Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Filho do prefeito de Aurora (CE) vai a júri por morte de idoso em acidente na CE-153

Juiz ainda redimensionou as medidas cautelares aplicadas ao réu.

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
(Atualizado às 13:12)
PontoPoder
Montagem com duas fotos. À esquerda, há um homem jovem visto de costas, parado diante de uma parede branca; ele usa uma camiseta branca e jeans, com os braços relaxados ao lado do corpo. À direita, há um senhor idoso sentado em um restaurante, sorrindo, usando uma camisa azul escura, chapéu preto e relógio no pulso; ele está com os braços cruzados e mesas e cadeiras aparecem ao fundo.
Legenda: Marcone Tavares de Luna Filho foi pronunciado pela morte de "Chico de Matias".
Foto: (1) Polícia Civil/ (2) Arquivo Pessoal

O juiz da Vara Única da Comarca de Aurora pronunciou Marcone Tavares de Luna Filho, de 18 anos, e outras duas pessoas pela morte de um idoso em um acidente de trânsito ocorrido no mês de maio, no trecho da CE-153 que passa pelo município. Com a sentença da última sexta-feira (21), o filho do prefeito da cidade, Marcone Tavares (PT), vai a júri popular. 

Em nota, a defesa se limitou a informar que a decisão de pronúncia ainda cabe recurso.

Conhecido como "Chico de Matias", Francisco Carneiro de Araújo foi atropelado durante caminhada matinal de rotina, do outro lado da linha de bordo obrigatória — no local, asfaltado em 2023, não há acostamento —, quando foi surpreendido por um veículo que, segundo testemunhas, trafegava em "zigue-zague".

O laudo pericial do local do acidente mostrou que o carro ainda se deslocou por 36 metros após o impacto. Com isso, o idoso de 74 anos sofreu politraumatismo e a semidecaptação.

Segundo a denúncia, Marcone Filho praticou homicídio doloso eventual por dirigir alcoolizado, em alta velocidade e fazendo manobras de risco quando atropelou fatalmente a vítima. Já Rafael Batista Pinheiro, segundo denunciado, teria praticado falso testemunho ao negar, em depoimento, ter ingerido bebida alcoólica com o condutor na madrugada do acidente.

Veja também

teaser image
Segurança

Prefeito de Aurora se pronuncia sobre atropelamento causado por filho: 'Responderá por seus atos'

teaser image
Segurança

Indiciado por atropelar idoso, filho do prefeito de Aurora é solto e deve cumprir medidas cautelares

Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), ele afirmou ter encontrado o colega por acaso, quando lhe pedira carona, e que não percebeu sinais de embriaguez, nem visualizou bebidas no interior do veículo. Ainda conforme o depoimento, Marcone teria tentado reanimar o idoso com massagem cardíaca. As declarações foram desmentidas pelo conjunto probatório, apontou o MPCE. 

Silvio Bezerra Benício, por sua vez, é o terceiro denunciado. A ele foi imputada a prática de fraude processual por ter se dirigido ao local do crime na sequência do acidente e, deliberadamente, removido objetos do interior do veículo de Marcone Filho, comprometendo a preservação da cena do crime. O ato foi registrado por uma testemunha em vídeo. 

Próximos passos

O juiz José Gilderlan Lins ainda revogou o monitoramente eletrônico de Marcone Filho, a proibuição de se ausentar das Comarcas de Aurora e Juazeiro do Norte sem prévia autorização judicial e o recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana e feriados. 

Por outro lado, o juiz manteve ou redimensionou as seguintes medidas cautelares:

  • Suspensão de habilitação para veículo automotor;
  • Comparecimento mensal em juízo até o 10º dia útil de cada mês;
  • Proibição de frequentar bares, casas noturnas, prostíbulos e estabelecimentos congêneres;
  • Proibição de se ausentar do território nacional sem autorização judicial, com a consequente suspensão do passaporte;
  • Proibição de manter contato com os corréus.

