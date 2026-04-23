Veja hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível
Algumas atitudes dentro do veículo aumentam o esforço do motor e pioram o consumo.
Boa parte do alto consumo de gasolina tem a ver com o comportamento do motorista ao volante. A forma courewqmo você dirige tem um impacto direto no tanque de combustível. O DN Auto foi atrás de especialista e traz dicas para quem quer economizar.
De acordo com Thiago dos Santos, chefe de oficina, o hábito de acelerar bruscamente é um dos exemplos de comportamento que sai caro. A lista de maus hábitos, conforme o especialista, ainda inclui manter pneus descalibrados, usar ar-condicionado no máximo, carregar peso excessivo e dirigir em marchas baixas com rotação alta.
Acelerar e frear bruscamente
A condução agressiva é um dos maiores vilões do consumo. Arrancadas fortes e freadas intensas exigem mais do motor e desperdiçam energia.
A solução? Uma direção mais suave e antecipar as paradas, como em semáforos e cruzamentos, ajuda a reduzir o gasto de combustível em até 20%.
Marcha errada e giros elevados
Manter o carro em rotações altas sem necessidade é outro hábito que pesa no bolso. Usar a marcha adequada para cada velocidade e aproveitar o torque do motor faz diferença no gasto de combustível.
Pneus descalibrados
Os pneus são o principal contato do veículo com o asfalto. Rodar com eles abaixo da pressão ideal causa um maior atrito com o solo. Isso não só eleva o consumo, como também acelera o desgaste dos pneus.
Confira a calibragem ao menos uma vez por semana. Como corrigir?
- Evitar frenagens desnecessárias;
- E manter a manutenção em dia, como filtros limpos, também ajuda na economia.
Carga Excessiva
A correção está em remover itens desnecessários do veículo e evite levar cargas pesadas sem necessidade; Saber distribuir o peso também é fundamental: Certifique-se de que a carga esteja distribuída uniformemente para evitar esforço adicional no motor.
Velocidade
- Mantenha-se dentro dos limites de velocidade estabelecidos e dirija de maneira constante, evitando acelerações e frenagens bruscas;
- Janelas fechadas: Em velocidades superiores a 80 km/h, mantenha as janelas fechadas para melhorar a aerodinâmica do veículo.
Carros mais econômicos
Além de seu comportamento, há modelos, claro, que dão uma forcinha a mais na economia. Em comum, são modelos de entrada, com motor a combustão, 1.0 aspirado, flex e com câmbio manual, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Imetro), são os mais econômicos de 2026.
- Chevrolet Onix;
- Chevrolet Onix Plus;
- Fiat Mobi;
- Renault Kwid;
- Fiat Cronos.