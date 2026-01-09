Enquete Casa de Vidro: quem da região Sudeste deve entrar no BBB 26

Os concorrentes da região Sudeste da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 foram divulgados na tarde desta sexta-feira (9) durante a programação da TV Globo.

No grupo feminino, disputam a vaga no BBB 26: Gabriela, 21 anos, que trabalha como auxiliar de terapeuta em clínica com crianças com transtorno do espectro autista (São Paulo), e Milena, 26 anos, que tem uma empresa de recreação infantil (Itambacuri, Minas Gerais).

Já entre os homens, o público deve votar entre Breno, formado em Biologia, com mestrado em Biotecnologia, 33 anos (Contagem, Minas Gerais), e Marcel, advogado, 35 anos (Catanduva, no interior de São Paulo).

Dos 4 concorrentes, o público deve escolher dois: um homem e uma mulher, para entrar oficialmente na casa mais vigiada do País.

No total, são cinco Casas de Vidro, uma em cada região do Brasil. Serão escolhidos um homem e uma mulher de cada uma das cinco estruturas para cravar a entrada no BBB 26.

O grupo dos veteranos, composto apenas por participantes que já passaram por outras edições do BBB, e dos camarotes, com famosos e personalidades da mídia, serão revelados ao público na segunda-feira (12), dia da estreia oficial.