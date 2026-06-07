Quanto custa Porsche dirigida por Fábio Giga durante acidente em SP? Veja detalhes

O veículo Porsche conduzido pelo fisiculturista Fabio Giga durante o acidente com duas motos e dois carros em São Paulo é do modelo 911 Carrera GTS, do ano 2026.

O esportivo custa mais de R$ 1,3 milhão, segundo a tabela Fipe. Conforme o fabricante, o veículo pode atingir 100 km/h em apenas três segundos, chegando à velocidade máxima de 312 km/h.

Este é o primeiro Porsche 911 a receber sistema híbrido. O motor tem seis cilindros de 3.6 litros bi turbo e gera 541 cavalos de potência e 62,2 kgfm de torque.

O acidente

O influenciador e fisiculturista Fábio Giga perdeu o controle do carro e atingiu duas motocicletas e dois carros, na tarde deste sábado (6), na Zona Sul de São Paulo. Duas pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, conforme informações do g1.

Segundo a Polícia Civil, Fábio fez o teste do bafômetro, e o resultado foi negativo para álcool. Testemunhas apontaram, no entanto, que o fisiculturista estava acima da velocidade permitida no momento da colisão.

"Segundo relatos das partes envolvidas e de acordo com os elementos informativos obtidos até o momento, o investigado conduzia uma Porsche, a princípio em alta velocidade, e teria perdido o controle da direção, atingindo duas motocicletas e dois automóveis na via", diz o boletim de ocorrência.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro derrapa, atinge duas motos e depois bate em um muro de contenção.

O fisiculturista estava acompanhado do influenciador Bitelo, que estava no banco do passageiro, e não ficou ferido. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O que disse Fábio Giga

Em depoimento à Polícia, Fábio Giga disse que havia saído de sua academia e trafegava pela Avenida das Juntas Provisórias quando percebeu um declive na pista.

Por conduzir um veículo com o assoalho muito baixo, segundo o relato, acabou perdendo o controle após passar pelo trecho, atingiu inicialmente uma mureta e, depois, os demais veículos envolvidos.

Ele também afirmou que prestou socorro às vítimas, acionou o resgate e permaneceu no local do acidente. Em nota, a defesa do fisiculturista afirmou que ele adotou uma postura colaborativa desde o início da ocorrência e continuará oferecendo suporte aos envolvidos.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que os dois motociclistas que ficaram feridos foram levados para unidades de saúde da região. De forma preliminar, a Polícia informou que nenhum deles apresentava risco de morte.

A Polícia Civil requisitou perícia do Instituto de Criminalística e solicitou imagens de câmeras de monitoramento para ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.