Imagem em preto e branco do carro no momento em que grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos.

País

Grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos; motorista foge sem prestar socorro

Mulher de 33 anos caminhava de mãos dadas com uma criança quando foi atingida por um carro que subiu na calçada.

Redação 27 de Outubro de 2025
vídeo

Segurança

Acidente entre VLT e um carro deixa duas pessoas feridas em Fortaleza

Samu, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência

Bergson Araujo Costa 24 de Outubro de 2025
Foto de vigilante cearense que morreu em acidente em Santa Catarina. Na foto ele está de casaco azul-marinho e com bolsa atravessada no corpo.

Segurança

Vigilante cearense morre atingido por carro na contramão em Santa Catarina

O homem retornava do trabalho quando uma motorista embriagada avançou contra ele no trânsito, na cidade de Itajaí (SC).

Matheus Facundo 23 de Outubro de 2025
Montagem de duas fotos de acidente com caminhonete nas dunas da praia de Canoa Quebrada, no Ceará

Ceará

Caminhonete tomba após motorista fazer manobra arriscada em Canoa Quebrada; veja vídeo

Condutor tentou descer de duna alta em velocidade

Redação 05 de Outubro de 2025

Ceará

Caminhonete capota em praia de Camocim, no litoral do Ceará

Na ocorrência, um dos ocupantes do veículo ficou inconsciente e precisou ser conduzido ao hospital

Redação 04 de Outubro de 2025
Selfies da própria Rafaela, maquiada e usando roupas pretas.

Zoeira

Influencer Rafaela Del Bianchi morre aos 27 anos

Ex-namorada da jogadora Kerolin Ferraz sofreu capotamento em Campinas

Redação 03 de Outubro de 2025
Montagem de duas fotos lado a lado. À esquerda, policiais militares estão em frente a um ônibus coletivo, ao lado de dois homens caídos no chão, próximos a uma motocicleta, após confronto no bairro Mondubim, em Fortaleza. À direita, um homem aparece morto dentro de uma vala de obra em via pública, cercada por fitas de isolamento.

Segurança

Dupla mata homem e colide em ônibus ao tentar fugir em Fortaleza

O acidente aconteceu na Rua General Cordeiro Neto, no Conjunto Sítio Córrego

Redação 02 de Outubro de 2025
Assista

Ceará

Motorista perde controle do carro e cai no canal da Aguanambi, em Fortaleza

Segundo o condutor, no momento do acidente estava chovendo e a pista estava molhada

João Lima Neto, Sofia Leite* 02 de Outubro de 2025
Assista

Pernambuco

Criança sobrevive por dias ao lado dos pais mortos em capotamento, em Garanhuns (PE)

Polícia acredita que motorista bateu contra um cavalo solto na rodovia

Redação 01 de Outubro de 2025
Imagem da cena do acidente para matéria sobre MK Bernardino atropela motociclista com Porsche em SP.

País

Com sinais de embriaguez, MK Bernardino atropela motociclista em SP

Influenciador, que dirigia Porsche, tentou fugir do local do acidente

Redação 26 de Setembro de 2025
