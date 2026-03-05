Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Conselho do BNB aprova retorno de Paulo Câmara à presidência

Decisão ocorreu nesta quinta-feira (5).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Paulo falando ao microfone.
Legenda: Paulo Câmara retorna ao cargo que ocupou entre março de 2023 e outubro de 2025.
Foto: Ismael Soares

O Conselho de Administração do Banco do Nordeste (BNB) aprovou, nesta quinta-feira (5), a indicação do Ministério da Fazenda para que o economista Paulo Câmara reassuma a presidência da instituição.

O colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, já havia dado em primeira mão a mudança.

Paulo Câmara retorna ao cargo que ocupou entre março de 2023 e outubro de 2025.

Veja também

teaser image
Negócios

Ceará é o 3º estado do Nordeste com mais cidades com shopping centers; veja lista de municípios

teaser image
Negócios

Data center antecipa expansão por alta demanda e estuda quarto empreendimento no Ceará

Nesse intervalo, a presidência foi exercida interinamente por Wanger de Alencar, que acumulava a função com a diretoria Financeira e de Crédito.

Em sua gestão anterior, Câmara conduziu uma expansão das operações de crédito e ampliou a participação de financiamentos para micro e pequenos empreendedores. 

Quem é Paulo Câmara 

Paulo Câmara é graduado em Ciências Econômicas, possui pós-graduação em Contabilidade e Controladoria Governamental e mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, todos pela Universidade Federal de Pernambuco.

Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, também exerceu função administrativa no Banco do Brasil entre 1993 e 1994. No Governo de Pernambuco, foi secretário de Administração (2007–2010), secretário de Turismo (2010), secretário da Fazenda (2011–2014) e governador de Pernambuco entre 2015 e 2022. 

Como fica a diretoria do BNB agora

Com a eleição de Paulo Câmara para a presidência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passa a ter a seguinte composição:

    •    Paulo Henrique Saraiva Câmara – Presidente
    •    Wanger Antônio de Alencar Rocha – Diretor Financeiro e de Crédito
    •    Raimundo Vandir Farias Júnior – Diretor de Negócios
    •    Ana Teresa Barbosa de Carvalho – Diretora de Administração
    •    Leonardo Victor Dantas da Cruz – Diretor de Controle e Risco
    •    José Aldemir Freire – Diretor de Planejamento
    •    Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior – Diretor de Ativos de Terceiros

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Mulheres trabalhando na fábrica.
Negócios

Lucro da Grendene cai 24,5% no 4º trimestre após queda nas vendas de pares

A queda do lucro foi causada principalmente pela redução nas vendas e pelo aumento de custos.

Redação
Há 16 minutos
Fachada do Aeroporto de Fortaleza.
Negócios

Fraport repudia multa e diz que não há lei sobre assentos no Aeroporto de Fortaleza

A administradora foi multada em R$ 3,1 milhões por retirar assentos do saguão de desembarque.

Luana Severo
Há 1 hora
Paulo falando ao microfone.
Negócios

Conselho do BNB aprova retorno de Paulo Câmara à presidência

Decisão ocorreu nesta quinta-feira (5).

Redação
Há 1 hora
Resultado da Timemania 2363 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 9,4 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2363 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 9,4 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
Há 2 horas
Resultado Dia de Sorte 1184 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1184 de hoje, 05/03; prêmio é de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
Há 2 horas
Veja o Resultado da Mega-Sena 2980 desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 45,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2980 desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 45,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3628, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3628, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Confira o resultado da Quina, concurso 6968, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 12,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6968, desta quinta-feira (05/03); prêmio é de R$ 12,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 2 horas
Egídio Serpa

Cearense 3e Soluções é finalista para acessar o mercado de capitais

É um concurso promovido pelo Rota Fácil, da BEE4, que investirá R$ 5 milhões em empresas que desejam abrir o capital

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Área de check-in internacional de um aeroporto, com vários balcões alinhados e divisórias de fila azuis organizadas em um grande saguão amplo e bem iluminado. Há poucas pessoas ao fundo próximas aos balcões. Placas numeradas de 42 a 55 estão suspensas acima dos guichês.
Negócios

Fraport é multada em R$ 3,1 mi pelo Procon Fortaleza após retirada de cadeiras do aeroporto

Segundo denúncias, área de desembarque do Aeroporto Internacional de Fortaleza ficou sem cadeiras em janeiro de 2026.

