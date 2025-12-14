Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal

A deputada federal Carla Zambelli (PL) renunciou ao cargo neste domingo (14), dias após o plenário da Câmara dos Deputados rejeitar a cassação do mandato da parlamentar. A decisão foi comunicada pela Presidência da Casa.

"A Câmara dos Deputados informa que a Deputada Carla Zambelli (PL/SP) comunicou à Secretaria-Geral da Mesa a sua renúncia ao mandato parlamentar na data de hoje", diz texto.

Quem assume a cadeira de Zambelli será o suplente, Adilson Barroso, do PL.

A parlamentar é condenada por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e também perseguição armada. Carla está presa na Itália, para onde fugiu em meio a iminência de condenação no Brasil.

Moraes já havia determinado perda de mandato

Mesmo após a rejeição da Câmara, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), desconsiderou a decisão e ordenou na última quinta-feira (11) e ordenou perda imediata do mandato.

Moraes afirmou ainda que a decisão da Câmara de rejeitar a perda do mandato de Zambelli ocorreu "em clara violação" à Constituição.