Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Presa na Itália, Carla Zambelli participa, por videoconferência, de audiência da CCJ sobre mandato

A reunião sobre o tema foi realizada nesta quarta-feira (10) com o intuito de analisar a perda de mandato da parlamentar

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:57)
PontoPoder
Carla Zambelli em discurso na Câmara dos Deputados
Legenda: Carla Zambelli está presa na penitenciária de Rebibbia, em Roma, na Itália
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) participou, por meio de videoconferência, de uma reunião realizada nesta quarta-feira (10) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Zambelli segue detida na Itália, e um processo pode oficializar a perda do mandato da parlamentar.

A informação sobre a audiência foi confirmada pelo advogado de Zambelli, Fábio Pagnozzi, e pelo filho dela, João Zambelli. 

Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti foram condenados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica por conta de uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Veja também

teaser image
PontoPoder

Fux vota para acolher acordo de delação de Mauro Cid e benefícios propostos pela PGR

teaser image
PontoPoder

Luizianne Lins vai embarcar em missão humanitária a Gaza; grupo teve barco atacado por drone

Entretanto, após a decisão, Zambelli fugiu para a Itália. A então deputada chegou até a ser incluída na lista vermelha da Interpol, considerada foragida da Justiça brasileira. 

A prisão só ocorreu em julho, nos arredores de Roma. Agora, ela segue presa na penitenciária feminina de Rebibbia, enquanto aguarda a resolução de um processo de extradição.

Processo para perda do mandato

Como a decisão sobre a condenação de Zambelli tem caráter definitivo, será necessário o aval à perda do mandato como deputada. Segundo as regras da Câmara, nesse caso, quando não cabe recurso, a análise começa pela CCJ.

O resultado da comissão será encaminhado ao plenário da Câmara dos Deputados. O mandato será cassado caso haja o apoio de ao menos 257 deputados, número considerado maioria absoluta. 

Presa na Itália

Zambelli foi detida no dia 29 de julho, em um apartamento de um bairro nos arredores de Roma, após quase dois meses foragida da Justiça brasileira. 

Em junho, foi expedida a ordem definitiva de prisão, emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, quando a deputada já estava foragida. Moraes, então, ordenou que o Ministério da Justiça formalizasse o pedido de extradição, com base no acordo firmado entre Brasil e Itália. 

Assuntos Relacionados
Carla Zambelli em discurso na Câmara dos Deputados
PontoPoder

Presa na Itália, Carla Zambelli participa, por videoconferência, de audiência da CCJ sobre mandato

A reunião sobre o tema foi realizada nesta quarta-feira (10) com o intuito de analisar a perda de mandato da parlamentar

Redação
Há 1 hora
Inácio Aguiar

Município de Horizonte se prepara para entrar no mapa da produção automotiva no Nordeste

Prefeito Nezinho Farias destaca a perspectiva de crescimento econômico com o anúncio ocorrido nesta semana

Inácio Aguiar
Há 1 hora
Fux cita Mensalão e diz que crime de organização criminosa 'exige mais do que a reunião de vários agentes'
PontoPoder

Fux cita Mensalão e diz que crime de organização criminosa 'exige mais do que a reunião de vários agentes'

Ministro é o terceiro a votar no julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos

Marcos Moreira
Há 2 horas
ministro Luiz Fux gesticulando durante julgamento da chamada trama golpista, na primeira turma do stf
PontoPoder

Com voto de Fux, STF forma maioria para validar delação premiada de Mauro Cid

Primeira Turma julga ação penal sobre tentativa de golpe de Estado

Redação
Há 2 horas
Luiz Fux no plenário do STF
PontoPoder

O que acontece se Fux divergir da condenação de Bolsonaro ou pedir vista? Entenda

O ministro afirmou que o STF não tem competência para julgar os envolvidos na tentativa de golpe de 2022

Luana Severo e Matheus Facundo
Há 2 horas
Luiz Fux durante o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)
PontoPoder

Luiz Fux vota pela suspensão da ação contra Alexandre Ramagem em julgamento da trama golpista

Ministro é o terceiro a votar no julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos

Marcos Moreira
10 de Setembro de 2025
Luiz Fux discursa no plenário do STF
PontoPoder

Fux vota para acolher acordo de delação de Mauro Cid e benefícios propostos pela PGR

O ministro acredita, porém, que o STF não tem competência para julgar a ação penal

Luana Severo
10 de Setembro de 2025
Luiz Fux apresenta voto na Primeira Turma do STF
PontoPoder

Fux fala em 'tsunami de dados' e diz evitar citar nome de colegas: 'Desconfortável e deselegante'

Ministro é o terceiro a votar no julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus envolvidos na trama golpista de 2022

Marcos Moreira e Matheus Facundo
10 de Setembro de 2025
Fux defende anulação de todo o processo por 'incompetência' do STF para julgar os réus
PontoPoder