Os outros pronunciados seguem respondendo ao processo em liberdade. 

Veja nota da defesa:

O Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora pronunciou, na última sexta-feira (21/11), Marcone Tavares de Luna Filho, acusado de homicídio doloso; Rafael Batista Pinheiro, acusado de falso testemunho; e Silvio Bezerra Benício, acusado de fraude processual por alterar o cenário do fato, determinando que os três sejam levados a júri popular. A decisão de pronúncia ainda cabe recurso.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Montagem com duas fotos. À esquerda, há um homem jovem visto de costas, parado diante de uma parede branca; ele usa uma camiseta branca e jeans, com os braços relaxados ao lado do corpo. À direita, há um senhor idoso sentado em um restaurante, sorrindo, usando uma camisa azul escura, chapéu preto e relógio no pulso; ele está com os braços cruzados e mesas e cadeiras aparecem ao fundo.
PontoPoder

Filho do prefeito de Aurora (CE) vai a júri por morte de idoso em acidente na CE-153

Juiz ainda redimensionou as medidas cautelares aplicadas ao réu.

Ingrid Campos
Há 1 hora
Lula e Elmano
Inácio Aguiar

Lula volta ao Ceará para lançar Polo Automotivo e iniciar produção do Chevrolet Spark

Visita foi articulada pelo governador Elmano e pelo presidente da GM na América do Sul, Santiago Chamorro

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro visto através da porta da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso, no final da visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (fora do quadro) em Brasília, Brasil, no dia 23 de novembro de 2025.
PontoPoder

Em decisão unânime, Primeira Turma do STF decide manter Bolsonaro preso

Ministros referendaram decisão de Alexandre de Moraes.

Carol Melo e João Lima Neto
24 de Novembro de 2025
Izabella Fernandes, prefeita de Guaiúba, sentada à mesa, com materiais de escritório ao lado e o nome “Guaiúba” em destaque na frente. Ao fundo, uma montagem gráfica em tons de amarelo com elementos urbanos e o texto “Prefeitas do Ceará”.
PontoPoder

Izabella Fernandes: do 'sonho' de infância à primeira mulher eleita para Prefeitura em Guaiúba (CE)

O PontoPoder conta os desafios e questionamentos enfrentados pela gestora.

Luana Barros
24 de Novembro de 2025
Ministro Alexandre de Moraes durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
PontoPoder

Moraes e Dino votam por manter prisão preventiva de Bolsonaro

Primeira Turma do STF realiza sessão extraordinária nesta segunda-feira (24).

João Lima Neto
24 de Novembro de 2025
Plenário da Alece
Inácio Aguiar

Congresso Nacional realiza sessão em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa cearense

Sessão solene marca trajetória do Parlamento cearense e reforça articulação institucional

Inácio Aguiar
24 de Novembro de 2025
a foto mostra jair bolsonaro sentado em uma cadeira do plenário da primeira turma do stf, durante julgamento da trama golpista.
PontoPoder

STF decide se mantém prisão de Bolsonaro nesta segunda-feira (24)

Primeira Turma da Corte terá sessão virtual extraordinária.

Redação
24 de Novembro de 2025
Inácio Aguiar

Declaração de Ciro Nogueira anima governistas sobre apoio da federação em 2026

Presidente do Progressistas, Nogueira sinalizou que vai defender prioridade para a eleição de bancadas estaduais

Inácio Aguiar
24 de Novembro de 2025
Bolsonaro ao lado de filhos e esposa.
PontoPoder

Moraes autoriza visitas dos filhos a Bolsonaro com horários e duração restritos

Visita de médicos e advogados está mantida.

Redação e Agência Brasil
23 de Novembro de 2025
Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro teve ‘confusão mental e alucinações’, segundo boletim médico

O ex-presidente foi encontrado em casa com a tornozeleira avariada.

