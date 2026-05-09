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Quando vence a 4ª parcela do IPVA 2026?

IPVA 2026: veja quando vence a 4ª parcela em maio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:22)
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Calendário do IPVA 2026 para matéria sobre vencimento da 4º parcela da taxa.
Legenda: Faltam duas parcelas para o cearense deixar de pagar o IPVA. A penúltima se vence dia 13 de maio.
Foto: João Lima Neto/Diário do Nordeste.

Os proprietários de veículos emplacados no Ceará já podem emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para o pagamento da quarta parcela do IPVA 2026, que vence neste mês, no próximo dia 13 de maio.

Quem optou por pagar via cota única, aquela no início do ano, em janeiro, e participou do programa “Sua Nota Tem Valor” obteve desconto de até 10% no valor do imposto.

Para evitar o atraso do IPVA, programe-se consultando o calendário oficial no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e do Detran do seu estado.

“Se você tem uma vida corrida, é bom configurar lembretes no celular com 30 dias de antecedência. E quando o assunto é IPVA, prefira o pagamento à vista com desconto no início do ano e cadastre o débito automático para automatizar o processo”, aconselha o despachante Flávio Ventura.

Como emitir a guia de pagamento da parcela?

Ele explica que o pagamento do IPVA 2026 exige atenção a prazos, descontos e formas de regularização para evitar multas e a retenção do veículo. A forma mais segura é pagar o boleto do site oficial da Secretaria da Fazenda (Sefaz) ou do Detran do seu estado.

Ele aconselha a não pagar boletos recebidos por WhatsApp ou e-mail sem confirmar no site oficial da Sefaz. “Atualmente, a forma mais prática e rápida pode ser via pix com confirmação imediata”.

Datas de vencimento por final de placa

No Ceará, ao contrário de outros estados, o IPVA 2026 tem datas de vencimento unificadas para todas as placas, não variando conforme o final da placa. As opções incluem cota única com desconto e parcelamento em até 5 vezes, com vencimentos fixos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho (ex: 13/02, 13/03, 13/04).

O Documento de Arrecadação (DAE) pode ser emitido:

  • pelo Portal de Serviços da Sefaz-CE;
  • pelo assistente virtual no WhatsApp: (85) 3108-1404.

A Sefaz orienta que, antes de efetuar o pagamento via WhatsApp, o contribuinte confirme se o número está sob a titularidade da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

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O que acontece se a parcela atrasar?

Atrasar a parcela do IPVA gera a incidência de multa diária (geralmente entre 0,15% a 0,33%, limitada a 20%, além de juros pela taxa Selic. O não pagamento impede o licenciamento do veículo, pode resultar em inscrição na Dívida Ativa (nome no CADIN), apreensão do veículo em blitz e impossibilidade de transferência ou venda.

Como confirmar se o pagamento foi registrado?

Para confirmar o pagamento do IPVA, o método mais seguro é consultar diretamente os órgãos oficiais do seu estado, utilizando o número do RENAVAM e a placa do veículo.

É possível antecipar parcelas do IPVA?

Sim, é possível antecipar parcelas ou quitar o IPVA à vista para obter descontos, que geralmente variam de 3% a 15% (ou mais, dependendo do estado e programas de bom condutor).

A antecipação, muitas vezes permitida a partir de dezembro do ano anterior, evita a atualização do valor pela inflação e garante redução no montante total.

Calendário do IPVA 2026 para matéria sobre vencimento da 4º parcela da taxa.
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