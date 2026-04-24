Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bateria do carro descarregada? Veja como resolver e prevenir

Sua “bateria morreu” e o veículo não liga? Veja as principais causas e dicas para evitar o problema.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Auto
Painel sinalizando que a bateria tem que ser trocada.
Legenda: Painel avisa que seu veículo apresenta problemas de bateria.
Foto: Eviart/Shutterstock.

Não há nada pior do que ligar o carro e ele não pegar, não é? Você gira a chave de ignição e as informações no painel não aparecem. Aliás, nem uma luz interna acende. Infelizmente, isso é sinal de que sua bateria automotiva descarregou.

O eletricista automotivo Carlos Alberto aponta que há várias razões para o problema. "Isso ocorre ao esquecer de desligar o rádio e deixá-lo durante a noite toda ligado, deixar a lanterna acesa ou até mesmo devido a problemas internos no sistema elétrico".

Para quem não sabe, o profissional explica que a bateria é um dos componentes mais importantes de um veículo, afinal, se ela tiver qualquer problema, pode ser impossível dar partida no veículo. "Apesar de sua importância, muitos proprietários acabam negligenciando os cuidados necessários e os sinais indicativos de problemas que aparecem no painel".

Veja também

teaser image
Auto

Veja hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível

teaser image
Auto

Diário do Nordeste estreia DN Auto, página sobre serviços e negócios automotivos

Como saber se a bateria do carro está descarregando

Segundo Carlos Alberto, é preciso estar atento aos sinais. "Se o motor de seu veículo demora mais do que o normal para dar partida, indicando uma rotação mais lenta, existe a possibilidade de a bateria estar descarregada".

O profissional detalha que o aviso também pode ser interno. Como a bateria alimenta as luzes do carro, qualquer problema de descarga pode resultar em luzes internas e externas operando de maneira irregular ou falhando completamente. "Note se as lanternas, as luzes do painel e do interior do veículo estão funcionando normalmente".

Veja as principais causas da bateria descarregada em um carro

Problemas no ar-condicionado

O sistema de ar-condicionado também depende da energia da bateria para funcionar corretamente, então caso ela esteja descarregada, o equipamento pode não operar conforme o esperado.

Falhas no sistema de som automotivo

Uma bateria descarregada pode afetar o desempenho do sistema de som do veículo, levando a interrupções ou falhas na reprodução de áudio.

Alerta da bateria no painel

As luzes do painel do carro podem indicar diferentes problemas, e dentre elas está a luz de advertência da bateria. Caso ela acenda, é um sinal direto de problemas na carga. Ignorar esse alerta pode resultar em mais complicações e falhas elétricas. 

O correto é ficar atento a esses sinais, antes de enfrentar situações mais complicadas. Caso suspeite de descarga da bateria, procure fazer um teste.

O que fazer quando a bateria de um carro descarrega em plena rua ou estrada?

Nesse caso, ele afirma que é hora de usar a famosa "chupeta". "Antes de fazer a chupeta, saiba que esse procedimento é emergencial, pois pode gerar problemas futuros na bateria ou em outros componentes elétricos", enfatiza o eletricista. 

Caso haja danos, a garantia pode não cobrir o reparo, uma vez que se enquadra em ‘uso indevido’. Sendo assim, priorize recorrer a serviços especializados e utilize a chupeta apenas como último recurso", salienta.

Dicas para evitar que a bateria descarregue

  • Evite o carro parado por muito tempo: Se o veículo ficar parado, ligue-o por pelo menos 15 minutos, duas vezes por semana.
  • Desligue tudo ao sair: Verifique luzes internas, faróis e rádio antes de trancar o carro.
  • Verifique a bateria regularmente: Procure um especialista para testes de voltagem (multímetro) e verifique se há zinabre (oxidação) nos polos.
  • Evite acessórios pesados: Evite usar som alto ou luzes com o motor desligado.
Painel sinalizando que a bateria tem que ser trocada.
Auto

Bateria do carro descarregada? Veja como resolver e prevenir

Sua “bateria morreu” e o veículo não liga? Veja as principais causas e dicas para evitar o problema.

Redação
Há 36 minutos
A imagem mostra uma bomba de gasolina azul para matéria sobre hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível.
Auto

Veja hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível

Algumas atitudes dentro do veículo aumentam o esforço do motor e pioram o consumo.

Redação
23 de Abril de 2026
imagem mostra a página principal do site Diário do Nordeste anunciando a retomada dos conteúdos sobre automóveis.
Auto

Diário do Nordeste estreia DN Auto, página sobre serviços e negócios automotivos

Página automotiva que marcou época vai estar de volta repleta de dicas.

