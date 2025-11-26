Stranger Things: veja o que mudou na vida dos protagonistas da série
Quinta e última temporada estreia na Netflix nesta quarta-feira (26).
Os protagonistas de "Stranger Things" vão se despedir de seus personagens após quase uma década. O fenômeno mundial chega ao fim com a quinta temporada, que estreia na Netflix nesta quarta-feira (26), às 22h.
Os últimos episódios marcam o encerramento de uma jornada iniciada quando o elenco principal ainda era muito jovem. Hoje, cada um segue caminhos distintos.
Relembre os protagonistas e saiba como eles estão atualmente.
Finn Wolfhard
Intérprete de Mike, líder do grupo na trama, Finn Wolfhard tinha apenas 13 anos ao iniciar as gravações. Agora, aos 22, ele também se dedica à música. Depois de integrar a banda Calpurnia, em Vancouver, o ator passou a fazer parte da dupla The Aubreys.
Noah Schnapp
Responsável por dar vida a Will, personagem conectado ao Mundo Invertido, Noah Schnapp começou na série com 11 anos e termina com 21. Em 2022, afirmou que seu personagem é gay; no ano seguinte, compartilhou que ele próprio também é e que passou "18 anos assustado no armário" antes de revelar à família.
Gaten Matarazzo
Gaten Matarazzo, o Dustin, enfrentou uma cirurgia em 2020 como parte do tratamento da displasia cleidocraniana, condição genética rara. Ele iniciou a série com 13 anos e hoje está com 23.
Caleb McLaughlin
Caleb McLaughlin, o Lucas, era o mais velho do grupo principal no início das gravações, começando aos 14 anos. Agora com 24, ele ampliou sua carreira ao estrear no cinema em "High Flying Bird" e atualmente exibe um visual barbudo.
Millie Bobby Brown
A intérprete de Eleven iniciou sua jornada com 11 anos e encerra o ciclo aos 21. Sua vida pessoal também mudou: Millie se casou com Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, e o casal adotou uma filha.
Sadie Sink
Sadie Sink entrou na segunda temporada como Max, aos 14 anos, e logo se firmou entre os protagonistas. Hoje, aos 23, ela também brilha na moda, participando de desfiles e campanhas desde a adolescência.