Newsedan promove Jeep Day e Ram Day com ofertas especiais neste sábado (6)

Os apaixonados por aventura, tecnologia e potência têm um encontro marcado no dia 6 de junho. A Newsedan, empresa do Grupo New, promove simultaneamente o Jeep Day e o Ram Day, uma ação especial que reunirá ofertas exclusivas, condições diferenciadas de negociação e oportunidades imperdíveis para quem deseja adquirir um veículo das marcas Jeep ou Ram.

O evento acontece a partir das 8h, em todas as concessionárias Newsedan, oferecendo aos clientes uma experiência completa de atendimento, “além de condições especiais de financiamento com taxa zero e entrada facilitada, supervalorização de seu seminovo e mais benefícios exclusivos preparados para a data”, frisa Rodrigo Gabrielli, gerente-geral Jeep/Ram. Na ocasião, ele antecipa que a loja disponibilizará “algumas unidades de Rampage, lote especial 26/26, com preços diferenciados”, ressalta.

Legenda: Rampage é a picape mais vendida da marca e mais procurada pelo o público. No Ram Day deverá com valor convidativo e entrada facilitada. Foto: Divulgação

Reconhecidas por sua tradição, desempenho e inovação, as marcas Jeep e Ram chegam ao evento com um portfólio que atende desde quem busca versatilidade para o dia a dia até consumidores que desejam robustez, tecnologia e capacidade para os mais diversos desafios.

A expectativa da Newsedan é receber clientes de toda a região para aproveitar as melhores oportunidades do ano em veículos das duas marcas, reforçando o compromisso da concessionária em oferecer excelência no atendimento e condições competitivas aos seus consumidores.

*Serviço

Jeep Day e Ram Day Newsedan

Data: 06 de junho

Horário: A partir das 8h

Local: Todas as concessionárias Newsedan - Fortaleza | Juazeiro | Sobral | João Pessoa | Cabedelo