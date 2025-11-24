Filho do prefeito de Aurora (CE) vai a júri por morte de idoso em acidente na CE-153

O juiz da Vara Única da Comarca de Aurora pronunciou Marcone Tavares de Luna Filho, de 18 anos, e outras duas pessoas pela morte de um idoso em um acidente de trânsito ocorrido no mês de maio, no trecho da CE-153 que passa pelo município. Com a sentença da última sexta-feira (21), o filho do prefeito da cidade, Marcone Tavares (PT), vai a júri popular.

Em nota, a defesa se limitou a informar que a decisão de pronúncia ainda cabe recurso.

Conhecido como "Chico de Matias", Francisco Carneiro de Araújo foi atropelado durante caminhada matinal de rotina, do outro lado da linha de bordo obrigatória — no local, asfaltado em 2023, não há acostamento —, quando foi surpreendido por um veículo que, segundo testemunhas, trafegava em "zigue-zague".

O laudo pericial do local do acidente mostrou que o carro ainda se deslocou por 36 metros após o impacto. Com isso, o idoso de 74 anos sofreu politraumatismo e a semidecaptação.

Segundo a denúncia, Marcone Filho praticou homicídio doloso eventual por dirigir alcoolizado, em alta velocidade e fazendo manobras de risco quando atropelou fatalmente a vítima. Já Rafael Batista Pinheiro, segundo denunciado, teria praticado falso testemunho ao negar, em depoimento, ter ingerido bebida alcoólica com o condutor na madrugada do acidente.

Veja também Segurança Prefeito de Aurora se pronuncia sobre atropelamento causado por filho: 'Responderá por seus atos' Segurança Indiciado por atropelar idoso, filho do prefeito de Aurora é solto e deve cumprir medidas cautelares

Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), ele afirmou ter encontrado o colega por acaso, quando lhe pedira carona, e que não percebeu sinais de embriaguez, nem visualizou bebidas no interior do veículo. Ainda conforme o depoimento, Marcone teria tentado reanimar o idoso com massagem cardíaca. As declarações foram desmentidas pelo conjunto probatório, apontou o MPCE.

Silvio Bezerra Benício, por sua vez, é o terceiro denunciado. A ele foi imputada a prática de fraude processual por ter se dirigido ao local do crime na sequência do acidente e, deliberadamente, removido objetos do interior do veículo de Marcone Filho, comprometendo a preservação da cena do crime. O ato foi registrado por uma testemunha em vídeo.

Próximos passos

O juiz José Gilderlan Lins ainda revogou o monitoramente eletrônico de Marcone Filho, a proibuição de se ausentar das Comarcas de Aurora e Juazeiro do Norte sem prévia autorização judicial e o recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana e feriados.

Por outro lado, o juiz manteve ou redimensionou as seguintes medidas cautelares:

Suspensão de habilitação para veículo automotor;

Comparecimento mensal em juízo até o 10º dia útil de cada mês;

Proibição de frequentar bares, casas noturnas, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;

Proibição de se ausentar do território nacional sem autorização judicial, com a consequente suspensão do passaporte;

Proibição de manter contato com os corréus.

Os outros pronunciados seguem respondendo ao processo em liberdade.

Veja nota da defesa:

O Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora pronunciou, na última sexta-feira (21/11), Marcone Tavares de Luna Filho, acusado de homicídio doloso; Rafael Batista Pinheiro, acusado de falso testemunho; e Silvio Bezerra Benício, acusado de fraude processual por alterar o cenário do fato, determinando que os três sejam levados a júri popular. A decisão de pronúncia ainda cabe recurso.