Fraport é multada em R$ 3,1 mi pelo Procon Fortaleza após retirada de cadeiras do aeroporto
Segundo denúncias, área de desembarque do Aeroporto Internacional de Fortaleza ficou sem cadeiras em janeiro de 2026.
A Fraport Brasil, responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Fortaleza, foi multada em R$ 3,1 milhões pelo Procon Fortaleza nesta quinta-feira (5). A medida está relacionada às denúncias recebidas pelo órgão sobre a retirada de cadeiras da área de desembarque no aeroporto.
Segundo o Procon, reclamações de passageiros e frequentadores do local sobre a falta de assentos adequados se iniciaram ainda em janeiro deste ano, mas continuaram em fevereiro mesmo após o aviso sobre a possível inadequação.
O órgão ainda apontou que a Fraport Brasil foi notificada pela situação logo após as primeiras denúncias e justificou, em retorno à demanda, que não teria retirado os espaços utilizados para descanso.
Em resposta, a administradora do aeroporto reforçou, à época, que as cadeiras teriam apenas sido realocadas de "forma estratégica", algo que, inclusive, estaria de acordo com normas presentes no contrato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
Por conta do descumprimento mesmo após a denúncia, o Procon apontou que a Fraport foi informada sobre a multa, ressaltando ocorrência de infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e "consequências danosas à segurança e ao conforto dos passageiros".
Até o momento, a Fraport Brasil não se pronunciou oficialmente sobre a penalidade.