Redação
20 de Abril de 2026
Trânsito intenso em uma avenida de cidade brasileira, com vários carros e placas de sinalização lado a lado, indicando acessos e destinos na cidade.
Auto

Segunda parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (13); veja calendário

Há possibilidade de descontos de até 5%.

Redação
13 de Março de 2026
Uma pessoa segura um smartphone que exibe a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital em tons de verde e branco. O dedo indicador toca a tela sobre os dados do documento, destacando a modernidade do acesso à identificação em um ambiente de luz suave. Imagem usada em matéria sobre novas regras para suspensão.
Auto

Nova regra da CNH muda critérios para suspensão; entenda

Limite de pontos até a suspensão da carteira de habilitação varia conforme a quantidade de infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Imagem de moto para ilustrar calendário do IPVA 2026.
Auto

Primeira parcela do IPVA 2026 vence nesta sexta-feira (13); veja calendário

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
Uma avenida movimentada apresenta fluxo intenso de veículos, com carros de diversas cores e modelos distribuídos em múltiplas faixas sob luz diurna. À direita, postes exibem placas de sinalização de trânsito, como limite de velocidade de 60 km/h e proibição de estacionamento. O cenário inclui árvores à esquerda e fios elétricos suspensos que cruzam a via ao fundo.
Auto

Cota única do IPVA 2026 vence nesta sexta (30); saiba o que acontece se não pagar

Condutor pode ser multado, ter nome negativado e ficar sujeito a restrições administrativas

Ana Alice Freire*
30 de Janeiro de 2026
Avenida movimentada com múltiplos carros em trânsito e um ciclista em uma das faixas.
Auto

IPVA 2026 no Ceará: cota única vence nesta sexta-feira (30)

Contribuintes que optarem por esta modalidade têm desconto.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Vista aérea de avenida larga com carros e motos em movimento.
Auto

Quase 12 mil motoristas do Ceará têm renovação automática da CNH após adesão ao Bom Condutor

A medida beneficia motoristas sem infrações de trânsito nos últimos 12 meses e inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Redação
18 de Janeiro de 2026
Aplicativo da Uber.
Auto

Confira lista de carros aceitos no Uber black em 2026

Novos critérios estabelecidos pela empresa começaram a valer este mês.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Uma mulher vista de costas e de perfil segura um smartphone em uma das mãos e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física na outra. Ela está levemente voltada para a direita, focando nos dispositivos. O celular, em sua mão esquerda, exibe uma tela branca com o logotipo do aplicativo
Auto

Saiba passo a passo para renovar a CNH 2026 de forma automática e sem custos

Nova regra vale apenas para a CNH digital e beneficia motoristas sem infrações nos últimos 12 meses.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada em frente a um computador visualizando um documento sobre o IPVA 2026. Na tela, aparece uma tabela com prazos de recolhimento do imposto no Ceará: cota única até 30/01/2026 com 5% de desconto e parcelas mensais de fevereiro a junho de 2026. Ao lado, há um destaque para o programa “Sua Nota Tem Valor”, que oferece desconto adicional de até 5%.
Auto

Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

Expectativa do Governo é arrecadar R$ 2,24 bilhões.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Foto que contém marcas Tesla e BYD.
Auto

BYD ultrapassa Tesla em vendas e se torna maior montadora de carros elétricos do mundo

Companhia chinesa tem fábrica no Brasil.

Redação e AFP
02 de Janeiro de 2026
Moto e carro em deslocamento, em foco, com o fundo da imagem desfocado, mostrando movimento.
Auto

Cota única do IPVA 2026 no Ceará vence em janeiro e garante desconto

É possível pagar o imposto de uma vez até o dia 30 deste mês.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma fotografia em ângulo médio e luz solar intensa mostra uma motoneta (scooter) azul brilhante estacionada em primeiro plano em uma rua pavimentada. A motoneta está levemente inclinada sobre o descanso lateral, com o guidão virado para a esquerda e o logotipo da Peugeot visível na parte frontal. Ao fundo, à direita, há uma fileira de várias outras motonetas azuis idênticas estacionadas contra um muro de pedra, sugerindo um ponto de aluguel. No topo do muro, há placas informativas e o nome
Auto

O que muda nas novas regras para ciclomotores, em vigor a partir de hoje (1º)

Uso de capacete, emplacamento e CNH estão entre as exigências.

Redação
01 de Janeiro de 2026