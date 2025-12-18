Ibama arquiva 11 processos de instalação de eólicas offshore no Ceará

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) arquivou 11 processos de licenciamento ambiental de projetos de eólicas offshore (em alto-mar) no Ceará.

A informação foi confirmada pela instituição nessa quarta-feira (17). Segundo a entidade, o motivo da decisão foi a ausência de movimentação processual por parte das empresas responsáveis por período superior a dois anos.

Além desses projetos, outros 16 estão em tramitação no setor.

O Ibama também ressalta que as empresas foram devidamente oficiadas no âmbito dos respectivos processos administrativos antes do arquivamento, para que se manifestassem quanto ao interesse na continuidade do licenciamento ambiental dos empreendimentos.

O instituto informa, ainda, que permanece a critério das empresas a instauração de novo processo de licenciamento ambiental para os projetos em questão.

Quais são os projetos no Ceará?

O órgão não informou os nomes nem os projetos ou empresas cujos processos foram arquivados.

De acordo com documento disponível no site do Ibama, os processos em fase de licenciamento ambiental de eólicas offshore abertos até 10 de março de 2025 no Ceará eram os seguintes:

Jangada (Neoenergia Renováveis) Camocim (Camocim EIRELI) Dragão do Mar (Qair Marine Brasil) Alpha (Alpha Wind Morro Branco) Costa Nordeste Offshore (Geradora Eólica Brigadeiro I) Asa Branca I (Eólica Brasil) Sopros do Ceará (TotalEnergies) Projeto Pecém (Shell Brasil) H2GPCEA (H2 Green Power) Projeto Colibri (Equinor) Projeto Ibitucatu (Equinor) Asa Branca II (Eólica Brasil) Ventos dos Bandeirantes (Kaanda Rebeca Marques Cunha) Asa Branca III (Eólica Brasil) Asa Branca IV (Eólica Brasil) Araras (Shizen Energia) Tatajuba (Shizen Energia) Ventos de São Francisco (Monex Geração) Itapipoca (Energia Itapipoca) Mar de Minas I (Cemig) Mar de Minas II (Cemig) Mares do Norte (Acciona) Prazeres (Petrobras) Piedade (Petrobras) Fortaleza (Petrobras) Ventos Offshore do Pecém (EDF EN).