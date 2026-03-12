Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Após quase desaparecer, por que o PRD voltou ao jogo político no Ceará para as eleições de 2026

Comando do partido mudou, em meio a baixas e adesões na janela partidária.

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
PontoPoder
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, um homem de terno azul fala em um microfone em um púlpito, gesticulando com a mão durante um discurso. À direita, uma mulher de vestido claro sorri enquanto segura um certificado, com bandeiras ao fundo. São Michel Lins e Giordanna Mano.
Legenda: Michel Lins foi sucedido por Giordanna Mano na presidência do PRD Ceará.
Foto: Érika Fonseca/CMFor e Instagram/@giordannamano.

Em meio à janela partidária, a política cearense tem dado sinais mais claros de como serão as alianças que irão às urnas em outubro. Palco de idas e vindas desde a sua criação, em 2023, o PRD tem recebido novos filiados numa estratégia que indica a manutenção de poder, mesmo de maneira adjacente, de algumas das figuras de maior envergadura no Estado. 

As adesões mais recentes são o vereador de Fortaleza, Gardel Rolim, e a prefeita de Nova Russas, Giordanna Mano. Em contrapartida, perdeu seu então presidente e também vereador da Capital, Michel Lins. Os movimentos repercutem. No primeiro caso, gera desfalque em um partido que já vive uma dramática debandada desde 2022, o PDT, e pode parar na Justiça

No segundo, posiciona-se em uma base eleitoral estratégica para o governismo e sinaliza a intenção de lideranças como Acilon Gonçalves e Junior Mano de manterem influência em ao menos dois partidos. 

Aliados desde os tempos de PL, ambos reforçaram as fileiras do PSB entre 2024 e 2025 com objetivos muito claros, que são, respectivamente: chegar à Câmara dos Deputados, após a construção de amplo currículo no Executivo e no Parlamento cearense; e se candidatar ao Senado.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Troca de comando do PRD Ceará mexe com bancada na Câmara de Fortaleza

teaser image
PontoPoder

Trocas de partido e lista de candidatos para 2026 mexem com planos de vereadores de Fortaleza

Nessa esteira, devem trabalhar, ainda, para garantir a presença do PRD na bancada cearense em Brasília – Giordanna, esposa de Junior, é pré-candidata à Câmara.

O PRD já havia entrado no radar do grupo quando ainda era novidade na política nacional, e chegou a abrigar aliados de Acilon, como o seu filho e o seu sobrinho, prefeitos de Aquiraz (Bruno Gonçalves) e Eusébio (Dr. Júnior), respectivamente.

Também fez números nas eleições de 2024 nesse planejamento, mas a aproximação com o PSB esvaziou a legenda. A proximidade do pleito geral, contudo, motivou uma alteração nos caminhos trilhados até então.

PRD é estratégico

A legenda ainda é pequena nacionalmente. Na Câmara dos Deputados, são quatro representantes – três de Minas Gerais e um do Maranhão. Não à toa, o partido se federou ao Solidariedade (SD) no ano passado, a fim de garantir sobrevivência nas eleições de outubro. Assim, o bloco chegou a nove parlamentares e ganhou fôlego para tentar ampliar seus quadros no próximo mandato.

Por que, então, o PRD voltou ao jogo político no Ceará? O PontoPoder já discutiu a função estratégica de partidos pequenos nas eleições majoritárias. A capacidade de mobilização eleitoral em determinadas regiões e a capilaridade em eleitorados específicos, como o de Fortaleza, foram alguns pontos levantados por cientistas políticos e dirigentes partidários. 

Apesar de a projeção ser pequena no Congresso Nacional, a sigla teve resultados importantes nas eleições de 2024 no Estado. O PRD conquistou cinco prefeituras naquele ano. Em Fortaleza, foram três assentos alcançados na Câmara Municipal.

