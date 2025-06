Solidariedade e PRD anunciam federação; vereador Michel Lins assume a liderança no Ceará

Os partidos da Renovação Democrática (PRD) e Solidariedade anunciaram, quarta-feira (25), a formação de uma federação. Em evento realizado no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília, lideranças das duas siglas formalizaram o ato. A união agora será submetida a aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O líder do PRD no Ceará, o vereador Michel Lins, participou do ato junto com os colegas de Câmara Municipal de Fortaleza, Chiquinho dos Carneiros e Aguiar Toba.

Lins será o presidente estadual da federação, que terá como vice-presidente o ex-deputado federal Vaidon Oliveira. Segundo o líder da federação no Ceará, o plano é que as duas siglas atuem no centro do espectro político nacional.

“A meta no Ceará é elegermos pelo menos um deputado federal e de dois a três estaduais (...) Sou pré-candidato a deputado federal, assim como o ex-deputado Vaidon Oliveira, e, a partir de agora, com mais segurança e autonomia avançaremos nas estratégias para a continuidade da montagem das chapas" Michel Lins Vereador de Fortaleza e futuro presidente no Ceará da federação PRD-Solidariedade

A nova federação partidária contará com uma bancada federal de deputados, além de um governador, Clécio Luís, do Amapá. A federação terá ainda 138 prefeitos, sendo seis de municípios cearenses — cinco deles do PRD e um do Solidariedade.

A liderança nacional da federação pelos próximos quatro anos ficará a cargo de Ovasco Resende (PRD), que assume a presidência, enquanto o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) ocupará a vice-presidência.