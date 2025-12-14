Diário do Nordeste
Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal

A parlamentar é condenada por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e também perseguição armada.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Foto da deputada carla zambelli discursando atrás de microfone, com banner da Câmara dos Deputados ao fundo.
Legenda: Zambelli está presa na Itália.
Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.

A deputada federal Carla Zambelli (PL) renunciou ao cargo neste domingo (14), dias após o plenário da Câmara dos Deputados rejeitar a cassação do mandato da parlamentar. A decisão foi comunicada pela Presidência da Casa. 

"A Câmara dos Deputados informa que a Deputada Carla Zambelli (PL/SP) comunicou à Secretaria-Geral da Mesa a sua renúncia ao mandato parlamentar na data de hoje", diz texto.

Quem assume a cadeira de Zambelli será o suplente, Adilson Barroso, do PL.

A parlamentar é condenada por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e também perseguição armada. Carla está presa na Itália, para onde fugiu em meio a iminência de condenação no Brasil.

