Com Quina pagando R$ 6,5 milhões, veja loterias do dia
Saiba quais são os principais prêmios da Caixa desta sexta-feira (19).
A Quina é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (19), ao sortear R$ 6,5 milhões.
Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.
A Lotofácil e a Lotomania são outras que estão na agenda e com prêmios semelhantes: R$ 5 milhões e R$ 4,5 milhões, respectivamente.
Mais sorteios desta sexta
Já a Dupla Sena pode pagar até R$ 3,5 milhão nesta noite para quem acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Com o menor prêmio da noite, a Super Sete sorteia até R$ 700 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (19/12)
|Loteria federal
|Valor do prêmio
|Para ganhar
|Quina
|R$ 6,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 4,5 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 3,5 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Super Sete
|R$ 700 mil
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.