Conselho do BNB aprova retorno de Paulo Câmara à presidência

O Conselho de Administração do Banco do Nordeste (BNB) aprovou, nesta quinta-feira (5), a indicação do Ministério da Fazenda para que o economista Paulo Câmara reassuma a presidência da instituição.

O colunista Inácio Aguiar, do Diário do Nordeste, já havia dado em primeira mão a mudança.

Paulo Câmara retorna ao cargo que ocupou entre março de 2023 e outubro de 2025.

Veja também Negócios Ceará é o 3º estado do Nordeste com mais cidades com shopping centers; veja lista de municípios Negócios Data center antecipa expansão por alta demanda e estuda quarto empreendimento no Ceará

Nesse intervalo, a presidência foi exercida interinamente por Wanger de Alencar, que acumulava a função com a diretoria Financeira e de Crédito.

Em sua gestão anterior, Câmara conduziu uma expansão das operações de crédito e ampliou a participação de financiamentos para micro e pequenos empreendedores.

Quem é Paulo Câmara

Paulo Câmara é graduado em Ciências Econômicas, possui pós-graduação em Contabilidade e Controladoria Governamental e mestrado em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste, todos pela Universidade Federal de Pernambuco.

Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, também exerceu função administrativa no Banco do Brasil entre 1993 e 1994. No Governo de Pernambuco, foi secretário de Administração (2007–2010), secretário de Turismo (2010), secretário da Fazenda (2011–2014) e governador de Pernambuco entre 2015 e 2022.

Como fica a diretoria do BNB agora

Com a eleição de Paulo Câmara para a presidência, a Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passa a ter a seguinte composição:

• Paulo Henrique Saraiva Câmara – Presidente

• Wanger Antônio de Alencar Rocha – Diretor Financeiro e de Crédito

• Raimundo Vandir Farias Júnior – Diretor de Negócios

• Ana Teresa Barbosa de Carvalho – Diretora de Administração

• Leonardo Victor Dantas da Cruz – Diretor de Controle e Risco

• José Aldemir Freire – Diretor de Planejamento

• Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior – Diretor de Ativos de Terceiros