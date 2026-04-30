Como caminhão elétrico pode mudar o transporte de cargas no país
Entenda como funcionam caminhões elétricos, quais são as vantagens e quando essa tecnologia pode crescer no Brasil.
A eletrificação da frota de caminhões no Brasil avançou, mas ainda de forma lenta e restrita a nichos específicos, especialmente em operações urbanas e frotas de grandes empresas. Essa transição tem potencial para transformar o transporte de cargas, migrando de um modelo dependente de combustíveis fósseis para uma logística mais sustentável, eficiente e, claro, mais econômica.
O que é um caminhão elétrico
Para Wesley Boaventura, engenheiro elétrico automotivo, um caminhão elétrico é um veículo de carga que substitui o motor a combustão por motores elétricos e baterias, oferecendo operação silenciosa, zero emissão de poluentes e maior eficiência energética.
Por que o setor de transporte está olhando para essa tecnologia
Para o especialista, mesmo com pouca estrutura, o setor de transporte está acelerando a adoção de caminhões elétricos "devido a uma combinação de necessidade ambiental, exigências regulatórias e vantagens econômicas operacionais".
"A mudança foca na descarbonização da logística, com destaque para a redução de emissões em áreas urbanas, e se concentra na redução de custos operacionais, descarbonização e adaptação logística urbana", enumera Wesley Boaventura.
Qual é a autonomia de um caminhão elétrico?
O expert explica que a autonomia de caminhões elétricos varia geralmente entre 150 km e 500 km com uma única carga, dependendo da carga, rota e modelo.
Modelos urbanos (como e-Delivery) cobrem cerca de 250 km, enquanto pesados recentes, "como o Mercedes-Benz eActros 600, atingem mais de 500 km. Lançamentos da Volvo prometem até 700 km".
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Quanto tempo dura a bateria de um caminhão elétrico?
A bateria de um caminhão elétrico moderno é projetada para durar bastante, com vida útil estimada entre 8 a 15 anos (ou mais), frequentemente superando 1 milhão de quilômetros.
As garantias dos fabricantes cobrem, no mínimo, 8 anos. Após esse tempo, elas não param, mas perdem capacidade, mantendo cerca de 80% da carga original.
Porém, Wesley ressalta que "a duração da bateria de um caminhão elétrico varia de acordo com diversos fatores, como o modelo do veículo, a capacidade, carga transportada, perfil da rota e o estilo de condução".
Vantagens e desafios dos caminhões elétricos no Brasil
Ter um caminhão elétrico que não precisa estar no sobe e desce do preço da gasolina já é um fator, por si só, de compra. Sem contar que ele também é potente e a manutenção é mais barata por terem poucos componentes. Entretanto, há pontos contras como o alto preço e o tempo de carregamento que leva algumas horas.
Vantagens
- Redução do impacto ambiental, pois não emite gases poluentes durante o uso; Com o alto preço dos combustíveis no Brasil, o uso do caminhão elétrico pode representar uma redução de custos;
- A economia também acontece por serem veículos com menos componentes que possuem uma durabilidade maior do que de peças de caminhões convencionais; Veículos elétricos são mais silenciosos, proporcionando mais conforto aos motoristas e contribuindo para a redução da poluição sonora.
- O carregamento pode ser feito rapidamente com o uso de carregadores para carro elétrico específicos.
- A potência dos caminhões elétricos não deixa a desejar e com os investimentos constantes das montadoras em breve poderão se tornar superiores aos modelos à combustão.
- Veículos elétricos em geral são desenvolvidos com recursos tecnológicos, contribuindo para mais eficiência na operação.
Desvantagens
- Os caminhões elétricos custam mais caro do que modelos tradicionais, então, uma renovação da frota envolve um investimento considerável.
- O tempo de recarga é maior, se comparado ao de abastecimento com diesel, que é de apenas alguns minutos.
- Depois de alguns anos de uso, é necessário realizar a troca das baterias, o que representa um custo elevado.
Quanto tempo leva para carregar um caminhão elétrico
O tempo de carregamento de um caminhão elétrico varia entre 1 a 4 horas para atingir 80% da carga em carregadores rápidos (DC). Com tecnologias emergentes
como os carregadores MCS, esse tempo pode ser inferior a 45 minutos. A recarga completa depende da potência do carregador e capacidade da bateria.
Quais modelos que já existem no mercado no Brasil
Há várias marcas explorando esse nicho. O Scania 30 G é um deles e foi o primeiro caminhão elétrico da empresa no Brasil. A Mercedes-Benz também tem seu representante, o eActros 400.
Qual o futuro da eletrificação no transporte de cargas?
O futuro da eletrificação no transporte de cargas é apontado como uma tendência irreversível e acelerada, consolidando-se como principal solução para a descarbonização, especialmente em centros urbanos e rotas regionais, com uma transição gradual para longas distâncias.
Quanto custa um caminhão elétrico no Brasil?
O caminhão pequeno, de entrada, bateria de 54 kWh, como o JAC E-JT 3,5, autonomia de até 230 km, por R$ 299 mil, valor igual ou menor que veículos similares a combustão. Porém, os caminhões pesados como o Mercedes-Benz eActros, caminhão 100% elétrico da marca, tem seu valor estimado em até R$ 3 milhões no Brasil.