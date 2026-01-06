Brasileiros apostam: 2026 será financeiramente melhor do que 2025

Para muitas pessoas, a chegada de um novo ano representa uma oportunidade de recomeço, momento próprio para traçar novas metas, renovar planos e retomar sonhos que ficaram pelo caminho. Esses sentimentos se refletem nos dados da pesquisa Perspectivas para 2026, realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box.

A pesquisa revelou que 85% dos brasileiros acreditam que este ano de 2026 será um ano financeiramente melhor do que 2025, enquanto 78% acreditam que conseguirão realizar os sonhos que ficaram pendentes no ano anterior.

Quando questionados sobre como definiriam o último ano, as principais palavras mencionadas foram planejamento (21%), preocupação (18%) e organização (18%).

Para 2026, os consumidores já começam a planejar as finanças: 92% declararam que se organizam para alcançar maior tranquilidade financeira. Entre as principais ações, 34% dizem estar pagando dívidas existentes, 33% reduzindo os gastos do dia a dia e 31% definindo metas para economizar. Além disso, quase 8 em cada 10 brasileiros afirmam que buscarão educação financeira para melhorar sua qualidade de vida em 2026.

Olhando para o próximo ano, os brasileiros reforçaram uma postura mais consciente e estratégica em relação ao futuro. Como principal plano para 2026, 42% dos entrevistados desejam pagar as dívidas existentes. Na sequência, aparece o cuidado com a saúde (31%) e a intenção de investir (24%).

Esse movimento se traduz nas palavras que simbolizam o ano: planejamento (32%), organização (29%) e controle (26%), evidenciando a busca por equilíbrio financeiro e qualidade de vida.