IPTU Fortaleza 2026: cota única com desconto de 8% vence em fevereiro

Os contribuintes de Fortaleza que querem pagar menos no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2026 poderão optar pela cota única e aproveitar uma das três opções de descontos no valor: 8%, 6% e 4%.

Inscritos no Programa Nota Fortaleza podem ainda ter um acréscimo nos abatimentos de até 2%, conforme edital publicado no Diário Oficial do Município dessa terça-feira (6). Com isso, o desconto da primeira cota pode chegar a 10%.

Os prazos para pagar o imposto reduzido encerrarão no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente. A seguir, veja a data de cada percentual.

até 6 de fevereiro — desconto de 8% para pagamento em cota única;

para pagamento em cota única; até 6 de março — desconto de 6% para pagamento em cota única;

para pagamento em cota única; até 8 de abril — desconto de 4% para pagamento em cota única.

IPTU 2026 de Fortaleza pode ser parcelado?

Quem não quiser optar pelo pagamento da cota única, e pagar consequentemente sem desconto, pode escolher parcelar o valor do imposto, assim como nos anos anteriores.

Nessa modalidade, os contribuintes podem dividir a quantia em até 11 parcelas, com vencimento no quinto dia útil de cada mês, de fevereiro a dezembro de 2026. Ou seja, nos dias:

1ª parcela - até 6 de fevereiro;

2ª parcela - até 6 de março;

3ª parcela - até 8 de abril;

4ª parcela - até 8 de maio;

5ª parcela - até 9 de junho;

6ª parcela - até 7 de julho;

7ª parcela - até 7 de agosto;

8ª parcela - até 8 de setembro;

9ª parcela - até 7 de outubro;

10ª parcela - até 9 de novembro;

11ª parcela - até 7 de dezembro.

Veja também Automóvel Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto Victor Ximenes Dono de Ferrari vai pagar IPVA mais caro da história do CE; veja valor Automóvel IPVA 2026 de motos no Ceará varia de R$ 39,34 a R$ 10.431; veja modelos

Quando e onde emitir boleto do IPTU 2026?

Segundo o edital, o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) estará disponível no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), para pagamento em cota única ou parcelado.

A Pasta ainda não detalhou quando os boletos poderão ser emitidos.