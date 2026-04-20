Diário do Nordeste estreia DN Auto, página sobre serviços e negócios automotivos

De repente, quarentão! Sim, o Caderno Automóvel do Diário do Nordeste, antes impresso, agora se chamará DN Auto e volta recheado de notícias do setor. Fundada em 1986, a página especializada acompanhou mudanças de comportamento e testemunhou a chegada de várias marcas ao Brasil, não apenas de automóveis, mas também de caminhões e motos.

Hoje, o DN Auto estreia em mercado totalmente mudado com uma "invasão chinesa" em solo brasileiro, com a incorporação da IA em alguns modelos, com o advento das redes sociais e a ascensão de veículos premium no cenário.

Em um cenário de rápidas transformações no mercado automotivo, Gustavo Bortoli, diretor de jornalismo e operações do Sistema Verdes Mares, reforça que entender as novas formas de consumo e mudanças no perfil da mobilidade ganham ainda mais relevância com a análise qualificada do DN Auto.

O setor automotivo sempre foi muito mais do que um espaço de paixão por carros. Ele é um termômetro da economia, do consumo, da inovação e da mobilidade urbana. Falar de automóveis é falar de mercado, de geração de empregos, de tecnologia, de novos modelos de negócio e, principalmente, de decisões que impactam diretamente a vida do nosso leitor. Por isso, o retorno do suplemento, agora como DN Auto, reafirma nosso compromisso de oferecer informação qualificada, análise de mercado e prestação de serviço. Nosso objetivo é ajudar o público a entender as transformações desse segmento, da eletrificação à chegada das marcas dos principais fabricantes do mundo, das novas formas de consumo ao avanço da inteligência artificial, confiável e útil para quem acompanha, consome e vive esse universo”. Gustavo Bortoli diretor de jornalismo e operações do SVM

Relevância editorial

Para Gabriela Carvalho, diretora comercial e marketing do grupo New, a página assume relevante impacto na decisão de compra do consumidor.

"Esse retorno é tão significativo para a economia, não só local, mas a nacional, nos trazendo muitas novidades, lançamentos, entre essa dinâmica acelerada que nos encontramos, como novas matrizes energéticas, novas tecnologias. Por isso, a importância de o consumidor estar antenado, através de um caderno especializado, como é o DN Auto", avalia.

"Na minha visão, o DN Auto teve um papel importante ao fortalecer e dar visibilidade ao setor automotivo cearense. E, daqui pra frente, tende a ser ainda mais relevante, ajudando a antecipar tendências, apresentar as novidades e direcionar o nosso mercado", pondera Leonardo Dall'olio, diretor comercial do grupo Carmais.

Para a Fenabrave-CE, iniciativas como essa fortalecem o ambiente de negócios e estimulam um mercado mais informado, competitivo e sustentável. No Ceará, em especial, a importância desse trabalho para aproximar ainda mais o setor da sociedade.

"O Caderno Automóvel, hoje DN Auto, tem um papel extremamente relevante para o setor automotivo, especialmente em um momento de grandes transformações no mercado. Ele atua como um importante canal de informação qualificada, contribuindo para a transparência, educação do consumidor e valorização de toda a cadeia automotiva. Além disso, é um espaço que acompanha a evolução do setor, seja em tecnologia, comportamento de consumo ou tendências de mercado, ajudando a conectar concessionárias, fabricantes e clientes de forma mais consciente e estratégica", afirma Ana Furtado, diretora executiva regional Fenabrave Ceará/Sincodiv Ceará.



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