Segunda parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (13); veja calendário

O prazo para o pagamento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 termina nesta sexta-feira (13). O valor mínimo de cada parcela é R$ 100.

O boleto pode ser emitido de três maneiras diferentes:

Pelo site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE);

No aplicativo Meu IPVA, disponível para aparelhos Android e iOS;

Por algum Assistente Virtual através do WhatsApp (85) 3108-1404.

No último caso, é importante verificar se o contato possui o selo de verificação da plataforma e foto de perfil com a logo do Sefaz-CE.

Para os participantes do programa Sua Nota Tem Valor (SNTV), há possibilidade de descontos de até 5% por meio de pontos acumulados a partir de documentos fiscais emitidos entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.

Como efetuar o pagamento do IPVA?

É possível pagar o imposto via Pix através de qualquer instituição financeira. Outra alternativa é utilizar os cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.

Caso o contribuinte opte pelo pagamento por Pix, a Sefaz recomenda checar se no nome do favorecido está escrito Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52.

A secretaria ainda ressalta que não envia guias de recolhimento pelos Correios, WhatsApp ou e-mail.

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Quem é insento de pagar o IPVA?

Pessoa com deficiência - PCD;

Táxi, mototáxi;

Ônibus, micro-ônibus, vans, topics empregados no serviço de transporte público coletivo;

Ônibus Intermunicipal;

Potência inferior a 50cc;

Máquina agrícola e terraplenagem;

Veículo com mais de 15 anos.

Calendário do IPVA 2026

2ª parcela: 13 de março

3ª parcela: 13 de abril

4ª parcela: 13 de maio

5ª parcela: 12 de junho

Alíquotas do IPVA

As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme o tipo e a potência: