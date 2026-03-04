Ceará é o 3º estado do Nordeste com mais cidades com shopping centers; veja lista de municípios
De acordo com o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, o CE tem 22 estabelecimentos desse tipo.
No Ceará, oito cidades possuem shopping centers, segundo o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, elaborado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).
Com isso, o Estado concentra cerca de 3% de todas as 253 cidades brasileiras onde esse tipo de empreendimento está instalado.
No ranking regional, o Ceará ocupa o terceiro lugar do Nordeste em relação à quantidade de municípios com shopping centers. O Estado fica atrás apenas de Pernambuco (14) e da Bahia (10).
Embora Pernambuco lidere o ranking em número de cidades, a Bahia possui 24 shoppings em operação, o maior número absoluto no Nordeste. Nesse critério, o Ceará aparece em segundo lugar, com 22 unidades.
Esses empreendimentos cearenses estão nas seguintes cidades:
- Caucaia (2)
- Eusébio (2)
- Fortaleza (13)
- Juazeiro do Norte (1)
- Maracanaú (1)
- Maranguape (1)
- Pacajus (1)
- Sobral (1)
Ainda segundo o Censo Brasileiro de Shopping Centers 2025/2026, o Ceará possui 620.696 m² de Área Bruta Locável (ABL), resultando em uma densidade de 6,7 m² de ABL para cada 100 habitantes no Estado.
Veja a lista de shopping centers por cidade
Caucaia
- Outlet Premium Fortaleza
- Iandê Shopping Caucaia
Eusébio
- Terrazo Shopping
- Shopping Eusébio
Fortaleza
- Iguatemi Bosque
- RioMar Shopping Fortaleza
- RioMar Kennedy
- Shopping Parangaba
- North Shopping Jóquei
- Shopping Benfica
- Via Sul Shopping
- Salinas Shopping
- Grand Shopping
- Shopping Del Paseo
- Pátio Dom Luis
- Reserva Open Mall
- North Shopping Fortaleza
Juazeiro do Norte
- Cariri Shopping
Maracanaú
- North Shopping Maracanaú
Maranguape
- Maranguape Shopping Mall
Pacajus
- Viramar Shopping Center
Sobral
- Sobral Shopping
Veja ficha técnica dos shopping centers do Ceará
Outlet Premium Fortaleza
- Data de Inauguração: 05/11/2014
- ABL: 16.100 m²
- Área Construída: 25.350,00
- Total de Lojas: 69
- Estacionamento: 1.351 vagas
Iandê Shopping Caucaia (Caucaia)
- Data de Inauguração: 30/08/2012
- ABL: 12.030,71 m²
- Área Construída: 22.489,22 m²
- Total de Lojas: 53
- Estacionamento: 300 vagas
Terrazo Shopping (Eusébio)
- Data de Inauguração: 18/07/2023
- ABL: 30.810,00 m²
- Área Construída: 74.265,00 m²
- Total de Lojas: 190
- Estacionamento: 1.955 vagas
Shopping Eusébio (Eusébio)
- Data de Inauguração: 31/10/2014
- ABL: 24.000 m²
- Área Construída: 45.000 m²
- Total de Lojas: 176
- Estacionamento: 1.000 vagas
Iguatemi Bosque (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 02/04/1982
- ABL: 93.000,00 m²
- Área Construída: 254.783,87 m²
- Total de Lojas: 432
- Estacionamento: 6.500 vagas
RioMar Shopping Fortaleza (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 29/10/2014
- ABL: 97.000 m²
- Área Construída: 114.000 m²
- Total de Lojas: 379
- Estacionamento: 6.670 vagas
RioMar Kennedy (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 26/10/2016
- ABL: 52.000 m²
- Área Construída: 159.396 m²
- Total de Lojas: 306
- Estacionamento: 3.200 vagas
Shopping Parangaba (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 26/11/2013
- ABL: 33.523,13 m²
- Área Construída: 29.945 m²
- Total de Lojas: 193
- Estacionamento: 1139 vagas
North Shopping Jóquei (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 30/10/2013
- ABL: 36.092 m²
- Área Construída: 75.862 m²
- Total de Lojas: 174
- Estacionamento: 1.838 vagas
Shopping Benfica (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 30/10/1999
- ABL: 9.424 m²
- Área Construída: 13.056 m²
- Total de Lojas: 163
- Estacionamento: 3.600 vagas
Via Sul Shopping (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 01/12/2008
- ABL: 25.572 m²
- Área Construída: 42.456,20 m²
- Total de Lojas: 115
- Estacionamento: 1.032 vagas
Salinas Shopping (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 05/08/1996
- ABL: 15.000 m²
- Área Construída: 30.000 m²
- Total de Lojas: 116
- Estacionamento: -
Grand Shopping (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 10/08/2016
- ABL: 14.000 m²
- Área Construída: 31.102,06 m²
- Total de Lojas: 110
- Estacionamento: 970 vagas
Shopping Del Paseo (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 06/12/2000
- ABL: 10.802 m²
- Área Construída: 36.176 m²
- Total de Lojas: 90
- Estacionamento: 524 vagas
Pátio Dom Luis (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 07/04/2010
- ABL: 5.000 m²
- Área Construída: 8.500 m²
- Total de Lojas: 61
- Estacionamento: 600 vagas
Reserva Open Mall (Fortaleza)
- Data de Inauguração: -
- ABL: 7.000 m²
- Área Construída: -
- Total de Lojas: 50
- Estacionamento: 600 vagas
North Shopping Fortaleza (Fortaleza)
- Data de Inauguração: 1991
- ABL: m²
- Área Construída: m²
- Total de Lojas:
- Estacionamento:
Cariri Shopping (Juazeiro do Norte)
- Data de Inauguração: 09/10/1991
- ABL: 48.617 m²
- Área Construída: 95.921,30 m²
- Total de Lojas: 194
- Estacionamento: 782 vagas
North Shopping Maracanaú (Maracanaú)
- Data de Inauguração: 19/08/2003
- ABL: 20.110 m²
- Área Construída: 38.000 m²
- Total de Lojas: 109
- Estacionamento: 420 vagas
Maranguape Shopping Mall (Maranguape)
- Data de Inauguração: 14/11/2015
- ABL: 8.500 m²
- Área Construída: -
- Total de Lojas: 76
- Estacionamento: 280 vagas
Viramar Shopping Center (Pacajus)
- Data de Inauguração: 05/11/2020
- ABL: 11.000 m²
- Área Construída: -
- Total de Lojas: 180
- Estacionamento: 4.500 vagas
Sobral Shopping (Sobral)
- Data de Inauguração: 03/05/2013
- ABL: 24.147,36 m²
- Área Construída: 69.940 m²
- Total de Lojas: 167
- Estacionamento: 860 vagas.