Redação
05 de Março de 2026
Pessoa marcando dezenas na cartela de loteria premiada, relacionada a lotofácil, com destaque para o título na parte superior da cartela. Imagem de jogo de loteria.
Negócios

Aposta de Fortaleza acerta dezenas da Lotofácil e fatura mais de R$ 2 milhões

Outras apostas simples do Ceará faturaram até R$ 6 mil.

Redação
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Produtores de camarão apostam no mercado europeu

Carcinicultores do Ceará e de outros estados do Nordeste reuniram-se ontem em Brasília com autoridades de dois ministérios

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Imagem de uma tinta sendo fabricada.
Negócios

Tinta inclusiva e interatividade digital na moda: conheça o potencial inovador da indústria do Ceará

Projetos estarão na Feira da Indústria Fiec.

Gabriela Custódio
05 de Março de 2026
Egídio Serpa

Feira da Fiec dividirá a indústria do Ceará em antes e depois

Há uma semana, mais de 1 mil profissionais de empresas fornecedoras de produtos e serviços preparam o Centro de Eventos para o acontecimento

Egídio Serpa
05 de Março de 2026
Data center na praia do futuro.
Negócios

Data center antecipa expansão por alta demanda e estuda quarto empreendimento no Ceará

Tecto Data Center projeta segunda fase do Mega Lobster e deve dobrar capacidade inicial.

Gabriela Custódio
05 de Março de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6046, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2895 – Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2895 nessa quarta-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2932 de hoje, quarta-feira, 04/03; prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2932 de hoje, quarta-feira, 04/03; prêmio é de R$ 3,5 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2932 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,5 milhões.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 818 - Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 3,1 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 818 - Sorteio de quarta-feira, 04/03; Prêmio de R$ 3,1 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 818 em 04/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6967, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 11,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6967, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 11,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Resultado da +Milionária 334 de hoje 04/03; prêmio é de R$ 27,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 334 de hoje 04/03; prêmio é de R$ 27,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3627, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3627, desta quarta-feira (04/03); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
04 de Março de 2026
foto de duas mulheres jovens operando máquina. Elas usam equipamento de proteção na cabeça e luvas.
Negócios

Feira da Indústria Fiec recruta jovens para vagas de emprego em tecnologia

Evento gratuito permite que os candidatos tenham um primeiro contato com a área de recursos humanos das empresas.

Redação
04 de Março de 2026
Vendedora entrega chave de moto para cliente.
Papo Carreira

Concessionária de motos oferece mais de 100 vagas de trabalho em Fortaleza e Caucaia; veja detalhes

Os candidatos deverão comparecer à loja matriz, no bairro Farias Brito, em Fortaleza, neste sábado (7).

Redação
04 de Março de 2026
Imagem aérea de feira indoor com dezenas de estandes, no Centro de Eventos do Ceará.
Negócios

Feira da indústria cearense reúne 39 segmentos e lideranças empresariais; veja programação

Iniciativa organizada pela Fiec ocorre nos próximos dias 9 e 10, no Centro de Eventos do Ceará.

Redação
04 de Março de 2026
Egídio Serpa

Em Brasília, todos estão com medo de Vorcaro, a bomba atômica

Polícia Federal prende, de novo, o dono do Banco Master e seu cunhado. Dois diretores do BC prestavam consultoria ao Master.

Egídio Serpa
04 de Março de 2026
Daniel Vorcaro falando em evento com fundo azul que tem a palavra 'fórum' e 'BR', possivelmente em um contexto de debate ou apresentação.
Negócios

Daniel Vorcaro é preso pela PF em nova fase da operação do Banco Master

Banqueiro é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro.

Redação
04 de Março de 2026
Imagem ilustra mulher no ambiente corporativo.
Delania Santos

A mulher precisa ser ‘forte’ para ser respeitada como líder?

Delania Santos
04 de Março de 2026
Aposta vencedora será dividida entre cinco cotas do bolão.
Negócios

Bolão de Eusébio fatura prêmio de R$ 158 milhões na Mega-Sena

Entre os premiados na faixa da quina, há apostas registradas em diversas cidades brasileiras, incluindo Fortaleza (CE).

Redação
04 de Março de 2026
Egídio Serpa

Arco Metropolitano: o sonho da autoestrada está de volta

Rodovia de pista dupla ligará Chorozinho a Pacém a um custo de R$ 1,5 bilhão

Egídio Serpa
04 de Março de 2026