IPTU Fortaleza 2026: cota única com desconto de 8% vence em fevereiro
Município divulga percentuais de abatimento e datas de vencimento do imposto deste ano.
Os contribuintes de Fortaleza que querem pagar menos no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2026 poderão optar pela cota única e aproveitar uma das três opções de descontos no valor: 8%, 6% e 4%.
Inscritos no Programa Nota Fortaleza podem ainda ter um acréscimo nos abatimentos de até 2%, conforme edital publicado no Diário Oficial do Município dessa terça-feira (6). Com isso, o desconto da primeira cota pode chegar a 10%.
Os prazos para pagar o imposto reduzido encerrarão no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente. A seguir, veja a data de cada percentual.
- até 6 de fevereiro — desconto de 8% para pagamento em cota única;
- até 6 de março — desconto de 6% para pagamento em cota única;
- até 8 de abril — desconto de 4% para pagamento em cota única.
IPTU 2026 de Fortaleza pode ser parcelado?
Quem não quiser optar pelo pagamento da cota única, e pagar consequentemente sem desconto, pode escolher parcelar o valor do imposto, assim como nos anos anteriores.
Nessa modalidade, os contribuintes podem dividir a quantia em até 11 parcelas, com vencimento no quinto dia útil de cada mês, de fevereiro a dezembro de 2026. Ou seja, nos dias:
- 1ª parcela - até 6 de fevereiro;
- 2ª parcela - até 6 de março;
- 3ª parcela - até 8 de abril;
- 4ª parcela - até 8 de maio;
- 5ª parcela - até 9 de junho;
- 6ª parcela - até 7 de julho;
- 7ª parcela - até 7 de agosto;
- 8ª parcela - até 8 de setembro;
- 9ª parcela - até 7 de outubro;
- 10ª parcela - até 9 de novembro;
- 11ª parcela - até 7 de dezembro.
Veja também
Quando e onde emitir boleto do IPTU 2026?
Segundo o edital, o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) estará disponível no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), para pagamento em cota única ou parcelado.
A Pasta ainda não detalhou quando os boletos poderão ser emitidos.