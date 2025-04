Renata é a campeã de fato do BBB 25: trajetória da cearense e entrega ao jogo são indiscutíveis

Ainda na visita à casa do BBB 25, questionei Tadeu Schmidt, apresentador do programa, sobre quais os motivos para que as cearenses Renata e Eva fossem selecionadas para essa edição do reality. Na época, sob a luz das primeiras chamadas dos participantes, espectadores do Ceará não pareciam empolgados com as duas amigas e não faziam ideia de que Renata começava, a partir dali, a trajetória para se tornar a grande campeã da vez.

Nesta terça-feira (22), após uma longa temporada, a bailarina cearense se consagrou como a vencedora da 25ª edição do reality show, que ainda é considerado o maior do gênero no Brasil. Os últimos três meses na "casa mais vigiada do Brasil" foram mornos, é verdade, sem acontecimentos extremamente marcantes, mas Renata soube onde colocar a própria narrativa e seguiu o caminho certeiro para levar os milhões para casa.

"Casa" essa, inclusive, que se movimentou e muito para torná-la campeã, vale ressaltar. Em meio às últimas semanas da disputa, o movimento em favor da cearense cresceu em níveis estratosféricos dentro do estado, mobilizando artistas, influenciadores e até mesmo políticos, todos com o intuito de "trazer o prêmio para o Ceará". Tudo culminando em uma festa grandiosa para a final, no Estoril, na Praia de Iracema.

Trajetória de campeã?

Participante de alguns dos momentos mais importantes da edição, Renata, que além de bailarina ainda é professora de ginástica rítmica, aproveitou cada segundo do BBB 25 para ressaltar a própria trajetória, diga-se de passagem. Dançou aos montes pelo jardim do confinamento, falou sobre o trabalho que exerce fora da casa e lembrou, quando o programa deixava oportunidade, que foi escolhida pelo público para dinâmicas importantes como a 'Vitrine do Seu Fifi', por exemplo.

Aos famosos 'haters' da internet faltam argumentos para rebater que ela se empenhou em provas, entregou o esperado nas dinâmicas propostas, se dispôs a jogar com aliados e ainda desestabilizou os adversários pelo caminho. Nesse meio, chegou a "derrubar" Aline, Vinícius e outros integrantes do quarto rival, o Anos 50.

São argumentos até mesmo impossíveis de discutir, de reverberar. Como dizer que a bailarina não se entregou ao jogo quando foi a que mais esteve presente nas principais movimentações deste ano? Será que o BBB consiste em somente se exaltar diante dos embates frequentes com outros participantes? Como apontar um suposto "campeão moral" que sequer chegou perto da final do programa? Menos, bem menos.

Muitos perfis de participantes já passaram pelo Big Brother Brasil, não à toa os vencedores do programa são muito diversos. Renata talvez não tenha arrebatado 100% do público de cara, como muitos já fizeram, mas se tornou capaz de cativar aos poucos os que realmente importavam: aqueles que se dedicam, virando madrugadas, a lutar pelos ideais de seus favoritos nas votações. Não seriam justamente esses os que definem a jogada? Dessa vez, pelo menos, foram os grandes responsáveis por isso.

É indiscutível a relevância da cearense até essa final, volto a pontuar. Para além de torcida ou não, é necessário saber destacar quando um participante consegue, mesmo diante do pouco enredo de um BBB como esses, tirar para si proveito do que lhe foi entregue. Isso Renata fez e sai, sem dúvidas, como a grande e única, pontue-se, campeã dessa edição.