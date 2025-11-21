Diagnosticada com broncopneumonia, Claudia Leitte cancela shows

A cantora Claudia Leitte, de 45 anos, cancelou dois shows da turnê Intemporal após ser diagnosticada com broncopneumonia. A artista se apresentaria nesta sexta-feira (21), na Ópera de Arame, em Curitiba, e no sábado (22), na comemoração dos 72 anos de Monte Alegre, em Sergipe.

Claudia havia chegado à capital paranaense e até publicou stories animada com a visita, mas revelou que sofreu crises de refluxo, seguidas de tosse e episódios de falta de ar. Na quinta (20), ela foi atendida no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Segundo a cantora, mesmo após orientação médica para repousar, ela decidiu seguir viagem, achando que poderia cumprir a agenda. Porém, teve nova crise de falta de ar durante o voo, o que levou sua equipe a cancelar o show.

“Meu otorrino, Dr. Antônio, teve acesso aos exames de ontem e disse que eu estou começando um quadro de pneumonia. Eu já estou com broncopneumonia e não posso me apresentar hoje”, afirmou, visivelmente abatida.

Veja a postagem da cantora

Claudia disse estar triste com a decisão, mas destacou a necessidade de cuidado. “Em mais de 20 anos de carreira, já me apresentei gripada, com febre… mas preciso agir com responsabilidade. Deus quer que eu cuide do meu corpo.”

A artista informou que uma nova data será anunciada para o show de Curitiba, e que os ingressos continuarão válidos. Para Monte Alegre, ela garantiu que irá cumprir a apresentação futuramente, com trio sem cordas.

“Peço perdão a vocês. Agradeço pelo carinho, pelas orações e pela compreensão. Um cheiro e obrigada!”, concluiu.

Leia o comunicado oficial