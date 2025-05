Prefeito de Aurora se pronuncia sobre atropelamento causado por filho: 'Responderá por seus atos'

Marcone Tavares de Luna, prefeito do município de Aurora, no Interior do Ceará, se pronunciou sobre o acidente causado pelo filho que resultou na morte de um idoso de 74 anos. No início da tarde desta terça-feira (6), ele declarou que o herdeiro está colaborando com as investigações.

"Eu e minha família estamos profundamente abalados e buscando, por meio da nossa fé, forças para superar este momento de tamanha tragédia. Quanto ao meu filho, ele está ciente de que responderá por seus atos e se encontra à disposição e em colaboração com a Justiça", escreveu Marcone Tavares em publicação nas redes sociais.

Identificado por Francisco Carneiro de Araújo, conhecido na região como "Chico de Matias", o idoso foi atropelado em um trecho da rodovia estadual CE-153, em Aurora. Ele fazia caminhada matinal de rotina do outro lado da linha de bordo obrigatória — no local, asfaltado em 2023, não há acostamento — quando foi surpreendido por um veículo que, segundo testemunhas, trafegava em "zigue-zague".

Prefeito afirma ter sido amigo de vítima de atropelamento

Marcone Tavares informou em publicação nas rede sociais ter tido relação de amizade com a vítima de acidente. Segundo ele, a família está em luto pelo ocorrido.

"Venho a público, especialmente à família enlutada, manifestar-me ao fatídico acidente envolvendo o meu filho, que vitimou o Senhor Chico de Matias na manhã deste domingo, dia 4. Inicialmente, quero afirmar que o Senhor Chico de Matias era um grande amigo e muito querido, assim como a toda a sua família. O momento é de muita dor e tristeza. Não há palavras ou ações que possam reparar a lacuna pela perda de um pai, marido, irmão, avô, enfim, um homem bom, companheiro e correto", relatou o prefeito.

Por fim, o gestor classificou o ocorrido como uma "tragédia" e se diz abalado com a situação. "Quero, do fundo do meu coração, me solidarizar a todos os familiares e amigos, pedindo forças ao nosso Deus e rogando em orações pelo conforto de nossas almas. Eu e minha família estamos profundamente abalados e buscando, por meio da nossa fé, forças para superar este momento de tamanha tragédia".

