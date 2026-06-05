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Newsedan promove Jeep Day e Ram Day com ofertas especiais neste sábado (6)

No mercado, Ram e Jeep são marcas que menos se desvalorizam e têm alto valor de revenda.

Escrito por Agência de Conteúdo DN producaodiario@svm.com.br
05 de Junho de 2026 - 07:00
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Legenda: Evento será uma oportunidade para comprar modelos da Jeep e RAM em condições especiais e preços abaixo de mercado.
Foto: Divulgação.

Os apaixonados por aventura, tecnologia e potência têm um encontro marcado no dia 6 de junho. A Newsedan, empresa do Grupo New, promove simultaneamente o Jeep Day e o Ram Day, uma ação especial que reunirá ofertas exclusivas, condições diferenciadas de negociação e oportunidades imperdíveis para quem deseja adquirir um veículo das marcas Jeep ou Ram. 

O evento acontece a partir das 8h, em todas as concessionárias Newsedan, oferecendo aos clientes uma experiência completa de atendimento, “além de condições especiais de financiamento com taxa zero e entrada facilitada, supervalorização de seu seminovo e mais benefícios exclusivos preparados para a data”, frisa Rodrigo Gabrielli, gerente-geral Jeep/Ram. Na ocasião, ele antecipa que a loja disponibilizará “algumas unidades de Rampage, lote especial 26/26, com preços diferenciados”, ressalta. 

Rampage é a picape mais vendida da marca e mais procurada pelo o público. No Ram Day deverá com valor convidativo e entrada facilitada.
Legenda: Rampage é a picape mais vendida da marca e mais procurada pelo o público. No Ram Day deverá com valor convidativo e entrada facilitada.
Foto: Divulgação
 

Reconhecidas por sua tradição, desempenho e inovação, as marcas Jeep e Ram chegam ao evento com um portfólio que atende desde quem busca versatilidade para o dia a dia até consumidores que desejam robustez, tecnologia e capacidade para os mais diversos desafios. 

A expectativa da Newsedan é receber clientes de toda a região para aproveitar as melhores oportunidades do ano em veículos das duas marcas, reforçando o compromisso da concessionária em oferecer excelência no atendimento e condições competitivas aos seus consumidores. 

*Serviço 
Jeep Day e Ram Day Newsedan 
Data: 06 de junho 
Horário: A partir das 8h 
Local: Todas as concessionárias Newsedan - Fortaleza | Juazeiro | Sobral | João Pessoa | Cabedelo 

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Agência de Conteúdo DN

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