Fux defende anulação de todo o processo por 'incompetência' do STF para julgar os réus

Na sequência, vão se manifestar Cármen Lúcia e Cristiano Zanin

Redação
10 de Setembro de 2025
Imagem mostra ministro do STF Luiz Fux durante sessão do julgamento de Jair Bolsonaro e núcleo 1 da trama golpista, ilustrando ao vivo da sessão de 10 de setembro de 2025
PontoPoder

AO VIVO: Fux diz que STF não tem competência para julgar a tentativa de golpe; acompanhe

Julgamento já tem dois votos favoráveis à condenação dos réus

Carol Melo, Ingrid Campos, Luana Severo, Igor Cavalcante e Matheus Facundo
10 de Setembro de 2025
Imagem de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) durante sessão de julgamento. Em primeiro plano, um ministro careca fala ao microfone, segurando papéis sobre a mesa. Trata-se de Alexandre de Moraes. Ao fundo, outros ministros estão sentados, com livros, processos e materiais organizados sobre as bancadas. No canto esquerdo, parte da bandeira do Brasil é visível. Sobre a mesa da frente há um frasco de álcool em gel e canetas em um suporte.
PontoPoder

Julgamento de Jair Bolsonaro no STF chega a momento decisivo nesta quarta (10); entenda

Há dois votos (de cinco) pela condenação do ex-presidente; decisão é tomada por maioria simples

Ingrid Campos, Luana Severo, Igor Cavalcante e Matheus Facundo
10 de Setembro de 2025
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro
PontoPoder

Quantos votos são necessários para condenar Bolsonaro? Entenda processo do julgamento

O STF analisa, nesta semana, a autoria individual dos oito réus envolvidos na trama golpista

Redação
09 de Setembro de 2025
Hugo Motta durante discurso. Imagem usada em matéria sobre não haver data para pauta projeto de anistia para Bolsonaro e outros
PontoPoder

Hugo Motta declara que não há previsão ou relator para pautar anistia de Bolsonaro

Com os votos pela condenação, há a pressão pela pauta por parte de bolsonaristas e Centrão

Redação
09 de Setembro de 2025
Close no rosto de Jair Bolsonaro, homem idoso, de expressão séria, pele clara com marcas e rugas visíveis, sobrancelhas grossas e cabelos grisalhos. Para matéria sobre dosimetria da pena após julgamento
PontoPoder

Bolsonaro pode pegar quantos anos de prisão se condenado? Entenda dosimetria da pena no STF

O ex-presidente é réu por cinco crimes, que podem resultar em pena de mais de 40 anos de prisão

Ingrid Campos
09 de Setembro de 2025
'Acham que cartão de crédito e Mickey vão mudar o julgamento?', ironiza Dino em voto no STF
PontoPoder

'Acham que cartão de crédito e Mickey vão mudar o julgamento?', ironiza Dino em voto no STF

O ministro acompanhou o relator Alexandre de Moraes e foi favorável à condenação de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

Redação
09 de Setembro de 2025
Foto de Flávio Dino durante sessão de julgamento de Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe
PontoPoder

Dino vota para condenar Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe de Estado; placar vai para 2x0

O ministro afirmou que os crimes imputados ao grupo da chamada trama golpistas são "insuscetíveis de anistia"

Matheus Facundo, Igor Cavalcante e Luana Severo
09 de Setembro de 2025
foto do senador Flávio Bolsonaro
PontoPoder

Voto de Moraes pela condenação de Bolsonaro é de 'raiva, ódio e vingança', diz Flávio Bolsonaro

O senador afirmou ainda que Moraes acha que o pai "queria matá-lo"

Redação
09 de Setembro de 2025
Ministro Flávio Dino sentado acompanhando o julgamento da Primeira Turma
PontoPoder

Veja como foi o voto de Flávio Dino para condenar Bolsonaro e aliados da tentativa de golpe

A Primeira Turma da Corte julga, também, os outros sete réus envolvidos na trama golpista de 2022

Igor Cavalcante, Luana Severo e Matheus Facundo
09 de Setembro de 2025
foto do ministro Alexandre de Moraes
PontoPoder

Frases irônicas de Moraes ganham destaque em julgamento da trama golpista: 'Não é conversa de bar'

Durante as mais de 5 horas de voto, o tom ácido e até curioso das falas marcaram o discurso do ministro

Redação
09 de Setembro de 2025
Moraes diz que organização criminosa liderada por Bolsonaro 'não sabe perder eleições'
PontoPoder

Moraes diz que organização criminosa liderada por Bolsonaro 'não sabe perder eleições'

O ministro do STF votou pela condenação do grupo disse no julgamento que não há dúvidas de que o ex-presidente teve reuniões para tentar o golpe de estado

Redação
09 de Setembro de 2025