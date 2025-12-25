Isabel Veloso deixa ventilação mecânica após 21 dias na UTI

Isabel Veloso, de 18 anos, foi extubada após passar 21 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital em Curitiba. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (25) por Joelson Veloso, pai da influenciadora, em entrevista à Quem.

Segundo a família, Isabel já deixou os sedativos e segue em tratamento com medicações fortes, apresentando sinais positivos de recuperação.

A jovem trata um linfoma de Hodgkin desde os 15 anos e havia sido internada na UTI em 27 de novembro, após uma crise respiratória que exigiu intubação.

Depois de apresentar melhora inicial, receber alta para o quarto e voltar a respirar sem aparelhos, Isabel precisou retornar à UTI no dia 4 de dezembro, quando desenvolveu um quadro grave de pneumonia e foi novamente intubada.

Emocionado, Joelson celebrou a evolução da filha, que é casada com Lucas Borbas, de 27 anos, e mãe de Arthur, de 1 ano. “Nossa princesa está acordada! Bem cuidada, forte, e gigante na fé e na luta. Cada respiração dela é um milagre, cada olhar um sinal de esperança. Seguimos firmes, agradecidos por cada passo e por todas as orações. Deus está conosco!”, escreveu ele nos Stories.