Redação
23 de Novembro de 2025
Jair Bolsonaro durante julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).
PontoPoder

Quais remédios Bolsonaro diz terem causado a 'paranoia' que o fez violar a tornozeleira

Ex-presidente segue preso preventivamente após audiência de custódia.

Redação
23 de Novembro de 2025
Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente do Brasil (2019–2023) Jair Bolsonaro, acena para apoiadores ao chegar à sede da Polícia Federal, onde Bolsonaro está detido, em Brasília, em 23 de novembro de 2025. Michelle está de roupa preta e óculos escuros.
PontoPoder

Michelle visita Bolsonaro na sede da PF, em Brasília

O ex-presidente está preso desde esse sábado.

Redação
23 de Novembro de 2025
Duas pessoas estão em pé, vestindo trajes formais, diante de uma janela circular com moldura amarela. Ao fundo, é possível ver parte da cidade com um edifício alto de arquitetura moderna e céu com tons de pôr do sol. A pessoa à esquerda usa um terno escuro com camisa clara e gravata, enquanto a pessoa à direita veste um conjunto de blazer e calça em tom cinza.
PontoPoder

Esposa de Ramagem faz postagem sobre fuga para os EUA: 'Proteger a família'

Ramagem já estaria fora do país desde setembro, mês no qual foi condenado pela trama golpista.

Redação
23 de Novembro de 2025
Plenários da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Com cota de gênero no radar, como os partidos do CE buscam viabilizar candidaturas femininas em 2026

Siglas têm a missão de equilibrar a legislação e a representatividade feminina na corrida eleitoral pelo Legislativo.

Marcos Moreira
23 de Novembro de 2025
bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro alega 'paranoia' e nega intenção de fuga em audiência de custódia

Ex-presidente está detido na Polícia Federal do DF desde sábado (22).

Redação
23 de Novembro de 2025
Lula sentado em uma cadeira preta acolchoada, vestindo terno azul com camisa branca e gravata com listras verdes, amarelas e azuis. A pessoa está com as mãos juntas em posição de aplauso. À frente, há uma placa branca com a palavra “BRAZIL” e o logotipo do G20. Sobre a mesa, estão garrafas de vidro com água, copos e pequenos frascos com rótulo do G20. Também é visível um microfone e uma pasta vermelha. Ao fundo, há outras pessoas sentadas e bandeiras parcialmente visíveis, incluindo a bandeira do Brasil.
PontoPoder

'A Justiça decidiu, tá decidido', diz Lula sobre prisão de Bolsonaro

Presidente pontuou que decisões judicias no Brasil são soberanas.

Redação
23 de Novembro de 2025
Michelle Bolsonaro gesticula ao lado do marido, ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, durante o Encontro Nacional de Mulheres com Mandatos do Partido Liberal em Brasília, em junho.
PontoPoder

Moraes autoriza visita de Michelle a Bolsonaro na prisão

Visita acontece na tarde deste domingo, na sede da PF em Brasília, onde Jair Bolsonaro está preso.

Redação
23 de Novembro de 2025
Bolsonaro em terno escuro, sentado, com expressão séria, em ambiente interno institucional.
PontoPoder

Audiência de custódia e poucas visitas: como está sendo a prisão de Bolsonaro

Ex-presidente passou o primeiro dia detido em sala especial da PF e terá audiência neste domingo.

Redação
23 de Novembro de 2025
Montagem de todos os ex-presidentes que já foram presos.
PontoPoder

Quais ex-presidentes do Brasil já foram presos?

Linha do tempo reúne prisões de ex-presidentes, do caso mais recente aos registros históricos.

*Nathália Paula Braga
22 de Novembro de 2025
Marina Silva é uma mulher idosa, negra e magra, de cabelos grisalhos amarrados em um rabo de cavalo. Na foto, ela, que usa óculos de grau e blusa branca, está ao telefone.
PontoPoder

COP30 termina sem consenso sobre uso de combustíveis fósseis

Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva avaliou que houve avanço, mas que foi modesto.

Redação
22 de Novembro de 2025