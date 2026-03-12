Prefeita de Acaraú (CE) se afasta do cargo para tratamento de saúde
Afastamento, segundo a gestora, deve durar 30 dias.
A prefeita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro (PSB), anunciou seu afastamento da chefia do Executivo municipal, por meio de um comunicado publicado nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (12).
Segundo a publicação, a medida foi tomada por orientação médica e deverá ocorrer por um prazo de 30 dias, para um tratamento de saúde, em avaliação de osteomielite.
Veja também
De acordo com Ana Flávia, o período servirá para que haja repouso. "Durante esse tempo, o nosso vice-prefeito Rogério Rios [também do PSB] assumirá interinamente a condução da gestão municipal", disse um trecho do texto.
"Em breve estarei de volta, com a mesma disposição e compromisso de sempre, trabalhando pelo desenvolvimento de Acaraú e pelo bem-esta do nosso povo", finalizou.
O que é a osteomielite?
A doença que está sendo investigada pela gestora é uma infecção óssea inflamatória, geralmente causada por bactérias, fungos ou microbactérias.
No Brasil, de acordo com estudo científico publicado na revista Research, Society and Development, a osteomielite gera um número expressivo de internações anualmente, com dados indicando uma média superior a 13 mil a 15 mil internações por ano no Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2017 e 2021.