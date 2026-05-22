De quanto em quanto tempo a revisão do seu carro deve ser feita?

É comum clientes chegarem à oficina de Ronaldo Buarque somente quando o carro “está nas últimas”. Segundo ele, isso acontece porque uma boa parte ignora aos sinais que o veículo repassa, como luzes que surgem no painel, que alertam sobre algo, ou um barulho estranho vindo de um escapamento, por exemplo. E isso é um erro.

O profissional destaca que barulhos anormais, consumo elevado e luzes de alerta no painel são avisos cruciais e uma forma de o veículo dizer "socorro". “Para evitar que esses pedidos de socorros se agravem mais e virem falhas graves, é bom agendar uma inspeção em uma oficina de confiança para inspecionar os sistemas essenciais”, destaca.

Culturalmente, ele ressalta que o brasileiro só vai à oficina quando o carro não pode andar mais, ignorando os sinais. “Não importa se o veículo tem quadro de instrumentos digital ou analógico: as luzes de alerta serão as mesmas e terão a função de indicar se há algo de errado com o carro. Nesse caso, é só respeitar e entregar nas mãos de um profissional”.

Para ele, a revisão preventiva é o melhor remédio. Na prática, é um conjunto de verificações periódicas no veículo para identificar desgastes e substituir peças antes que quebrem. “Esse procedimento reduz custos, evita falhas inesperadas e garante a segurança nas vias. Deve ser feita anualmente a cada 10.000 km, conforme o manual do fabricante”.

Por que ignorar os sinais do seu carro pode sair caro

Experiente, Ronaldo Buarque relata que negar sinais de alerta do carro pode transformar “uma manutenção preventiva de baixo custo em um conserto corretivo extremamente caro”.

Ele pondera que veículos raramente quebram sem aviso prévio; barulhos, vibrações, cheiros ou luzes no painel são formas de o carro "falar" que algo precisa de atenção. “Adiar a revisão pode custar, em reparos, de 15% a 30% a mais do que o valor de uma manutenção preventiva”, alerta.

Danos em cascata

O profissional avalia que um componente pequeno e barato, "seja o que for, quando desgastado, pode danificar peças bem maiores e mais caras. Um exemplo maior é a correia dentada, que pode partir e destruir o motor”, cita.

Por isso, é recomendável estar atento a barulhos, consumo alto e saber ler as luzes que o painel indicar, pois elas são, sem dúvida, sinais de problemas que podem ter riscos de segurança, alto consumo e que desvalorizam mais seu automóvel, principalmente, na hora de revendê-lo.

Como dica, vejas itens abaixo que devem ser levados em consideração.

Riscos de segurança

Falhas no sistema de freio, suspensão ou pneus podem causar acidentes graves. Sempre é bom olhar o estado de seus pneus, inclusive do estepe. Em caso de blitz, é passível de multa e o veículo pode ser apreendido.

Aumento de consumo

Internamente, o veículo pode apresentar problemas que são ocultos, como filtros sujos ou problemas na injeção. Juntas, elas fazem o carro consumir muito mais combustível que o normal. Por isso, a revisão preventiva é mais que necessária.

Desvalorização

Quando alguém quer vender um veículo de “segunda mão” quer mostrá-lo em perfeito estado para lucrar mais, não é? Pois saiba que um carro sem histórico de revisões em concessionária ou oficina de confiança perde valor na revenda.

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Sinais de que o veículo precisa de revisão

O profissional explica que um carro zero quilômetro geralmente faz as revisões periódicas para não perder a garantia. “Geralmente, no manual de cada modelo, elas são de 10 mil em 10 mil quilômetros, a depender da marca e modelo”.

Segundo Ronaldo Buarque, para quem não tem nem um carro novo e não gosta de fazer revisão preventiva, o jeito é respeitar os sinais claros de que o veículo precisa de revisão.

“Isso inclue luzes de advertência no painel (injeção, óleo, temperatura), ruídos na suspensão, vibrações no volante, pedal de freio baixo, cheiro de combustível ou queimado, fumaça excessiva e aumento no consumo de combustível, entre outros”, lista.

Luzes do painel

Luzes de injeção eletrônica, freio, óleo ou temperatura acesas indicam problemas imediatos. O correto é levar o carro o quanto antes para uma oficina de confiança e resolver o problema detectável acusado no painel.

Ruídos e vibrações

Barulhos na suspensão (batidas em buracos) e trepidação no volante ao acelerar ou frear indicam problemas de alinhamento, balanceamento ou componentes desgastados.

Freios

Pedal de freio muito baixo ou ruídos de chiado ao frear indicam desgaste das pastilhas ou falta de fluido. Cuidado: esses equipamentos são importantes pois mexem com sua segurança, e resolver o problema de imediato é essencial.

Motor e fluidos

Nível de óleo baixando antes do prazo, manchas de vazamento de fluidos no chão ou motor superaquecendo são sinais de alerta.

Performance

Dificuldade na partida, falhas no motor (marcha lenta irregular) e aumento repentino no consumo de combustível podem indicar problema.

Odores e fumaça

Cheiro forte de combustível (risco de vazamento) ou fumaça saindo do escapamento são dois fatores de alerta fáceis de detectar, pelo visual ou olfato. Escapamento enferrujado também é necessário a troca.

O profissional ressalta que não é bom esperar os sinais aparecerem: "Siga o plano de manutenção do manual do proprietário, geralmente a cada 10.000 km ou 1 ano, ou, quando surgirem no painel, corra para uma oficina. Nunca deixe para amanhã", finaliza.