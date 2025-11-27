Ivete Sangalo anuncia fim de casamento com Daniel Cady

Ivete Sangalo anunciou, na noite desta quinta-feira (27), o fim de seu casamento com Daniel Cady. Em nota publicada em seu Instagram, em colab com o ex-companheiro, a artista disse que o fim aconteceu “com muito respeito”.

“Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós”, expressa trecho da nota da cantora e do nutricionista.

O casal tem três filhos, Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de sete anos.

Ainda na nota, os dois afirmaram que todo processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito.

"Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível", diz ainda o comunicado.

O casal estava junto há cerca de 17 anos no total, incluindo o período de namoro, e haviam oficializado a união em casamento no ano de 2011.

RELACIONAMENTO E FILHOS

Em março de 2024, durante entrevista ao PodZé, Daniel Cady contou como foi o processo de construção da família e relembrou um trauma de Ivete.

O casal partilhava o sonho de ter uma família grande e resolveu investir no tratamento de fertilização in-vitro, após a artista sofrer abortos espontâneos antes do nascimento dos herdeiros.

"A gente queria ter a casa cheia. Tenho três irmãs, Ivete são seis. Um filho tem que ter companhia do irmão para dividir... E a gente fez tratamento. Começamos em São Paulo, um tratamento caro pra caramba", contou Daniel.

Ele contou que, logo com seis meses de relacionamento, Ivete teve um aborto espontâneo, aí veio Marcelinho.

"Depois dele, a gente perdeu dois ou três bebês. A gente fez tratamento. Ivete engravidava, atrasava a menstruação, a gente fazia teste de farmácia, dava positivo, ficávamos na expectativa, dava um mês e ocorria o aborto espontâneo. É f*** para a mulher, vai traumatizando", relatou o nutricionista.

VEJA NOTA