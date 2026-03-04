A mulher precisa ser ‘forte’ para ser respeitada como líder?

Durante muito tempo, disseram às mulheres que, para ocupar espaços de decisão, seria necessário ser forte. Fortes para suportar pressão. Fortes para enfrentar resistências. Fortes para provar competência repetidas vezes. Como mulher, afirmo: já somos fortes e o mundo naturalmente nos tornou assim. Mas o que realmente significa essa afirmação nos ambientes corporativos?

Em muitas empresas, com o quadro de gestores ainda predominantemente masculino, essa lógica se intensifica. Dependendo da cultura, a mensagem implícita é clara: se você quiser permanecer, precisará "endurecer".

Se quiser crescer, terá que abrir espaço à força, acabar com o "mimimi" e assumir uma postura que espelha o estilo masculino. Essa mensagem não é explícita, mas está presente em todos os detalhes do dia a dia.

E assim, muitas mulheres aprendem que liderança é território a ser conquistado permanentemente. Não por arrogância, mas por sobrevivência. O problema é que viver em estado constante de defesa cobra um preço alto.

A tensão torna-se método e a prova torna-se rotina. Existe, porém, uma diferença silenciosa e decisiva entre força e autoridade, e compreender essa diferença muda o jogo. Força é esforço contínuo. Autoridade é presença reconhecida.

Segundo a pesquisa Women in the Workplace, conduzida pela McKinsey em parceria com a LeanIn.Org, publicada em dezembro de 2025, para cada 100 homens promovidos a gerente, apenas 93 mulheres recebem a mesma promoção. Entre mulheres negras, esse número cai para 74.

Esse descompasso gera um efeito cumulativo: menos mulheres alcançam posições estratégicas que as colocariam no caminho para os níveis executivos, perpetuando a desigualdade na liderança e dificultando o acesso à autoridade real dentro das organizações.

Quando a força se torna equívoco

Em algum momento, a estratégia de sobrevivência pode se transformar em excesso. Esse comportamento se dá quando a cultura não oferece espaço para uma construção saudável ou por falta de um patrocinador, alguém que apoie o crescimento dessa mulher.

Dados do mesmo estudo mostram que as mulheres não recebem o mesmo apoio à carreira que os homens, especialmente em níveis iniciais e seniores. De modo geral, as mulheres têm menos probabilidade do que os homens de ter um patrocinador (é um líder sênior que defende ativamente a carreira de um profissional).

Essa falta de apoio pode transformar força em exagero. Abaixo, listo algumas situações que revelam isso:

Quando a necessidade de ser ouvida se transforma em interrupção constante ou em competição;

Quando o receio de parecer frágil impede a delegação, principalmente, no movimento bottom-up (abordagem segundo a qual as sugestões, demandas e dificuldades partem do profissional para o seu líder);

Quando a liderança passa a ser marcada por controle excessivo ou medo de perseguição;

Quando o tom de voz substitui a qualidade do argumento;

Quando a defesa constante cria “muros” nos relacionamentos ou um ambiente com falsa harmonia.

São movimentos sutis e muitas vezes inconscientes. Mas, ao tentar garantir respeito pela intensidade, pode-se perder influência pela rigidez e pelo confronto.

Como substituir força por estratégia

Situações em que a capacidade de uma mulher é questionada publicamente ainda revelam o quanto a autoridade feminina pode ser colocada sob suspeita antes mesmo de ser reconhecida. Embora tenhamos avançado, o ritmo dessa evolução segue desigual. Este texto não pretende afirmar que a mulher deve ocupar espaço apenas por sua condição de gênero, mas reforça que ela não pode ser tolhida por esse mesmo motivo.

A transição da força para a autoridade exige maturidade interna e inteligência relacional. Só quem passa por situações de assédio velado é capaz de dizer o quanto pode ser difícil esse autocontrole.

Interrupções constantes, brincadeiras sexistas, desvalorização de opiniões são alguns dos vários desafios invisíveis da mulher no ambiente corporativo.

Mas, apesar de todos estes percalços, alguns movimentos práticos podem transformar essa dinâmica profissional:

1. Trocar reação por intenção: antes de responder ou agir, perguntar-se: por que é importante reagir a esta situação? Quero vencer esta discussão ou fortalecer minha posição estratégica? Investigar o que realmente importa e o porquê mostrará se vale a pena agir intencionalmente ou simplesmente ignorar.

2. Delegar como ato de poder, não de fraqueza: quem distribui responsabilidade amplia influência. Ao delegar, especialmente tarefas estratégicas ou que envolvam seu líder direto, você mostra discernimento e capacidade de visão sistêmica.

3. Falar menos para dizer melhor: em reuniões ou apresentações, interromper menos, ouvir mais e escolher cuidadosamente suas intervenções aumenta sua credibilidade. Isso inclui saber o momento certo de pedir ou dar feedback a colegas e liderados.

4. Construir alianças em vez de provar autonomia isolada: autonomia é importante, mas a influência duradoura se constrói em rede, não em isolamento. Ao fortalecer alianças, você amplia seu campo de atuação, acessa recursos e visibilidade e demonstra maturidade profissional.

5. Sustentar silêncio quando necessário: em algumas situações, o silêncio deliberado é mais poderoso do que a reação imediata. Ele permite observar dinâmicas, avaliar intenções e posicionar-se de forma mais estratégica. Alguns espaços de influência se consolidam na consistência das ações e na paciência, e não na tensão constante.

6. Desenvolver presença, não performance: presença é a sensação que você transmite aos outros: segurança, clareza, confiança. Performance, por outro lado, é o esforço que visa convencer.

Talvez o verdadeiro avanço não esteja em provar que somos fortes. Talvez esteja em abandonar a necessidade de provar. Influência não exige dureza. Exige estratégia, consistência e autoridade. Não se trata de disputa entre gêneros, mas de responsabilidade na forma como exercemos nosso papel profissional e reconhecemos o outro.

