IPTU Fortaleza 2026: cota única com desconto de 8% vence em fevereiro

Município divulga percentuais de abatimento e datas de vencimento do imposto deste ano.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra vista panorâmica da orça de Fortaleza com arranha-céus modernos e barcos de pesca em águas claras, ilustrando cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).
Legenda: Quem não optar pelo cota única pode escolher parcelar o tributo, mas sem direito ao abatimento.
Foto: Helene Santos.

Os contribuintes de Fortaleza que querem pagar menos no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2026 poderão optar pela cota única e aproveitar uma das três opções de descontos no valor: 8%, 6% e 4%. 

Inscritos no Programa Nota Fortaleza podem ainda ter um acréscimo nos abatimentos de até 2%, conforme edital publicado no Diário Oficial do Município dessa terça-feira (6). Com isso, o desconto da primeira cota pode chegar a 10%. 

Os prazos para pagar o imposto reduzido encerrarão no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente. A seguir, veja a data de cada percentual. 

  • até 6 de fevereiro — desconto de 8% para pagamento em cota única;
  • até 6 de março — desconto de 6% para pagamento em cota única;
  • até 8 de abril — desconto de 4% para pagamento em cota única.

IPTU 2026 de Fortaleza pode ser parcelado? 

Quem não quiser optar pelo pagamento da cota única, e pagar consequentemente sem desconto, pode escolher parcelar o valor do imposto, assim como nos anos anteriores.

Nessa modalidade, os contribuintes podem dividir a quantia em até 11 parcelas, com vencimento no quinto dia útil de cada mês, de fevereiro a dezembro de 2026. Ou seja, nos dias:

  • 1ª parcela - até 6 de fevereiro; 
  • 2ª parcela - até 6 de março;
  • 3ª parcela - até 8 de abril;
  • 4ª parcela - até 8 de maio;
  • 5ª parcela - até 9 de junho; 
  • 6ª parcela - até 7 de julho;
  • 7ª parcela - até 7 de agosto;
  • 8ª parcela - até 8 de setembro;
  • 9ª parcela - até 7 de outubro;
  • 10ª parcela - até 9 de novembro;
  • 11ª parcela - até 7 de dezembro. 

Quando e onde emitir boleto do IPTU 2026?

Segundo o edital, o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) estará disponível no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), para pagamento em cota única ou parcelado.

A Pasta ainda não detalhou quando os boletos poderão ser emitidos.

Foto que contém a sede da Enel Distribuição Ceará.
Negócios

Enel Ceará tem quase R$ 70 milhões em multas em 2025, o maior valor desde 2018

Penalidades sobre diferentes irregularidades bateram valor recorde.

Mariana Lemos
Há 22 minutos
