Fraport é multada em R$ 3,1 mi pelo Procon Fortaleza após retirada de cadeiras do aeroporto

A Fraport Brasil, responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Fortaleza, foi multada em R$ 3,1 milhões pelo Procon Fortaleza nesta quinta-feira (5). A medida está relacionada às denúncias recebidas pelo órgão sobre a retirada de cadeiras da área de desembarque no aeroporto.

Segundo o Procon, reclamações de passageiros e frequentadores do local sobre a falta de assentos adequados se iniciaram ainda em janeiro deste ano, mas continuaram em fevereiro mesmo após o aviso sobre a possível inadequação.

O órgão ainda apontou que a Fraport Brasil foi notificada pela situação logo após as primeiras denúncias e justificou, em retorno à demanda, que não teria retirado os espaços utilizados para descanso.

Veja também Negócios Feira da Indústria Fiec recruta jovens para vagas de emprego em tecnologia Negócios Data center antecipa expansão por alta demanda e estuda quarto empreendimento no Ceará

Em resposta, a administradora do aeroporto reforçou, à época, que as cadeiras teriam apenas sido realocadas de "forma estratégica", algo que, inclusive, estaria de acordo com normas presentes no contrato com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Por conta do descumprimento mesmo após a denúncia, o Procon apontou que a Fraport foi informada sobre a multa, ressaltando ocorrência de infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e "consequências danosas à segurança e ao conforto dos passageiros".

Até o momento, a Fraport Brasil não se pronunciou oficialmente sobre a penalidade.