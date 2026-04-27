Pneus carecas: como identificar e resolver

Pela pressa do dia a dia, muitos motoristas negligenciam a verificação dos pneus do veículo. No entanto, o descuido pode trazer riscos à segurança.

O que são pneus carecas?

Segundo o borracheiro Francisco Assis, o chamado "pneu careca" é aquele cujos sulcos da banda de rodagem estão abaixo do limite legal, mesmo quando o desgaste não é perceptível. A recomendação vale para condutores de carros, motos e caminhões.

Para quem não sabe, essa má condição causa perda de aderência, riscos de aquaplanagem, multas, pontos na CNH e retenção do veículo.

Como identificar um pneu careca

Para identificar um "pneu careca" não basta só conferir no olho. Para Francisco Assis, borracheiro, todo pneu tem seu TWI, isto é, sua altura mínima de 1,6 mm na banda de rodagem. Caso não esteja em acordo, é hora de trocar, pois pode colocar sua vida em risco, principalmente nesse período chuvoso que enfrentamos.

"Nesse caso específico, o perigo é você aquaplanar, isto é, passar sobre uma enorme poça d’água na pista, perder o controle da direção e se envolver em um acidente".

Segundo ele, isso compromete o tempo de resposta até em solo seco, "e uma das principais consequências é a perda da aderência, característica fundamental na hora da frenagem. Isso faz com que o veículo percorra uma distância muito maior antes de conseguir parar totalmente. Até o consumo de combustível aumenta", pondera.

Na ocorrência de uma situação em que é necessário frear rapidamente, mesmo que o condutor tenha bons reflexos, os riscos de acidente se tornam muito grandes. Sem as características que garantem a boa aderência dos pneus, a segurança ao volante fica seriamente comprometida.

Qual a multa para pneus carecas?

Pneu careca é uma infração de trânsito. Além de todos os problemas, rodar com pneus neste estado também resulta em problemas com a fiscalização de trânsito. Isso porque essa prática representa uma infração grave, com multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH.

De acordo com o artigo 230 (art. XVIII) do Código de Trânsito Brasileiro, a infração pode ser aplicada para cada pneu que estiver em mau estado, inclusive o estepe. Por isso, o veículo pode ficar retido até a regularização do problema.

O melhor conselho que dou, segundo o profissional, é ao "notar que seus pneus estão ficando desgastados, programe-se para fazer a troca o quanto antes. Afinal, o que estará em jogo será a sua segurança e a de sua família".

Faça o teste da moeda

Não consegue ver o desgaste pelo sulco? Francisco diz que basta uma moeda de R$ 1 para tirar a dúvida. "Assim: coloque entre os sulcos, se a margem dourada da moeda desaparecer, quer dizer que seu pneu ainda está em condições de uso. Mas se a parte dourada da moeda ficar aparecendo quer dizer que o pneu já pode ser trocado. Quanto mais a parte dourada aparecer, mais urgente será a troca".

Como resolver e prevenir