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Diogo Nogueira diz ter perdido 10 contratos após boatos de traição a Paolla Oliveira

Diogo afirmou que decidiu buscar medidas legais contra pessoas e páginas que divulgaram a informação falsa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciaram o término do namoro em dezembro de 2025.
Legenda: Diogo Nogueira e Paolla Oliveira anunciaram o término do namoro em dezembro de 2025.
Foto: Reprodução/Instagram.

O cantor Diogo Nogueira afirmou que sofreu impactos profissionais após o fim de seu relacionamento com a atriz Paolla Oliveira, anunciado em dezembro do ano passado. Segundo ele, boatos de que teria traído a artista provocaram prejuízos em sua carreira.

Em entrevista à CNN Brasil, o sambista contou que perdeu contratos publicitários depois que rumores sobre uma suposta traição começaram a circular nas redes sociais e em grupos de mensagens.

"Eu fui muito prejudicado ultimamente profissionalmente. Eu perdi dez trabalhos de publicidade por conta da história que inventaram que eu traía a Paolla", relatou.

De acordo com o cantor, as informações sobre uma possível infidelidade não foram confirmadas por colunistas ou veículos especializados em celebridades, mas ainda assim ganharam repercussão na internet.

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Diante da repercussão das acusações, Diogo afirmou que decidiu buscar medidas legais contra pessoas e páginas que divulgaram a informação falsa. "A partir do momento que passa a agredir a sua integridade, o seu caráter e aquilo que você é, aí é feio. As pessoas vão ter que provar juridicamente, porque eu entrei com processo contra todas as pessoas", declarou.

Término amigável

O sambista também voltou a afirmar que o fim do relacionamento com Paolla Oliveira ocorreu de forma tranquila e após conversas entre os dois. Segundo ele, não houve brigas ou escândalos no processo de separação.

"O problema da sociedade é que tudo tem que terminar de uma forma ruim. A gente simplesmente conversou durante muitos meses e chegou a um ponto que não estava legal nem para mim, nem para ela. Então a gente tomou a decisão de realmente se separar, de continuar uma amizade linda”.

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