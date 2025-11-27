Isabel Veloso é intubada por complicações de saúde; marido pede orações

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, foi intubada após uma complicação de saúde, durante a madrugada desta quinta-feira (27), segundo informações confirmadas pelo marido dela, Lucas Borbas.

Segundo o empresário, Isabel passou por exames, mas a situação se agravou. "Nesta madrugada a Isabel passou muito mal e fizeram alguns exames, antes da colonoscopia. Ela estava com excesso de magnésio no sangue", contou o rapaz por meio dos stories.

Após isso, a jovem, que vive um longo tratamento contra um linfoma de Hodgkin, teria "parado de respirar", ficou sem saturação e foi intubada em uma Unidade de Terapia Intensiva.

Veja também Zoeira Elton John e Gilberto Gil serão atrações do Rock in Rio 2026 Zoeira Netflix tem instabilidade durante estreia de Stranger Things 5

Lucas pediu, após o relato, para que fãs de Isabel se reúnam em oração pela recuperação da esposa.

"Só queria compartilhar isso com vocês, eu peço oração porque sei que vocês apoiam e amam muito a Isabel, assim como eu. E acho que nesse momento é só orar para Deus. Estou indo para casa, não posso ficar aqui no hospital, porque não tem muito o que fazer também", disse.

Transplante de medula

Isabel havia saído com alta do hospital no último dia 10 de novembro, dias depois de realizar um transplante de medula óssea. O procedimento foi registrado no dia 24 de outubro e o pai, Joelson Veloso, foi o doador.

Na ocasião, a influenciadora agradeceu o pai pelo cuidado. "Agora, o que me sustenta por dentro… é ele. As células que me mantêm viva levam o DNA do meu pai. E se algum dia alguém me reconhecesse pelo sangue, veriam ele em mim", escreveu em um longo post.

Excesso de magnésio no sangue

Segundo informações do Manual MSD, o excesso de magnésio no sangue é chamado de hipermagnesemia, algo que incomum normalmente registrado "quando uma pessoa com insuficiência renal recebe sais de magnésio ou toma medicamentos que contêm magnésio", além de ocorrer em pessoas com colite.

Entre os sintomas do excesso, estão os fatores abaixo:

Fraqueza muscular;

Pressão arterial baixa;

Comprometimento da respiração;

Náuseas;

Tontura, sonolência ou confusão mental;

Prisão de ventre;

Em casos graves, o coração pode deixar de bater.

Os casos mais graves ocorrem quando os níveis estão muito altos, acima de 12 mg/dL. O diagnóstico é feito por análise médica, além de uma série de exames físicos e laboratoriais.