O PRD teve mais votos que o União Brasil, o PSDB e o MDB na eleição passada. Então, qual é o partido pequeno, de fato? (...) Vamos para os resultados: são 109 mil votos de Fortaleza. Nós só perdemos para o PDT, que era o maior partido, o PL e o PSD.
Michel Lins
Vereador e ex-presidente do PRD Ceará

Contudo, o partido foi esvaziado no interior e em municípios do entorno da Capital em 2025, com a migração desses gestores ao PSB, seguindo os ex-membros do PL.

Tudo isso ocorreu também sob a liderança do senador Cid Gomes, que, além dos cinco já citados, ajudou a eleger mais de 60 prefeitos para o PSB. A presença inflada da sigla socialista e de outras, como o PT, nos municípios minou o protagonismo que partidos menores buscavam construir.

O cenário voltou a ser favorável ao PRD neste mês de março, quando a prefeita de Nova Russas e esposa do deputado, Giordanna Mano, resolveu fazer o caminho inverso, indicando que novas filiações devem ocorrer nas próximas semanas. 

Em Fortaleza, a bancada do PRD deve contar com ao menos quatro vereadores até 3 de abril, com a adesão de Carla Ibiapina (DC). 

O nascimento do PRD

O PRD surgiu oficialmente em novembro de 2023, resultado da fusão entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Patriota. A criação da nova legenda foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após o cumprimento de todos os trâmites burocráticos.

A principal motivação para a fusão foi a cláusula de barreira (ou cláusula de desempenho). Nas eleições de 2022, nem o PTB nem o Patriota conseguiram eleger representantes suficientes para atingir os critérios exigidos pela legislação eleitoral, o que os deixaria sem acesso aos recursos do Fundo Partidário e sem tempo gratuito de propaganda em rádio e televisão. 

Com a fusão, a nova sigla passou a ter direito a esses recursos ao somar os votos válidos obtidos pelas duas legendas no pleito anterior.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Recém-criado, PRD prepara estrutura para as eleições de 2024 no Ceará

teaser image
Inácio Aguiar

Elmano e Cid iniciam reuniões em meio a disputa de PT e PSB por hegemonia no Ceará

Logo após sua fundação, o PRD tornou-se o terceiro maior partido do Brasil em número de filiados, somando cerca de 1,3 milhão de pessoas e superando legendas tradicionais como o PSDB.

No Ceará, a legenda foi inicialmente comandada pelo vereador Michel Lins, que a povoou com dissidentes do Cidadania, sua casa anterior. Defendendo um “espaço para sociais-democratas, verdes, liberais e conservadores”, ele estruturou mais de 50 diretórios apenas em 2023.

Devido a esse esforço, além dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos, conseguiu emplacar 61 vereadores pelo Estado. Para 2026, o objetivo era eleger ao menos um deputado federal – apostando nele mesmo e no colega Vaidon Oliveira, ex-deputado e presidente do SD Ceará, a quem o PRD é federado – e de dois a três deputados estaduais.

Os planos foram interrompidos, contudo. Lins se desfiliou do PRD na última semana, abrindo o caminho para aliados de Mano e Gonçalves, e se registrou no Republicanos. No novo partido, será vice-presidente estadual. 

"Saio com o coração feliz e com a convicção de que entreguei o meu melhor. [...] Continuarei firme nos valores em que acredito: a boa política se faz construindo e fortalecendo grupo", disse, em despedida.

Sob nova direção

Agregada novamente ao PRD, Giordanna Mano assumiu, na terça-feira (10), a presidência estadual da Federação Renovação Solidária, formada com o Solidariedade. A informação consta no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ela é pré-candidata à deputada federal, fazendo campanha em “dobradinha” com o esposo, que deve ser lançado ao Senado com apoio de Cid Gomes (PSB).

Veja também

teaser image
PontoPoder

Giordanna Mano assume comando da federação do PRD e Solidariedade no Ceará

No comando do partido em si, deve ficar a vereadora de Fortaleza, Carla Ibiapina, esposa do prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PSB), e filho de Acilon. A mudança foi confirmada pela chefia de gabinete da parlamentar, que informou que "tudo indica" que esse deve ser o desfecho.

