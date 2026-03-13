Segunda parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (13); veja calendário
Há possibilidade de descontos de até 5%.
O prazo para o pagamento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 termina nesta sexta-feira (13). O valor mínimo de cada parcela é R$ 100.
O boleto pode ser emitido de três maneiras diferentes:
- Pelo site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE);
- No aplicativo Meu IPVA, disponível para aparelhos Android e iOS;
- Por algum Assistente Virtual através do WhatsApp (85) 3108-1404.
No último caso, é importante verificar se o contato possui o selo de verificação da plataforma e foto de perfil com a logo do Sefaz-CE.
Para os participantes do programa Sua Nota Tem Valor (SNTV), há possibilidade de descontos de até 5% por meio de pontos acumulados a partir de documentos fiscais emitidos entre dezembro de 2024 e novembro de 2025.
Como efetuar o pagamento do IPVA?
É possível pagar o imposto via Pix através de qualquer instituição financeira. Outra alternativa é utilizar os cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.
Caso o contribuinte opte pelo pagamento por Pix, a Sefaz recomenda checar se no nome do favorecido está escrito Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52.
A secretaria ainda ressalta que não envia guias de recolhimento pelos Correios, WhatsApp ou e-mail.
Veja também
Quem é insento de pagar o IPVA?
- Pessoa com deficiência - PCD;
- Táxi, mototáxi;
- Ônibus, micro-ônibus, vans, topics empregados no serviço de transporte público coletivo;
- Ônibus Intermunicipal;
- Potência inferior a 50cc;
- Máquina agrícola e terraplenagem;
- Veículo com mais de 15 anos.
Calendário do IPVA 2026
- 2ª parcela: 13 de março
- 3ª parcela: 13 de abril
- 4ª parcela: 13 de maio
- 5ª parcela: 12 de junho
Alíquotas do IPVA
As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme o tipo e a potência:
- 1%: ônibus, micro-ônibus, caminhões, veículos de locadoras e motocicletas até 125 cilindradas sem infrações;
- Até 3,5%: automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários com potência superior a 180 cavalos, além de motocicletas acima de 300 cilindradas.