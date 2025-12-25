Diário do Nordeste
Isabel Veloso deixa ventilação mecânica após 21 dias na UTI

Pai celebrou a evolução da influenciadora internada em Curitiba.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Isabel Veloso, sorridente com cabelo raspado e tatuagens no braço, apoiada em um sofá ou almofada.
Legenda: Isabel Veloso está acordada, segundo o pai dela.
Foto: Reprodução/Instagram.

Isabel Veloso, de 18 anos, foi extubada após passar 21 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Curitiba. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (25) por Joelson Veloso, pai da influenciadora, em entrevista à Quem

Segundo a família, Isabel já deixou os sedativos e segue em tratamento com medicações fortes, apresentando sinais positivos de recuperação.

A jovem trata um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e havia sido internada na UTI em 27 de novembro, após uma crise respiratória que exigiu intubação.

Depois de apresentar melhora inicial, receber alta para o quarto e voltar a respirar sem aparelhos, Isabel precisou retornar à UTI no dia 4 de dezembro, quando desenvolveu um quadro grave de pneumonia e foi novamente intubada.

Emocionado, Joelson celebrou a evolução da filha, que é casada com Lucas Borbas, de 27 anos, e mãe de Arthur, de 1 ano. “Nossa princesa está acordada! Bem cuidada, forte, e gigante na fé e na luta. Cada respiração dela é um milagre, cada olhar um sinal de esperança. Seguimos firmes, agradecidos por cada passo e por todas as orações. Deus está conosco!”, escreveu ele nos Stories.