A movimentação ainda não foi concretizada. Atualmente, o órgão provisório do PRD no Ceará encontra-se desativado, com o fim da vigência nessa terça-feira. Filiada ao Democracia Cristã (DC), ela tem até 3 de abril para fazer a migração.

As novas dirigentes – que ainda não conversaram com o PontoPoder sobre as movimentações – devem consolidar a posição governista do PRD nas eleições deste ano, caminho iniciado sob a gestão de Michel Lins.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esquema em Morada Nova era tentativa de braço político de facção criminosa, diz PF
PontoPoder

Esquema em Morada Nova era tentativa de braço político de facção criminosa, diz PF

Os vereadores atuavam como figuras centrais do braço político da facção, sendo reconhecidos como lideranças do grupo criminoso, segundo a Polícia.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
12 de Março de 2026
Gardel Rolim rebate acusação de 'infidelidade partidária' e diz que demonstrou insatisfação ao PDT
PontoPoder

Gardel Rolim rebate acusação de 'infidelidade partidária' e diz que demonstrou insatisfação ao PDT

Parlamentar alegou que desfiliação ocorreu "dentro da legalidade" e com "devida comunicação" ao partido.

Bruno Leite
12 de Março de 2026
Foto de Marco Bica, da Sohidra do Ceará.
PontoPoder

Superintendente da Sohidra pede afastamento do cargo após operação da PF em Morada Nova

Gestor disse que decisão seria para "preservar" o órgão estadual e "garantir a tranquilidade das investigações".

Bruno Leite
12 de Março de 2026
foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
PontoPoder

Lula anuncia redução de impostos sobre o diesel

Presidente informou ainda o aumento do imposto de exportação sobre o petróleo.

Redação
12 de Março de 2026
Fachada de um prédio da Câmara Municipal com a inscrição “Câmara Municipal – A Casa do Povo” em letras grandes na parede. O edifício tem arquitetura moderna, com paredes claras e linhas geométricas. Há um caminho de piso intertravado ao lado, com uma pessoa caminhando e carros estacionados ao fundo. O céu está azul com algumas nuvens e há árvores próximas ao prédio.
PontoPoder

Morada Nova: Câmara Municipal suspende atividades após prisão de vereadores

Como desdobramento, a Casa deve convocar suplentes e definir a composição da nova Mesa Diretora.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
12 de Março de 2026
Foto da prefeita de Acaraú, Ana Flávia Monteiro (PSB).
PontoPoder

Prefeita de Acaraú (CE) se afasta do cargo para tratamento de saúde

Afastamento, segundo a gestora, deve durar 30 dias.

Redação
12 de Março de 2026
Deputado Sargento Reginauro durante discurso no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Sargento Reginauro tira licença de saúde da Alece e inicia campanha de doação de medula

O parlamentar ficará afastado por 120 dias do mandato, que será ocupado pelo suplente Tony Brito (União).

Marcos Moreira
12 de Março de 2026
Foto da vereadora Carla Ibiapina, de Fortaleza.
PontoPoder

Carla Ibiapina terá encontro com Júnior Mano antes de decidir sobre assumir presidência do PRD Ceará

Política disse que anuência do Democracia Cristã (DC) para desfiliação deve ser pacífica.

Bruno Leite
12 de Março de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, um homem de terno azul fala em um microfone em um púlpito, gesticulando com a mão durante um discurso. À direita, uma mulher de vestido claro sorri enquanto segura um certificado, com bandeiras ao fundo. São Michel Lins e Giordanna Mano.
PontoPoder

Após quase desaparecer, por que o PRD voltou ao jogo político no Ceará para as eleições de 2026

Comando do partido mudou, em meio a baixas e adesões na janela partidária.

Ingrid Campos
12 de Março de 2026
Governador Elmano de Freitas e senador Cid Gomes em evento da Fiec
Inácio Aguiar

Janela partidária aumenta tensão entre governistas enquanto Cid e Elmano negociam chapas

Em reserva, parlamentares admitem que são muitas as pendências nas disputas entre filiados a PT e PSB.

