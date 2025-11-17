O que se sabe sobre o shopping atacadista de R$ 75 mi que será inaugurado no Centro

De olho nas compras de atacado para o fim de ano, o Shopping Estação Fashion será inaugurado na próxima quarta-feira (19), no Centro. Nesta primeira fase, cerca de 475 lojas abrirão as portas em três setores (azul, laranja e vermelho), além da praça de alimentação.

Até o momento, 500 lojas já foram comercializadas, totalizando 38,4% das 1,3 mil unidades previstas quando o empreendimento estiver em pleno funcionamento.

A abertura das demais ficará a cargo de cada lojista e deve ocorrer até o fim deste ano, segundo Daniela Branquinho, gerente de marketing do empreendimento.

Veja também Negócios Doce de leite ‘fake’ é encontrado em supermercados de Fortaleza e confunde consumidores Negócios Qual o impacto do atraso da Transnordestina na economia do Ceará após Ibama barrar a operação?

A gente está inaugurando a primeira etapa do empreendimento. Estamos dando os últimos retoques nessa etapa, mas o que a gente quer mesmo é abrir para aproveitar o fim de ano. Esse é o momento que o fabricante mais vende, precisamos dar esse suporte para ele". Daniela Branquinho Gerente de marketing do Estação Fashion

Nessa segunda-feira (17), ocorreu o evento oficial de inauguração, que contou com a presença de representantes do Estação Fashion, da construtora Preferencial, responsável pela construção do empreendimento, e de autoridades, como o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e o presidente da Câmara Municipal, Léo Couto (PSB).

O que se sabe sobre o novo shopping

A estimativa é de geração de 12 mil empregos diretos e indiretos quando o shopping estiver em pleno funcionamento. Ao todo, será investido, somente no empreendimento de atacado, R$ 75 milhões.

Segundo a empresa, os demais setores e lojas do Estação Fashion seguem em ritmo acelerado de obras, ainda que ligeiramente em fase inicial. Daniela informou que a previsão é de inauguração no segundo semestre do ano que vem.

Já o hotel previsto para abrigar consumidores que venham de fora de Fortaleza permanece como o prazo mais longo. A entrega será para daqui a três anos e marcará a inauguração integral do complexo atacadista no Centro de Fortaleza.

"Hoje, é a fase 2 está com 30% de execução. No segundo semestre, deve ser entregue. O hotel está para 2028, permanece essa previsão. Continuamos no foco do atacado. Quando conseguirmos entregar tudo, teremos um ecossistema completo. Temos tanto a estrutura física do empreendimento, quanto esse projeto de hospedagem, para o cliente vir comprar, passar dias quanto a estrutura digital", revelou Branquinho.

Área de eventos e ponto de apoio para retirada de kits de corrida

Uma das novidades do evento desta segunda-feira, anunciada por Daniela Branquinho, é a “Área Secreta”. Trata-se de um pavimento do Estação Fashion que, em vez de lojas, será um espaço para a realização de eventos, em uma área total de 1,8 mil metros quadrados.

De acordo com ela, o espaço já foi negociado para ser apoio de uma corrida, um dos exemplos de uso do espaço.