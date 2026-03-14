Morre filha de Amado Batista, aos 46 anos

O cantor Amado Batista divulgou em suas redes sociais o falecimento de sua filha, Lorena Alves Batista, aos 46 anos. Lorena, que enfrentava um câncer, estava internada em um hospital de Goiânia, mas não resistiu e morreu na noite desta sexta-feira (13).

Na publicação, o cantor fez uma homenagem à filha, classificando a perda como a maior dor que já sentiu.

"A vida nos reserva palcos iluminados e aplausos, mas também nos coloca diante de silêncios que parecem não ter fim. Perder a minha querida amada Lorena é a dor mais profunda que já senti, uma música que se interrompe antes do refrão, um vazio que nem o maior dos sucessos pode preencher", escreveu o cantor.

Amado Batista ainda agradeceu as orações e mensagens de carinho recebidas pelos fãs. "A música continua, pois ela era alegria, e eu seguirei cantando por ela e para vocês", disse.

Em comunicado nas redes sociais do cantor, a assessoria do artista já havia informado que shows previstos para este fim de semana haviam sido adiados por causa da doença grave de um familiar.

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Câncer no fígado

Segundo o portal LeoDias, Lorena Batista enfrentava um câncer no fígado, informação que teria sido confirmada pela própria família.

O tumor estava em metástase, que significa que havia se espalhado pelo corpo. Lorena é a única filha mulher de Amado Batista, e deixa um filho de três anos.

Ainda conforme o portal, o velório será uma cerimônia íntima apenas para familiares, cujo local não foi revelado.