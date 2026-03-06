Diário do Nordeste
Itaueira conquista Selo de Integridade do Ministério da Agricultura

O Selo estende-se a outras empresas do grupo, que tem, segundo o Mapa, sólida governança, compromissos ambiental e responsabilidade social

Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
Legenda: Na sua fazenda cearense no Distrito de Aruaru, em Morada Nova, a Itaueira dá emprego a 1.500 pessoas
Foto: Divulgação
Uma boa notícia: a Itaueira Agropecuária, com sede em Fortaleza e fazendas de produção no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, acaba de conquistar o Selo Agro+ Integridade 2025–2026, concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  (Mapa).

O selo estende-se, também, às empresas do grupo  - a Itaueira Camarões e a Itaueira Industrial, consolidando uma atuação marcada por governança sólida, responsabilidade social e compromisso ambiental.  

Considerado o “certificado de boa conduta” do agro brasileiro, o Agro+ Integridade distingue empresas que comprovam, de forma técnica e transparente, atuação baseada em três pilares essenciais: 

 ● Compliance e Ética: implementação de programas robustos de integridade, prevenção à corrupção e fraudes, políticas claras de governança e estímulo permanente à transparência e à conduta responsável em todos os níveis organizacionais. 

 ● Sustentabilidade Ambiental: cumprimento rigoroso da legislação e adoção de práticas que promovem o uso consciente dos recursos naturais, assegurando que o crescimento aconteça com respeito à terra e às futuras gerações.  

● Responsabilidade Social: valorização das pessoas, promoção de ambientes de trabalho seguros e justos, incentivo à diversidade e compromisso absoluto com relações laborais éticas e dignas.  

A avaliação é conduzida por um Comitê Gestor composto por representantes do setor público e da sociedade civil, o que confere elevado rigor técnico, imparcialidade e credibilidade ao processo. A certificação exige consistência documental, maturidade de governança e alinhamento real entre cultura organizacional e práticas operacionais. 

Fundada por Carlos Prado e hoje dirigida pelos seus seis filhos, o quarto dos quais, Tom, é o CEO, a Itaueira é uma das duas maiores produtoras e exportadoras mundiais de melão e melancia (a outra é a Agrícola Famosa). No ano passado, a empresa retomou a produção e a exportação dessas frutas no Ceará. Sua fazenda cearense, em Morada Nova, dá emprego a 1.500 pessoas.  

