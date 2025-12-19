Com Quina pagando R$ 6,5 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina é a loteria da Caixa que pode pagar o prêmio mais alto desta sexta-feira (19), ao sortear R$ 6,5 milhões.

Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente as cinco dezenas sorteadas.

A Lotofácil e a Lotomania são outras que estão na agenda e com prêmios semelhantes: R$ 5 milhões e R$ 4,5 milhões, respectivamente.

Mais sorteios desta sexta

Já a Dupla Sena pode pagar até R$ 3,5 milhão nesta noite para quem acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Com o menor prêmio da noite, a Super Sete sorteia até R$ 700 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (19/12)

Loteria federal Valor do prêmio Para ganhar Quina R$ 6,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Lotomania R$ 4,5 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 3,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Super Sete R$ 700 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

