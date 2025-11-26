Diário do Nordeste
Stranger Things: veja o que mudou na vida dos protagonistas da série

Quinta e última temporada estreia na Netflix nesta quarta-feira (26).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
O elenco de Stranger Things, da Netflix, posa para foto no evento FYSEE The Fall Edit, com o logo ao fundo.
Legenda: Quinta temporada de Stranger Things chega à Netflix com protagonistas já crescidos.
Foto: CHARLEY GALLAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

Os protagonistas de "Stranger Things" vão se despedir de seus personagens após quase uma década. O fenômeno mundial chega ao fim com a quinta temporada, que estreia na Netflix nesta quarta-feira (26), às 22h.

Os últimos episódios marcam o encerramento de uma jornada iniciada quando o elenco principal ainda era muito jovem. Hoje, cada um segue caminhos distintos. 

Relembre os protagonistas e saiba como eles estão atualmente.

Finn Wolfhard

Foto de ativação de Finn Wolfhard em Stranger Things vestindo casaco de couro preto e olhando para o lado.
Legenda: Finn Wolfhard interpreta Mike em Stranger Things.
Foto: Divulgação/Netflix.

Intérprete de Mike, líder do grupo na trama, Finn Wolfhard tinha apenas 13 anos ao iniciar as gravações. Agora, aos 22, ele também se dedica à música. Depois de integrar a banda Calpurnia, em Vancouver, o ator passou a fazer parte da dupla The Aubreys.

Noah Schnapp

Noah Schnapp sentado vestindo uma camisa quadriculada em foto de ativação da Netflix.
Legenda: Noah Schnapp interpreta Will Byers em Stranger Things.
Foto: Divulgação/Netflix.

Responsável por dar vida a Will, personagem conectado ao Mundo Invertido, Noah Schnapp começou na série com 11 anos e termina com 21. Em 2022, afirmou que seu personagem é gay; no ano seguinte, compartilhou que ele próprio também é e que passou "18 anos assustado no armário" antes de revelar à família.

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo em rua japonesa para foto de divulgação da quinta temporada de Stranger Things.
Legenda: Gaten Matarazzo interpreta Dustin em Stranger Things.
Foto: Divulgação/Netflix.

Gaten Matarazzo, o Dustin, enfrentou uma cirurgia em 2020 como parte do tratamento da displasia cleidocraniana, condição genética rara. Ele iniciou a série com 13 anos e hoje está com 23.

Caleb McLaughlin

Caleb McLaughlin com calça jeans e jaqueta de couro para foto da Netflix.
Legenda: Caleb McLaughlin interpreta Lucas em Stranger Things.
Foto: Divulgação/Netflix.

Caleb McLaughlin, o Lucas, era o mais velho do grupo principal no início das gravações, começando aos 14 anos. Agora com 24, ele ampliou sua carreira ao estrear no cinema em "High Flying Bird" e atualmente exibe um visual barbudo.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown em vestido preto com corset para premiere de Stranger Things.
Legenda: Millie Bobby Brown interpreta Eleven em Stranger Things.
Foto: Divulgação/Netflix.

A intérprete de Eleven iniciou sua jornada com 11 anos e encerra o ciclo aos 21. Sua vida pessoal também mudou: Millie se casou com Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, e o casal adotou uma filha.

Sadie Sink

Sadie Sink em vestido branco durante a premiere de Stranger Things em Londres.
Legenda: Sadie Sink interpreta Max em Stranger Things.
Foto: Divulgação/Netflix.

Sadie Sink entrou na segunda temporada como Max, aos 14 anos, e logo se firmou entre os protagonistas. Hoje, aos 23, ela também brilha na moda, participando de desfiles e campanhas desde a adolescência.

