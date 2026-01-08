Elmano comenta crise na relação com Ivo Gomes após declarações do ex-prefeito: 'Agora é dialogar'

O governador Elmano de Freitas (PT) foi sucinto ao comentar sobre o rompimento anunciado pelo ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB), na terça-feira (6). "Agora é dialogar", disse o petista, nesta quinta-feira (8), na saída do Ato em Defesa da Democracia, realizado no Palácio do Planalto, em Brasília.

Ivo Gomes disse não ter mais "nenhum compromisso" com a pré-candidatura à reeleição de Elmano depois que o governador se aproximou do atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), e do filho dele, o deputado federal Moses Rodrigues (União), adversários da família Ferreira Gomes em Sobral.

"Por que eu vou estar com uma pessoa que não tem por mim a menor consideração? Que se alia a pessoas que só querem o meu mal?", indagou Ivo. "Essa decisão (de se aproximar dos Rodrigues) representa um descompromisso meu com essa candidatura (de Elmano de Freitas). Para mim, hoje, eu não tenho mais compromisso com ela", afirmou Ivo.

Elmano de Freitas participou, na manhã desta quinta, de ato em referência aos três anos do 8 de Janeiro, quando foram realizados atos golpistas e ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no ano de 2023.

Essa é a primeira vez que o governador fala sobre o rompimento com o caçula dos Ferreira Gomes. Contudo, ainda em dezembro, Elmano havia falado sobre a aproximação com a família Rodrigues e o impacto disso para a relação com os antigos aliados. Na época, ele disse ter tido o aval do senador Cid Gomes (PSB).

“Jamais daria um passo, com a importância que isso tem, sem antes conversar com o senador Cid”, garantiu. A resposta do senador teria sido que “o interesse do Ceará está acima disso”. Na época, o PontoPoder acionou a assessoria de Cid para saber mais sobre o assunto, mas não houve resposta.

Na entrevista concedida na última terça, Ivo Gomes chegou a dizer que está conversando "pouquíssimo" com Cid Gomes. "Temos conversado pouquíssimo para não ter problemas", disse, sem dar detalhes sobre eventuais divergências.

Apoio a Ciro Gomes

Ivo Gomes disse que não descarta votar em Elmano, mas que irá "avaliar os cenários" para tomar a decisão. Indagado sobre o apoio a uma eventual candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará, Ivo desconversou e apontou que, até o momento, apenas a pré-candidatura de Elmano foi confirmada.

Na sequência, no entanto, admitiu que faria, sim, campanha para o irmão. "Lógico que faria. O Ciro seria o melhor presidente que o Brasil teria, avalie o melhor governador do Ceará", disse.

Em outra entrevista, desta vez para a emissora "A Voz", também de Sobral, Ivo afirmou ser "indubitavelmente eleitor do Ciro". A entrevista também foi realizada na terça-feira.

Ele ainda alfinetou Elmano sobre as críticas que têm sido feitas pelos aliados do petista a uma candidatura de Ciro Gomes. Desde 2025, Ciro tem articulado uma frente ampla de oposição a Elmano de Freitas, inclusive com a presença de antigos adversários políticos, como o deputado federal André Fernandes (PL).

"O Ciro não pode se aliar ou receber o apoio de pessoas que apoiam o Bolsonaro, mas o Elmano pode receber apoio? É conversa fiada", afirmou Ivo.