Como caminhão elétrico pode mudar o transporte de cargas no país

A eletrificação da frota de caminhões no Brasil avançou, mas ainda de forma lenta e restrita a nichos específicos, especialmente em operações urbanas e frotas de grandes empresas. Essa transição tem potencial para transformar o transporte de cargas, migrando de um modelo dependente de combustíveis fósseis para uma logística mais sustentável, eficiente e, claro, mais econômica.

O que é um caminhão elétrico

Para Wesley Boaventura, engenheiro elétrico automotivo, um caminhão elétrico é um veículo de carga que substitui o motor a combustão por motores elétricos e baterias, oferecendo operação silenciosa, zero emissão de poluentes e maior eficiência energética.

Por que o setor de transporte está olhando para essa tecnologia

Para o especialista, mesmo com pouca estrutura, o setor de transporte está acelerando a adoção de caminhões elétricos "devido a uma combinação de necessidade ambiental, exigências regulatórias e vantagens econômicas operacionais".

"A mudança foca na descarbonização da logística, com destaque para a redução de emissões em áreas urbanas, e se concentra na redução de custos operacionais, descarbonização e adaptação logística urbana", enumera Wesley Boaventura.

Qual é a autonomia de um caminhão elétrico?

O expert explica que a autonomia de caminhões elétricos varia geralmente entre 150 km e 500 km com uma única carga, dependendo da carga, rota e modelo.

Modelos urbanos (como e-Delivery) cobrem cerca de 250 km, enquanto pesados recentes, "como o Mercedes-Benz eActros 600, atingem mais de 500 km. Lançamentos da Volvo prometem até 700 km".

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Quanto tempo dura a bateria de um caminhão elétrico?

A bateria de um caminhão elétrico moderno é projetada para durar bastante, com vida útil estimada entre 8 a 15 anos (ou mais), frequentemente superando 1 milhão de quilômetros.

As garantias dos fabricantes cobrem, no mínimo, 8 anos. Após esse tempo, elas não param, mas perdem capacidade, mantendo cerca de 80% da carga original.

Porém, Wesley ressalta que "a duração da bateria de um caminhão elétrico varia de acordo com diversos fatores, como o modelo do veículo, a capacidade, carga transportada, perfil da rota e o estilo de condução".

Vantagens e desafios dos caminhões elétricos no Brasil

Ter um caminhão elétrico que não precisa estar no sobe e desce do preço da gasolina já é um fator, por si só, de compra. Sem contar que ele também é potente e a manutenção é mais barata por terem poucos componentes. Entretanto, há pontos contras como o alto preço e o tempo de carregamento que leva algumas horas.

Vantagens

Redução do impacto ambiental, pois não emite gases poluentes durante o uso; Com o alto preço dos combustíveis no Brasil, o uso do caminhão elétrico pode representar uma redução de custos;

pois não emite gases poluentes durante o uso; Com o alto preço dos combustíveis no Brasil, o uso do caminhão elétrico pode representar uma redução de custos; A economia também acontece por serem veículos com menos componentes que possuem uma durabilidade maior do que de peças de caminhões convencionais; Veículos elétricos são mais silenciosos, proporcionando mais conforto aos motoristas e contribuindo para a redução da poluição sonora.

Veículos elétricos são mais silenciosos, proporcionando mais conforto aos motoristas e contribuindo para a redução da poluição sonora. O carregamento pode ser feito rapidamente com o uso de carregadores para carro elétrico específicos.

com o uso de carregadores para carro elétrico específicos. A potência dos caminhões elétricos não deixa a desejar e com os investimentos constantes das montadoras em breve poderão se tornar superiores aos modelos à combustão.

Veículos elétricos em geral são desenvolvidos com recursos tecnológicos, contribuindo para mais eficiência na operação.

Desvantagens

Os caminhões elétricos custam mais caro do que modelos tradicionais, então, uma renovação da frota envolve um investimento considerável.

O tempo de recarga é maior, se comparado ao de abastecimento com diesel, que é de apenas alguns minutos.

se comparado ao de abastecimento com diesel, que é de apenas alguns minutos. Depois de alguns anos de uso, é necessário realizar a troca das baterias, o que representa um custo elevado.

Quanto tempo leva para carregar um caminhão elétrico

O tempo de carregamento de um caminhão elétrico varia entre 1 a 4 horas para atingir 80% da carga em carregadores rápidos (DC). Com tecnologias emergentes

como os carregadores MCS, esse tempo pode ser inferior a 45 minutos. A recarga completa depende da potência do carregador e capacidade da bateria.

Quais modelos que já existem no mercado no Brasil

Há várias marcas explorando esse nicho. O Scania 30 G é um deles e foi o primeiro caminhão elétrico da empresa no Brasil. A Mercedes-Benz também tem seu representante, o eActros 400.

Qual o futuro da eletrificação no transporte de cargas?

O futuro da eletrificação no transporte de cargas é apontado como uma tendência irreversível e acelerada, consolidando-se como principal solução para a descarbonização, especialmente em centros urbanos e rotas regionais, com uma transição gradual para longas distâncias.

Quanto custa um caminhão elétrico no Brasil?

O caminhão pequeno, de entrada, bateria de 54 kWh, como o JAC E-JT 3,5, autonomia de até 230 km, por R$ 299 mil, valor igual ou menor que veículos similares a combustão. Porém, os caminhões pesados como o Mercedes-Benz eActros, caminhão 100% elétrico da marca, tem seu valor estimado em até R$ 3 milhões no Brasil.