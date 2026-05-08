Como a tecnologia de caminhões conectados está transformando o transporte de cargas
Saiba como a conectividade e a telemetria estão tornando os caminhões mais eficientes e seguros no transporte de cargas.
A conectividade e a telemetria transformaram o transporte de cargas, tornando os caminhões conectados verdadeiros centros de dados móveis. Essas tecnologias não são apenas diferenciais, mas componentes essenciais para a eficiência operacional, redução de custos e segurança nas rodovias.
Essa mistura de sensores e Inteligência Artificial permite que gestores de frota monitorem o veículo, a carga e o comportamento do motorista em tempo real.
O que são caminhões conectados
De acordo com Marcelo Tupiniquim, gerente de Transportes e Segurança, caminhões conectados são veículos equipados com tecnologia de telemetria e módulos eletrônicos que coletam e transmitem dados em tempo real sobre a operação, como consumo de combustível, velocidade e frenagens, via rede celular.
Tecnologias usadas na gestão de frotas
Segundo o profissional, as principais tecnologias na gestão de frotas incluem rastreamento via GPS, telemetria avançada, softwares de gestão (TMS/ERP), IA para rotas e manutenção preditiva, videotelemetria e IoT.
Essas ferramentas automatizam o controle de combustível, monitoram o comportamento do condutor e reduzem custos operacionais por meio de dados em tempo real”.
Telemetria
A telemetria para caminhão coleta dados em tempo real via sensores e GPS, monitorando localização, consumo de combustível, comportamento do motorista (frenagens, velocidade) e saúde do motor.
Essa tecnologia reduz custos operacionais, previne acidentes e melhora a gestão da frota, permitindo manutenções preditivas e maior segurança.
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Monitoramento em tempo real
Monitoramento em tempo real (GPS) e análise de dados do veículo (velocidade, frenagens, consumo) são usados para acompanhar o comportamento do condutor e sua localização.
Benefícios para empresas de transporte
Para Marcelo Tupiniquim, os benefícios são muitos. "As empresas de transporte ganham eficiência por meio da redução de custos operacionais (combustível e manutenção), do aumento da segurança com o monitoramento de cargas e da otimização de prazos", aponta.
Há também benefícios adicionais que incluem "vantagens fiscais (isenção de ICMS/ISS), uso de tecnologia para rastreamento, aumento de produtividade e maior flexibilidade logística”, enumera o gerente.
Gestão de Frota
A gestão de frota oferece benefícios como a redução significativa de custos operacionais (combustível, manutenção), aumento da segurança de motoristas e cargas, otimização de rotas e melhoria na eficiência geral da operação.
Com tecnologias de rastreamento e monitoramento, é possível evitar desperdícios, multas e roubos, garantindo a disponibilidade dos veículos e maior conformidade legal.
Manutenção Preventiva
A manutenção preventiva é um conjunto de ações planejadas e periódicas — como inspeções, limpezas, lubrificações e trocas de peças — realizadas antes que falhas ocorram, com o objetivo de aumentar a vida útil de equipamentos, reduzir custos com consertos de emergência e garantir a disponibilidade e segurança na produção.
Segurança e Condução
A condução segura baseia-se na direção defensiva, que antecipa riscos para evitar acidentes. Práticas essenciais incluem manter distância do veículo à frente, respeitar limites de velocidade, usar cinto de segurança, não utilizar o celular e sinalizar manobras com antecedência. A manutenção preventiva do veículo é fundamental para a segurança.
Economia
Os caminhões conectados geram economia significativa ao otimizar o consumo de combustível e a manutenção via telemetria, resultando em maior rentabilidade.
A tecnologia permite monitoramento em tempo real, rotas inteligentes, redução de marcha lenta e condução eficiente, podendo gerar até 15% de economia de diesel e aumentar a disponibilidade do veículo.
Como a tecnologia melhora a segurança nas estradas
Por experiência própria, Marcelo relata que a tecnologia tem revolucionado a segurança no transporte de cargas, transformando os caminhões em veículos inteligentes capazes de prever riscos e agir preventivamente.
“Com o alto índice de acidentes causados por fatores humanos, o uso de Inteligência Artificial (IA), sensores e sistemas automáticos ajuda a mitigar o cansaço do motorista, melhora a visibilidade e otimiza a manutenção”, pondera.
O futuro dos caminhões inteligentes
O profissional avalia que o futuro do transporte rodoviário de cargas no Brasil não será definido apenas por tecnologia ou regulação. Ele será definido pela capacidade do setor de compartilhar eficiência e usar melhor os recursos que já possui.
“Acredito que a grande virada estratégica não está em ter mais caminhões, mas em usar melhor os caminhões existentes, rompendo os muros invisíveis entre operações”.