Itaueira conquista Selo de Integridade do Ministério da Agricultura

Uma boa notícia: a Itaueira Agropecuária, com sede em Fortaleza e fazendas de produção no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, acaba de conquistar o Selo Agro+ Integridade 2025–2026, concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O selo estende-se, também, às empresas do grupo - a Itaueira Camarões e a Itaueira Industrial, consolidando uma atuação marcada por governança sólida, responsabilidade social e compromisso ambiental.

Considerado o “certificado de boa conduta” do agro brasileiro, o Agro+ Integridade distingue empresas que comprovam, de forma técnica e transparente, atuação baseada em três pilares essenciais:

● Compliance e Ética: implementação de programas robustos de integridade, prevenção à corrupção e fraudes, políticas claras de governança e estímulo permanente à transparência e à conduta responsável em todos os níveis organizacionais.

● Sustentabilidade Ambiental: cumprimento rigoroso da legislação e adoção de práticas que promovem o uso consciente dos recursos naturais, assegurando que o crescimento aconteça com respeito à terra e às futuras gerações.