Carla Ibiapina terá encontro com Júnior Mano antes de decidir sobre assumir presidência do PRD Ceará

Política disse que anuência do Democracia Cristã (DC) para desfiliação deve ser pacífica.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 18:41)
PontoPoder
Foto da vereadora Carla Ibiapina, de Fortaleza.
Legenda: Caso seja confirmada na função, política irá substituir o também vereador Michel Lins.
Foto: Érika Fonseca/CMFor.

A vereadora de Fortaleza Carla Ibiapina (DC) admitiu que foi chamada para presidir o diretório estadual do Partido Renovação Democrática (PRD) no Ceará. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (12), a parlamentar e primeira-dama de Aquiraz disse que não deve ter problemas para receber carta de anuência para deixar o atual partido.

Ainda assim, tratativas sobre a mudança devem ser alinhadas em encontro com o deputado federal Júnior Mano (PSB), que tem liderado tratativas de novas filiações ao PRD, nesta sexta-feira (13).

"Recebi o convite, fiquei muito lisonjeada com o convite do deputado federal Júnior Mano. Porém, a gente ainda está vendo algumas questões. Ainda não saí do DC, preciso ter a carta de anuência, sentar e conversar sobre como vai ficar", disse a parlamentar.

Caso seja confirmada na função, Ibiapina irá substituir o também vereador Michel Lins, que saiu da direção estadual do PRD e, em seguida, se filiou ao Republicanos, onde foi oficializado como o vice-presidente estadual.

Troca do DC pelo PRD

Apesar disso, segundo ela, o Democracia Cristã (DC), sua casa atual, "está bem tranquilo". "Cheguei a comunicar (a desfiliação). Eles disseram que devem dar uma resposta essa semana", comentou. 

A autorização do DC é necessária para que a troca de legendas aconteça sem risco de perda do mandato por infidelidade partidária.

Ao que afirmou, o chamado para se tornar dirigente está sendo avaliado. E o que estaria pesando na sua decisão são as funções que ocupa atualmente, já que, além de membro do Legislativo de Fortaleza, ela é esposa do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves.

"É uma responsabilidade muito grande", pontuou, alegando que também "é muito atuante" no município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Conversa com Júnior Mano e parceria com Giordanna Mano

Indagada sobre como seria a parceria com a prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano, esposa de Júnior Mano e que assumiu a presidência da Federação Renovação Solidária (entre PRD e Solidariedade) no Ceará, ela disse que tem um vínculo "100% tranquilo" com a gestora.

"A Giordanna é parceira nossa em tudo, assim como o Júnior Mano. O que está faltando é a gente sentar e conversar pessoalmente, porque isso ainda não ocorreu", salientou. 

"Falei com ele ontem, perguntei: 'que convite foi esse, como é que vai ser?'. E ele disse: 'não, vamos sentar e conversar'", narrou, se referindo ao diálogo com Júnior Mano. De acordo com ela, o encontro deve ocorrer nesta sexta-feira, quando o político retornar de Brasília.

O martelo só será batido, pelo que disse a política, "depois que alinhar com o DC". "A prioridade hoje é o DC, que é onde eu estou", completou ela.

A equipe de comunicação do deputado federal Júnior Mano, em contato com a reportagem do PontoPoder, confirmou o encontro entre os partidários, que acontecerá em Fortaleza. Não foram fornecidos detalhes sobre a agenda.

DC Ceará vai liberar Carla

Na noite desta quinta-feira, depois da veiculação desta matéria, o presidente estadual do DC Ceará, Sérgio Onofre, revelou que o diretório irá liberar Carla Ibiapina para que possa se desfiliar da agremiação. "Creio que amanhã já esteja sendo publicada [a carta de anuência]", discorreu o dirigente.

"A gente compreende a posição da Carla. Nosso objetivo é sempre fazer com que o partido venha a agregar, a somar. Nosso foco hoje é fazer com que tenhamos um partido ainda mais atuante e mais presente na sociedade cearense", continuou, salientando que a liberação parte do entendimento de que "as pessoas têm que ter a liberdade de fazer suas escolhas e seus posicionamentos".

Para 2026, o partido pretende apoiar uma candidatura de oposição ao Governo do Ceará, gestão a qual Carla Ibiapina pretende se manter na base. "Não seria, jamais, o intuito da legenda e do diretório, de certa forma, prendendo ou exigindo que membros, que não se sentem mais alinhados com o propósito do partido, continuassem meramente por uma questão burocrática", explicou.

Onofre desejou "sucesso" para a parlamentar e aos demais membros do Democracia Cristã que tenham mandato e desejam se desfiliar. Indagado se já haveria algum pedido de outros filiados, ele informou que, por enquanto, não. Mas pontuou que eventuais solicitações serão submetidas ao diretório estadual e deliberadas da mesma maneira.

O DC elegeu representantes em diferentes casas legislativas do estado. Entre elas, a do município de Aquiraz, comandado pelo prefeito Bruno Gonçalves (PSB), marido de Carla Ibiapina. Atualmente, no Legislativo aquirazense, o presidente Mauricio Matos é do partido, assim como outros quatro parlamentares. Por lá, o partido integra a base do governo.

