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Veja hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível

Algumas atitudes dentro do veículo aumentam o esforço do motor e pioram o consumo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Auto
A imagem mostra uma bomba de gasolina azul para matéria sobre hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível.
Legenda: Combustível está ficando cada vez mais caro devido às incertezas do cenário internacional. Mudança de alguns hábitos podem reduzir 20% de economia para seu bolso.
Foto: Thiago Gadelha.

Boa parte do alto consumo de gasolina tem a ver com o comportamento do motorista ao volante. A forma courewqmo você dirige tem um impacto direto no tanque de combustível. O DN Auto foi atrás de especialista e traz dicas para quem quer economizar.   

De acordo com Thiago dos Santos, chefe de oficina, o hábito de acelerar bruscamente é um dos exemplos de comportamento que sai caro. A lista de maus hábitos, conforme o especialista, ainda inclui manter pneus descalibrados, usar ar-condicionado no máximo, carregar peso excessivo e dirigir em marchas baixas com rotação alta. 

Acelerar e frear bruscamente

A condução agressiva é um dos maiores vilões do consumo. Arrancadas fortes e freadas intensas exigem mais do motor e desperdiçam energia.

A solução? Uma direção mais suave e antecipar as paradas, como em semáforos e cruzamentos, ajuda a reduzir o gasto de combustível em até 20%.

Marcha errada e giros elevados

Manter o carro em rotações altas sem necessidade é outro hábito que pesa no bolso. Usar a marcha adequada para cada velocidade e aproveitar o torque do motor faz diferença no gasto de combustível.

Pneus descalibrados

Pneu careca preto para matéria sobre hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível.
Legenda: Pneu tem vida útil. Descalibrado e "careca" interferem no consumo.
Foto: Mr.Anuwat Rumrod/Shutterstok.

Os pneus são o principal contato do veículo com o asfalto. Rodar com eles abaixo da pressão ideal causa um maior atrito com o solo. Isso não só eleva o consumo, como também acelera o desgaste dos pneus.

Confira a calibragem ao menos uma vez por semana. Como corrigir?

  • Evitar frenagens desnecessárias;
  • E manter a manutenção em dia, como filtros limpos, também ajuda na economia.

Carga Excessiva

A correção está em remover itens desnecessários do veículo e evite levar cargas pesadas sem necessidade; Saber distribuir o peso também é fundamental: Certifique-se de que a carga esteja distribuída uniformemente para evitar esforço adicional no motor.

Velocidade

A foto mostra quatro veículos da marca chevrolet modelo onix para matéria sobre hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível.
Legenda: Motores 1.0 a combustão são os mais econômicos.
Foto: Divulgação.

A velocidade de condução tem um impacto direto no consumo de combustível. Você sabia que dirigir acima de 100 km/h pode aumentar o consumo em até 20%? Soluções? Conduza dentro dos limites de velocidade:
  • Mantenha-se dentro dos limites de velocidade estabelecidos e dirija de maneira constante, evitando acelerações e frenagens bruscas;
  • Janelas fechadas: Em velocidades superiores a 80 km/h, mantenha as janelas fechadas para melhorar a aerodinâmica do veículo.

Carros mais econômicos

Além de seu comportamento, há modelos, claro, que dão uma forcinha a mais na economia. Em comum, são modelos de entrada, com motor a combustão, 1.0 aspirado, flex e com câmbio manual, segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Imetro), são os mais econômicos de 2026.

  • Chevrolet Onix;
  • Chevrolet Onix Plus;
  • Fiat Mobi;
  • Renault Kwid;
  • Fiat Cronos.
A imagem mostra uma bomba de gasolina azul para matéria sobre hábitos que fazem seu carro gastar mais combustível.
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