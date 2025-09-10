Presa na Itália, Carla Zambelli participa, por videoconferência, de audiência da CCJ sobre mandato

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) participou, por meio de videoconferência, de uma reunião realizada nesta quarta-feira (10) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Zambelli segue detida na Itália, e um processo pode oficializar a perda do mandato da parlamentar.

A informação sobre a audiência foi confirmada pelo advogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi, e pelo filho dela, João Zambelli.

Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti foram condenados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica por conta de uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Entretanto, após a decisão, Zambelli fugiu para a Itália. A então deputada chegou até a ser incluída na lista vermelha da Interpol, considerada foragida da Justiça brasileira.

A prisão só ocorreu em julho, nos arredores de Roma. Agora, ela segue presa na penitenciária feminina de Rebibbia, enquanto aguarda a resolução de um processo de extradição.

Processo para perda do mandato

Como a decisão sobre a condenação de Zambelli tem caráter definitivo, será necessário o aval à perda do mandato como deputada. Segundo as regras da Câmara, nesse caso, quando não cabe recurso, a análise começa pela CCJ.

O resultado da comissão será encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados. O mandato será cassado caso haja o apoio de ao menos 257 deputados, número considerado maioria absoluta.

Presa na Itália

Zambelli foi detida no dia 29 de julho, em um apartamento de um bairro nos arredores de Roma, após quase dois meses foragida da Justiça brasileira.

Em junho, foi expedida a ordem definitiva de prisão, emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, quando a deputada já estava foragida. Moraes, então, ordenou que o Ministério da Justiça formalizasse o pedido de extradição, com base no acordo firmado entre Brasil e Itália.