Renata Saldanha não tem medo da exposição ou dos haters pós-BBB 25: 'Não dá pra se apegar a tudo'

Quando Renata Saldanha retornou ao Ceará, dias após vencer o BBB 25, um caos se instaurou entre os fãs ansiosos que a aguardavam no aeroporto, em Fortaleza. Crianças e adultos disputaram espaço para poder, ao menos de longe, enxergar a cearense que conseguiu chegar à final do Big Brother Brasil e sair de lá como campeã. Diferente dos ataques disparados na internet em diversos perfis, os fãs de Renata se mostraram ainda mais "barulhentos" e dispostos a defender a conterrânea.

Mais alguns dias depois, já em entrevista ao Diário do Nordeste, fiz questão de saber de Renata quais as impressões diante desse turbilhão. De um lado, milhares de fãs, nas ruas ou na Internet, demonstram carinho pela ex-sister. De outro, páginas nas redes sociais dispostas a apontar, seja por qualquer motivo, os pontos negativos da trajetória da cearense dentro ou fora do reality show. "Não dá para se apegar a tudo exatamente por isso, para a gente não se machucar", disse ela.

O que explicaria essa dualidade? Renata pode até não saber especificar, mas tenta se encaminhar pela positividade. "Quando a gente tem o autoconhecimento e sabe, de verdade, a trajetória que a gente fez e o que tem dentro do nosso coração, isso é o mais importante. Eu tento me apegar a isso e ao carinho das pessoas", explicou a bailarina em uma conversa no podcast Que Nem Tu.

Veja também Mylena Gadelha Renata é a campeã de fato do BBB 25: trajetória da cearense e entrega ao jogo são indiscutíveis Mylena Gadelha 'Vale Tudo' é aposta final dos remakes na Globo, e Manuela Dias pontua expectativa: 'é muita coisa para adaptar'

Durante a entrevista, Renata explicou como a vida parece totalmente diferente, mas se mostrou centrada para tocar tudo que há de vir na nova fase. "Quando entrei, sabendo que eu teria essa possibilidade de participar, sabia também que ao sair da casa minha vida poderia mudar por completo e sempre estive muito aberta para tudo que fosse", garantiu.

Chuva de opiniões na internet

Antes mesmo que ela ganhasse o programa, o tema dos ataques frequentes virou assunto nas redes sociais. Casos de xenofobia, críticas cheias de preconceito e comentários bastante violentos circularam por diversas páginas, respaldadas por milhares de curtidas. Em muitos casos, além de Renata, Eva, dupla dela no BBB 25, também virou alvo do mesmo movimento.

O ocorrido levou até o Governo do Estado do Ceará a defender Renata, enquanto outras páginas locais endossaram o coro pedindo por mais cuidado nos comentários e citaram o preconceito velado com a voz das cearenses no confinamento, por exemplo.

"Qualquer coisa que eu tenha escutado ou lido em relação a isso me deixa muito tranquila. Sei o caminho que trilhei, então isso me deixa em paz e eu acho que também ter visto tanto o carinho das pessoas, principalmente aqui na minha cidade, foi algo que é uma surpresa. Para mim é algo novo, não é normal", ressaltou positivamente.

Segura de si, Renata faz questão de reforçar as próprias crenças, afastar os que não gostam de vê-la como a campeã da edição e faz exatamente o que os haters mais parecem odiar: não age como se esse movimento fosse algo importante. Um caminho bastante sensato, vale ressaltar.

"Se aquilo de fato não é uma verdade para mim, se não é algo que eu concordo, e eu sei qual é a verdade do meu coração, então eu estou em paz. Assim, também não dá para se apegar a tudo exatamente por isso, para a gente não se machucar, mas, de alguma forma, o carinho tem se sobressaído, isso tem sido mais forte e tem fortalecido essa vitória, então eu me apego a isso", finaliza sobre o assunto.