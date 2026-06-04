Ivete Sangalo homenageia o ex Daniel Cady em mensagem de aniversário: 'Viva o papai!'

A cantora Ivete Sangalo celebrou a chegada dos 41 anos do ex-marido, o nutricionista Daniel Cady, em uma publicação no Instagram nesta quinta-feira (4).

O casal, que se separou há pouco mais de seis meses, mantém uma relação de amizade e declarações públicas de afeto.

Em um post feito nos Stories, Ivete publicou uma uma foto de Daniel ao lado do primogênito do casal, Marcelo, e das filhas caçulas, as gêmeas Marina e Helena.

"Hoje o dia é todo dele! Receba todo nosso amor, cheio de saúde, bênçãos e vivendo seus lindos e fortes propósitos. Viva o papai!", escreveu a artista.

Ivete Sangalo desejou feliz aniversário a Daniel Cady em suas redes sociais ❤️



Apesar da separação, os dois seguem amigos e mantêm uma boa relação, especialmente em prol dos filhos. pic.twitter.com/7SbpZkuSIj — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) June 4, 2026

Em maio, Daniel também prestou uma homenagem pública a Ivete nas redes sociais, quando a artista comemorou 54 anos de idade.

Veja também É Hit Ivete Sangalo anuncia 'Clareou' em Fortaleza; veja programação É Hit ‘Será que?’: Ivete Sangalo cai na trend e faz dancinha de João Inácio

Casal se separou no fim de 2025

O anúncio do casamento da artista com Cady foi feito em novembro do ano passado. Eles estavam juntos há 17 anos. Na ocasião, a cantora disse que a artista destacou que o fim ocorreu "com muito respeito".

"Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós", afirmou a nota compartilhada pelo casal nas redes sociais.

Ivete e Daniel têm três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de oito anos.