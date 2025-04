Eva reforça torcida por Renata para ganhar o BBB 25: 'Trajetória de campeã'

Eva Pacheco, dupla de Renata Saldanha no Big Brother Brasil (BBB) 25, reafirmou sua torcida para a cearense, que disputa a final do programa nesta terça-feira (22).

"Acho que foi uma trajetória digna de campeã. Ela protagonizou, deu o seu melhor", disse a fisioterapeuta, em entrevista ao Gshow.

Eva e Renata são amigas há 25 anos e entraram juntas na edição deste ano do reality, que, pela primeira vez na história, aceitou inscrições de duplas.

"A gente queria muito levar o Ceará para a final pela primeira vez na história, e a Rê está lá representando o nosso Estado. Então, já deu certo. Também queríamos mostrar a força da nossa amizade, e foi muito legal ver aqui fora como as pessoas admiram isso, se inspiraram, falaram sobre a nossa união. Foi especial", celebrou a dançarina.

Veja também Silvero Pereira Renata Saldanha e o orgulho de ser cearense Zoeira Parcial da enquete BBB 25 garante favoritismo de participante para ganhar reality; veja detalhes

Para enaltecer ainda mais a trajetória da amiga, Eva citou os principais momentos dela no game: "A Rê participou de todas as dinâmicas: Prova de Resistência, foi Líder, foi Anjo, foi Monstro, esteve no almoço do Big Fone junto comigo, beijou na boca, aproveitou ao máximo as provas, isso tudo sem deixar de ser ela".

"Ela entregou uma trajetória repleta de verdade, força, garra e muita determinação. A gente sabe que o Big Brother é um jogo de vida real, e a Renata foi 100% verdadeira lá dentro", continuou a ex-BBB, que foi a 13ª eliminada da temporada.

Eva também elogiou a inteligência emocional da amiga: "No momento que precisava observar, parar um pouco mais, raciocinar, ela fez isso. Quando precisava se mostrar, atacar e ser corajosa para falar, ela também não se diminuiu dentro do jogo", disse.

Veja também Zoeira Enquete BBB 25: Guilherme, João Pedro ou Renata? Quem deve vencer o reality?

Final do BBB 25

A grande final do BBB 25 será transmitida nesta terça-feira, na TV Globo. Renata disputa o prêmio de R$ 2,7 milhões com outros dois finalistas: João Pedro e Guilherme.

O programa especial contará com shows de ex-BBBs e a presença de todos os participantes da temporada. Também estarão na plateia dois familiares de cada finalista.

No Ceará, a equipe da cearense e a Prefeitura de Fortaleza promoverão ainda uma festa no calçadão do Estoril, na Praia de Iracema, para acompanhar a decisão.