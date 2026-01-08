Abid promoverá Missões Técnicas à irrigação da Espanha e EUA

Presidida pelo engenheiro agrônomo cearense Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento do Ceará, a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abid) promoverá neste ano a 3ª Missão Técnica Internacional para a Espanha e a 4ª para o estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

As missões, que fortalecerão a presença internacional da Abid, terão o objetivo de promover a irrigação brasileira, por meio da busca do conhecimento de experiências exitosas em agricultura irrigada e em gestão de recursos hídricos.

A 3ª Missão Técnica Internacional à região espanhola de Andaluzia será realizada entre os dias 01 a 08 de março.

Durante uma semana, os seus integrantes conhecerão áreas irrigadas, distritos de irrigação, infraestruturas hídricas, órgãos que fazem a gestão dos recursos hídricos, universidades, instituições de pesquisas e empresas privadas do setor.

Além das visitas, os participantes, entre os quais empresários, técnicos e executivos dos governos federal e estaduais, poderão firmar parcerias e traçar paralelos de comparação construtiva entre as experiências que a Espanha realiza com sucesso.

No mesmo mês de março, entre os dias 20 e 30, a Abid promoverá mais uma missão técnica aos Estados Unidos. Será a quarta que terá como alvo o estado da Califórnia, sendo fruto de parceria da Abid com o Instituto Inovagri e a Universidade da California, Davis.

Essa missão contará com a participação de pesquisadores, profissionais e empresários brasileiros e californianos.

Os participantes da Missão à Califórnia visitarão, como os da missão à Espanha, áreas irrigadas, distritos de irrigação, infraestruturas hídricas, órgãos gestores, universidades, instituições de pesquisas e empresas.