Ceará é o 3º estado do Nordeste com mais cidades com shopping centers; veja lista de municípios

De acordo com o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, o CE tem 22 estabelecimentos desse tipo.

Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Negócios
Três andares do shopping riomar fortaleza vistos de cima, mostrando parte da praça de alimentação, escada rolante e lojas.
Legenda: Ceará está em segundo lugar no número absoluto de shoppings, com 22 unidades, atrás apenas da Bahia, que possui 24 estabelecimentos em operação.
Foto: Divulgação/RioMar Fortaleza

No Ceará, oito cidades possuem shopping centers, segundo o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Com isso, o Estado concentra cerca de 3% de todas as 253 cidades brasileiras onde esse tipo de empreendimento está instalado.

No ranking regional, o Ceará ocupa o terceiro lugar do Nordeste em relação à quantidade de municípios com shopping centers. O Estado fica atrás apenas de Pernambuco (14) e da Bahia (10).

Embora Pernambuco lidere o ranking em número de cidades, a Bahia possui 24 shoppings em operação, o maior número absoluto no Nordeste. Nesse critério, o Ceará aparece em segundo lugar, com 22 unidades.

Esses empreendimentos cearenses estão nas seguintes cidades:

  • Caucaia (2)
  • Eusébio (2)
  • Fortaleza (13)
  • Juazeiro do Norte (1)
  • Maracanaú (1)
  • Maranguape (1)
  • Pacajus (1)
  • Sobral (1)

Ainda segundo o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, o Ceará possui 620.696 m² de Área Bruta Locável (ABL), resultando em uma densidade de 6,7 m² de ABL para cada 100 habitantes no Estado.

Veja a lista de shopping centers por cidade

Caucaia

  • Outlet Premium Fortaleza
  • Iandê Shopping Caucaia

Eusébio

  • Terrazo Shopping
  • Shopping Eusébio

Fortaleza

  • Iguatemi Bosque
  • RioMar Shopping Fortaleza
  • RioMar Kennedy
  • Shopping Parangaba
  • North Shopping Jóquei
  • Shopping Benfica
  • Via Sul Shopping
  • Salinas Shopping
  • Grand Shopping
  • Shopping Del Paseo
  • Pátio Dom Luis
  • Reserva Open Mall
  • North Shopping Fortaleza

Juazeiro do Norte

  • Cariri Shopping

Maracanaú

  • North Shopping Maracanaú

Maranguape

  • Maranguape Shopping Mall

Pacajus

  • Viramar Shopping Center

Sobral

  • Sobral Shopping

Veja ficha técnica dos shopping centers do Ceará

Outlet Premium Fortaleza

  • Data de Inauguração: 05/11/2014
  • ABL: 16.100 m²
  • Área Construída: 25.350,00
  • Total de Lojas: 69
  • Estacionamento: 1.351 vagas

Iandê Shopping Caucaia (Caucaia)

  • Data de Inauguração: 30/08/2012
  • ABL: 12.030,71 m²
  • Área Construída: 22.489,22 m²
  • Total de Lojas: 53
  • Estacionamento: 300 vagas

Terrazo Shopping (Eusébio)

  • Data de Inauguração: 18/07/2023
  • ABL: 30.810,00 m²
  • Área Construída: 74.265,00 m²
  • Total de Lojas: 190
  • Estacionamento: 1.955 vagas

Shopping Eusébio (Eusébio)

  • Data de Inauguração: 31/10/2014
  • ABL: 24.000 m²
  • Área Construída: 45.000 m²
  • Total de Lojas: 176
  • Estacionamento: 1.000 vagas

Iguatemi Bosque (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 02/04/1982
  • ABL: 93.000,00 m²
  • Área Construída: 254.783,87 m²
  • Total de Lojas: 432
  • Estacionamento: 6.500 vagas

RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 29/10/2014
  • ABL: 97.000 m²
  • Área Construída: 114.000 m²
  • Total de Lojas: 379
  • Estacionamento: 6.670 vagas

RioMar Kennedy (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 26/10/2016
  • ABL: 52.000 m²
  • Área Construída: 159.396 m²
  • Total de Lojas: 306
  • Estacionamento: 3.200 vagas

Shopping Parangaba (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 26/11/2013
  • ABL: 33.523,13 m²
  • Área Construída: 29.945 m²
  • Total de Lojas: 193
  • Estacionamento: 1139 vagas

North Shopping Jóquei (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 30/10/2013
  • ABL: 36.092 m²
  • Área Construída: 75.862 m²
  • Total de Lojas: 174
  • Estacionamento: 1.838 vagas

Shopping Benfica (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 30/10/1999
  • ABL: 9.424 m²
  • Área Construída: 13.056 m²
  • Total de Lojas: 163
  • Estacionamento: 3.600 vagas

Via Sul Shopping (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 01/12/2008
  • ABL: 25.572 m²
  • Área Construída: 42.456,20 m²
  • Total de Lojas: 115
  • Estacionamento: 1.032 vagas

Salinas Shopping (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 05/08/1996
  • ABL: 15.000 m²
  • Área Construída: 30.000 m²
  • Total de Lojas: 116
  • Estacionamento: -

Grand Shopping (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 10/08/2016
  • ABL: 14.000 m²
  • Área Construída: 31.102,06 m²
  • Total de Lojas: 110
  • Estacionamento: 970 vagas

Shopping Del Paseo (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 06/12/2000
  • ABL: 10.802 m²
  • Área Construída: 36.176 m²
  • Total de Lojas: 90
  • Estacionamento: 524 vagas

Pátio Dom Luis (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 07/04/2010
  • ABL: 5.000 m²
  • Área Construída: 8.500 m²
  • Total de Lojas: 61
  • Estacionamento: 600 vagas

Reserva Open Mall (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: -
  • ABL: 7.000 m²
  • Área Construída:  -
  • Total de Lojas: 50
  • Estacionamento: 600 vagas

North Shopping Fortaleza (Fortaleza)

  • Data de Inauguração: 1991
  • ABL: m²
  • Área Construída:  m²
  • Total de Lojas: 
  • Estacionamento:

Cariri Shopping (Juazeiro do Norte)

  • Data de Inauguração: 09/10/1991
  • ABL: 48.617 m²
  • Área Construída: 95.921,30 m²
  • Total de Lojas: 194
  • Estacionamento: 782 vagas

North Shopping Maracanaú (Maracanaú)

  • Data de Inauguração: 19/08/2003
  • ABL: 20.110 m²
  • Área Construída: 38.000 m²
  • Total de Lojas: 109
  • Estacionamento: 420 vagas

Maranguape Shopping Mall (Maranguape)

  • Data de Inauguração: 14/11/2015
  • ABL: 8.500 m²
  • Área Construída:  -
  • Total de Lojas: 76
  • Estacionamento: 280 vagas

Viramar Shopping Center (Pacajus)

  • Data de Inauguração: 05/11/2020
  • ABL: 11.000 m²
  • Área Construída: -
  • Total de Lojas: 180
  • Estacionamento: 4.500 vagas

Sobral Shopping (Sobral)

  • Data de Inauguração: 03/05/2013
  • ABL: 24.147,36 m²
  • Área Construída: 69.940 m²
  • Total de Lojas: 167
  • Estacionamento: 860 vagas.

