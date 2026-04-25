Saiba as vantagens das motos elétricas, autonomia e o futuro da mobilidade

As motos elétricas estão ganhando espaço, vendem bem e têm várias vantagens em relação aos veículos movidos a combustão. "As principais são que não poluem o meio ambiente, são econômicas e são super silenciosas", enfatiza Renato Paiva, gerente de autorizada.

O que são motos elétricas

O profissional explica que uma moto elétrica é um veículo de duas rodas movido por um motor elétrico alimentado por baterias recarregáveis, dispensando combustíveis fósseis. Elas são silenciosas, não emitem gases poluentes e possuem torque instantâneo, ideal para uso urbano com baixo custo de manutenção. Podem ser carregadas em tomadas comuns.

Ele informa que a autonomia de motos elétricas varia significativamente conforme o modelo, indo de 30 km a 50 km em scooters urbanas leves até mais de 100 km a 200 km em modelos de alto desempenho. Baterias de lítio duram geralmente de 3 a 4 anos ou cerca de 800 a 3.000 ciclos.

Vantagens

Há muitas vantagens para quem tem moto elétrica, enfatiza Paiva, gerente de autorizada. Uma delas é a sua baixa manutenção, gasta menos com combustível e não tem a necessidade de pagar IPVA. "Não é necessário se deslocar para abastecê-las, inclusive, a carga da bateria pode ser feita no conforto de casa", complementa.

Desvantagens

Seu valor de aquisição é muito alto quando comparado com motos tradicionais;

São menos velozes;

O fato de serem muito silenciosas pode gerar mais acidentes;

O tempo de carregamento é longo.

No Brasil, moto elétrica precisa de CNH para rodar livremente pelas ruas. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito (CBT), para conduzir veículos ciclomotores acima de 50 cilindradas, o piloto precisa da CNH tipo A.

Como funciona a bateria e a autonomia?

Uma moto elétrica funciona através de seu motor elétrico, que é medido em Watts (W), diferente dos motores à combustão, onde sua potência é medida por cavalos e cilindradas.

Além do motor elétrico, uma moto do tipo possui baterias para armazenar o combustível, que neste caso é energia elétrica. A moto elétrica pode ser facilmente carregada e sua autonomia vai depender do tipo e modelo.

Tendências para o mercado de motos elétricas

O mercado de motos elétricas em 2026 é focado em maior autonomia (baterias de estado sólido chegando a 600 km), carregamento ultrarrápido (5 minutos). Destacam-se o aumento da conectividade, design robusto e a entrada de novas marcas no segmento.

Desafios da mobilidade elétrica no Brasil

Os principais desafios da mobilidade elétrica no Brasil envolvem o alto custo inicial dos veículos, a infraestrutura de recarga limitada e concentrada no Sul/Sudeste, e a necessidade de políticas públicas robustas. A eletrificação enfrenta barreiras de importação, falta de padronização, qualificação técnica e a necessidade de adaptar a matriz energética.