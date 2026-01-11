Transnordestina faz segunda viagem-teste com carga de cereal entre PI e CE

A Ferrovia Transnordestina iniciou neste domingo (11) a segunda viagem-teste, com o transporte de carga de sorgo, um tipo de cereal. A saída ocorreu às 14h, da cidade de Bela Vista, no Piauí, e o destino é o Terminal Integrador de Iguatu, município do Ceará.

A carga deve chegar em solo cearense entre 5h e 6h desta segunda-feira (12). O percurso é de 585 quilômetros, e é o mesmo feito na primeira operação experimental.

Segundo o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a carga de cereal será transportada em 20 vagões, e será levada para granjas.

A nova etapa representa um marco técnico da evolução da obra, que já dura quase 20 anos em meio a atrasos e impasses jurídicos. A previsão de entrega é 2028.

"A Transnordestina deixou de ser uma promessa de longo prazo para se consolidar como uma realidade operacional. Este aporte de R$ 700 milhões reafirma o papel da Sudene na viabilização de uma obra com alto potencial de transformação da logística nordestina”, comentou Francisco Alexandre, superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

A primeira viagem da Transnordestina ocorreu em 18 de dezembro, com o transporte de milho. O início dos testes da linha férrea deveria ter ocorrido em 24 de outubro, mas a viagem foi barrada na véspera pelo Ibama.

106,2 milhões liberados

Neste semana, a Sudene autorizou a liberação de mais uma parcela de recursos para as obras da Transnordestina, no valor de R$ 106,2 milhões. É a primeira liberação para construção da ferrovia neste ano.

O montante é disponibilizado via Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), que reúne recursos do Banco do Nordeste, administrados pela entidade.