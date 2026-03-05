Conselho do BNB aprova retorno de Paulo Câmara à presidência
Decisão ocorreu nesta quinta-feira (5).
O Conselho de Administração do Banco do Nordeste (BNB) aprovou, nesta quinta-feira (5), a indicação do Ministério da Fazenda para que o economista Paulo Câmara reassuma a presidência da instituição.
O colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, já havia dado em primeira mão a mudança.
Paulo Câmara retorna ao cargo que ocupou entre março de 2023 e outubro de 2025.
Nesse intervalo, a presidência foi exercida interinamente por Wanger de Alencar, que acumulava a função com a diretoria Financeira e de Crédito.
Em sua gestão anterior, Câmara conduziu uma expansão das operações de crédito e ampliou a participação de financiamentos para micro e pequenos empreendedores.
Quem é Paulo Câmara
Paulo Câmara é graduado em Ciências Econômicas, possui pós-graduação em Contabilidade e Controladoria Governamental e mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, todos pela Universidade Federal de Pernambuco.
Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, também exerceu função administrativa no Banco do Brasil entre 1993 e 1994. No Governo de Pernambuco, foi secretário de Administração (2007–2010), secretário de Turismo (2010), secretário da Fazenda (2011–2014) e governador de Pernambuco entre 2015 e 2022.
Como fica a diretoria do BNB agora
Com a eleição de Paulo Câmara para a presidência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passa a ter a seguinte composição:
• Paulo Henrique Saraiva Câmara – Presidente
• Wanger Antônio de Alencar Rocha – Diretor Financeiro e de Crédito
• Raimundo Vandir Farias Júnior – Diretor de Negócios
• Ana Teresa Barbosa de Carvalho – Diretora de Administração
• Leonardo Victor Dantas da Cruz – Diretor de Controle e Risco
• José Aldemir Freire – Diretor de Planejamento
• Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior – Diretor de Ativos de Terceiros