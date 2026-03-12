Carla Ibiapina terá encontro com Júnior Mano antes de decidir sobre assumir presidência do PRD Ceará

A vereadora de Fortaleza Carla Ibiapina (DC) admitiu que foi chamada para presidir o diretório estadual do Partido Renovação Democrática (PRD) no Ceará. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (12), a parlamentar e primeira-dama de Aquiraz disse que não deve ter problemas para receber carta de anuência para deixar o atual partido.

Ainda assim, tratativas sobre a mudança devem ser alinhadas em encontro com o deputado federal Júnior Mano (PSB), que tem liderado tratativas de novas filiações ao PRD, nesta sexta-feira (13).

"Recebi o convite, fiquei muito lisonjeada com o convite do deputado federal Júnior Mano. Porém, a gente ainda está vendo algumas questões. Ainda não saí do DC, preciso ter a carta de anuência, sentar e conversar sobre como vai ficar", disse a parlamentar.

Caso seja confirmada na função, Ibiapina irá substituir o também vereador Michel Lins, que saiu da direção estadual do PRD e, em seguida, se filiou ao Republicanos, onde foi oficializado como o vice-presidente estadual.

Troca do DC pelo PRD

Apesar disso, segundo ela, o Democracia Cristã (DC), sua casa atual, "está bem tranquilo". "Cheguei a comunicar (a desfiliação). Eles disseram que devem dar uma resposta essa semana", comentou.

A autorização do DC é necessária para que a troca de legendas aconteça sem risco de perda do mandato por infidelidade partidária.

Ao que afirmou, o chamado para se tornar dirigente está sendo avaliado. E o que estaria pesando na sua decisão são as funções que ocupa atualmente, já que, além de membro do Legislativo de Fortaleza, ela é esposa do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves.

"É uma responsabilidade muito grande", pontuou, alegando que também "é muito atuante" no município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Conversa com Júnior Mano e parceria com Giordanna Mano

Indagada sobre como seria a parceria com a prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano, esposa de Júnior Mano e que assumiu a presidência da Federação Renovação Solidária (entre PRD e Solidariedade) no Ceará, ela disse que tem um vínculo "100% tranquilo" com a gestora.

"A Giordanna é parceira nossa em tudo, assim como o Júnior Mano. O que está faltando é a gente sentar e conversar pessoalmente, porque isso ainda não ocorreu", salientou.

"Falei com ele ontem, perguntei: 'que convite foi esse, como é que vai ser?'. E ele disse: 'não, vamos sentar e conversar'", narrou, se referindo ao diálogo com Júnior Mano. De acordo com ela, o encontro deve ocorrer nesta sexta-feira, quando o político retornar de Brasília.

O martelo só será batido, pelo que disse a política, "depois que alinhar com o DC". "A prioridade hoje é o DC, que é onde eu estou", completou ela.

A equipe de comunicação do deputado federal Júnior Mano, em contato com a reportagem do PontoPoder, confirmou o encontro entre os partidários, que acontecerá em Fortaleza. Não foram fornecidos detalhes sobre a agenda.

DC Ceará vai liberar Carla

Na noite desta quinta-feira, depois da veiculação desta matéria, o presidente estadual do DC Ceará, Sérgio Onofre, revelou que o diretório irá liberar Carla Ibiapina para que possa se desfiliar da agremiação. "Creio que amanhã já esteja sendo publicada [a carta de anuência]", discorreu o dirigente.

"A gente compreende a posição da Carla. Nosso objetivo é sempre fazer com que o partido venha a agregar, a somar. Nosso foco hoje é fazer com que tenhamos um partido ainda mais atuante e mais presente na sociedade cearense", continuou, salientando que a liberação parte do entendimento de que "as pessoas têm que ter a liberdade de fazer suas escolhas e seus posicionamentos".

Para 2026, o partido pretende apoiar uma candidatura de oposição ao Governo do Ceará, gestão a qual Carla Ibiapina pretende se manter na base. "Não seria, jamais, o intuito da legenda e do diretório, de certa forma, prendendo ou exigindo que membros, que não se sentem mais alinhados com o propósito do partido, continuassem meramente por uma questão burocrática", explicou.

Onofre desejou "sucesso" para a parlamentar e aos demais membros do Democracia Cristã que tenham mandato e desejam se desfiliar. Indagado se já haveria algum pedido de outros filiados, ele informou que, por enquanto, não. Mas pontuou que eventuais solicitações serão submetidas ao diretório estadual e deliberadas da mesma maneira.

O DC elegeu representantes em diferentes casas legislativas do estado. Entre elas, a do município de Aquiraz, comandado pelo prefeito Bruno Gonçalves (PSB), marido de Carla Ibiapina. Atualmente, no Legislativo aquirazense, o presidente Mauricio Matos é do partido, assim como outros quatro parlamentares. Por lá, o partido integra a base do governo.