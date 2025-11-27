Márcio Victor, vocalista do Psirico, é internado em UTI após passar mal

O cantor baiano Márcio Victor, vocalista do grupo Psirico, foi internado na última terça-feira (25) após passar mal em Salvador. Segundo confirmação da equipe do artista, ele está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Aliança, na capital baiana.

Márcio foi submetido a um cateterismo cardíaco, sem intercorrências, após sentir "fortes dores no peito, dormência no braço e mal-estar", sintomas normalmente ligados a um infarto.

Uma análise dos exames iniciais conduzida pelos médicos resultou na decisão pela transferência do músico para a UTI cardiológica com o intuito de monitorar o estado do cantor, assim como prestar os cuidados especializados.

Os compromissos da agenda de Márcio Victor foram cancelados por conta da internação. O cantor estaria em São Paulo, onde participaria de gravações em uma emissora na quinta (27) e na sexta (28).

Em nota, atualizada nessa quarta-feira (26), a equipe de Márcio apontou que ele segue internado, ainda sem previsão de alta.