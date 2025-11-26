Netflix tem instabilidade durante estreia de Stranger Things 5

A plataforma de streaming Netflix apresentou instabilidade na noite desta quarta-feira (26), durante a estreia da primeira parte da quinta temporada da série Stranger Things. No perfil oficial da Netflix Brasil no Instagram, internautas reclamaram da instabilidade.

Em menos de 20 minutos, a publicação já contava com cerca de 200 mil curtidas e quase 10 mil comentários. Internautas brincaram com a situação enquanto expressavam o descontentamento com a queda.

"O peso foi tão grande, que Netflix caiu!" , brincou uma internauta. "Aguardando na fila do streaming pra assistir kkkk", brincou outro.

O site Downdetector, plataforma para informações de status de serviço online, mostrou um pico de notificações de 21h30 até o momento.

*Em atualização.