Inácio Aguiar
12 de Março de 2026
Imagem da Câmara dos Deputados para matéria sobre uso de spray de pimenta para autodefesa feminina é aprovado na Câmara.
PontoPoder

Uso de spray de pimenta para autodefesa feminina é aprovado na Câmara

Projeto de Lei, de autoria da deputada Gorete Pereira (MDB-CE), será enviado ao Senado.

Redação
11 de Março de 2026
O vereador Gardel Rolim aparece no púlpito da Câmara de Fortaleza. Ele olha para o horizonte e sorri.
PontoPoder

PDT denuncia vereador Gardel Rolim e pede perda de mandato por infidelidade partidária

O diretório estadual do partido afirma que o vereador deixou a sigla sem justa causa ao se filiar ao PRD em janeiro.

Redação
11 de Março de 2026
Imagem de Erika Hilton para matéria sobre ela ter sido eleita presidente da Comissão de Direito das Mulheres.
PontoPoder

Erika Hilton é eleita presidente da Comissão de Direito das Mulheres da Câmara

Deputada federal afirmou que buscará combater discursos de ódio contra mulheres na internet.

Redação
11 de Março de 2026
Wellington Nonato da Silva, Edim e Dona Bill lado a lado durante o carnaval deste ano.
PontoPoder

Após cassação de irmão do Safadão, pai do cantor é exonerado do cargo de secretário em Aracoiaba

Wellington Nonato da Silva exercia o cargo de secretário de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente do município.

Igor Cavalcante
11 de Março de 2026
Foto do vereador Gardel Rolim.
PontoPoder

Bancada do PDT na CMFor revela 'surpresa' com saída de Gardel e clima de indefinição para eleição

O político se filiou ao Partido Renovação Democrática (PRD) no fim de janeiro, sem comunicar a decisão ao PDT.

Bruno Leite
11 de Março de 2026
Pessoa lavando utensílios na pia da cozinha, despejando água de uma panela em um copo enquanto segura uma esponja, com outros recipientes dentro da pia.
PontoPoder

Por suspeita de 'rachadinha', Justiça afasta servidores do Serviço de Água e Esgoto de Ipueiras

A investigação começou após denúncia de uma possível vítima do esquema, que estaria ocorrendo há três anos.

Ingrid Campos
11 de Março de 2026
Leo Couto durante discurso no Plenário da Câmara de Fortaleza. Ele segura o microfone com a mão direita e olha lateralmente enquanto sorri. O político usa um paletó cinza e está posicionado a frente do brasão da Casa.
PontoPoder

Leo Couto defende nome de Cid para o Senado e diz que Junior Mano é segunda opção do PSB

O PSB é a segunda maior sigla do Ceará em quantidade de prefeitos filiados.

Bruno Leite, Igor Cavalcante e Milenna Murta*
11 de Março de 2026
Entenda desgaste entre Ciro e Michelle Bolsonaro que pode custar aliança no Ceará
PontoPoder

Entenda desgaste entre Ciro e Michelle Bolsonaro que pode custar aliança no Ceará

Diferenças entre ambos foram expostas em novembro, durante passagem de Michelle por Fortaleza.

Ingrid Campos e Marcos Moreira
11 de Março de 2026
Plenário 13 de Maio da Alece durante a sessão desta quarta-feira (11).
PontoPoder

Sessão da Alece é encerrada por falta de quórum, após meia hora, em ‘manobra’ da oposição

Alguns deputados da ala opositora não registraram presença, mesmo estando no plenário da Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira
11 de Março de 2026
Homem branco de cabelo curto castanho escuro com terno azul em cima de tribuna de plenário, discursando no microfone.
PontoPoder

Vereadores aprovam permuta, e obras da nova Câmara de Fortaleza podem começar ainda em 2026

O presidente da Casa também prevê a entrega da sede para os próximos 24 meses caso finalizem a licitação até junho.

Milenna Murta* e Bruno Leite
11 de Março de 2026