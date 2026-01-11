Saiba quem são as vítimas de acidente na BR-020 em Canindé

Um grave acidente de trânsito na BR-020, no município de Canindé, interior do Ceará, resultou na morte de três mulheres da mesma família, naturais da cidade de Boa Viagem, que fica na mesma região.

Uma jovem de 22 anos, uma mulher de 29 anos e outra de 64 morreram ainda no local, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE). Uma suposta quarta vítima, informada pelo Corpo de Bombeiros, mas não confirmada pela PRF, ainda não teve identificação divulgada.

A Prefeitura de Boa Viagem decretou Luto Oficial por três dias pelo falecimento das mulheres, identificadas como:

Maria Benoli Soares dos Santos, 64, comerciante;

Vitória Soares dos Santos, 29, enfermeira da rede municipal lotada na UAPS Padre Paulo e filha de Maria Benoli;

Sarah Farias Pimentel, 22, estudante de licenciatura em Química, monitora do Projeto Profissionalizar e Incluir, também da Prefeitura, e prima de Vitória.

"A partida dessas vidas, de forma tão repentina, deixa um vazio imenso e comove toda a nossa cidade. Neste momento de profunda dor, nos unimos em solidariedade às famílias, amigos e colegas, desejando conforto, força e fé para atravessar este luto", declarou a gestão.

Em face do acontecimento, a Secretaria Municipal de Saúde também informou que todos os postos de saúde terão o funcionamento paralisado no turno da manhã desta segunda-feira (12), retornando à tarde.

O campus do Instituto Federal de Educação (IFCE) de Boa Viagem, onde Sarah estudava, também publicou nota de pesar, classificando-a como "irreparável perda".

Como foi o acidente?

Conforme a PRF, o acidente ocorreu por volta das 16h40, no Km 279,2 da rodovia, e envolveu três veículos: um Chevrolet Onix vermelho, com placas de Boa Viagem (CE), e duas caminhonetes Fiat Toro, uma azul, emplacada em Picos (PI), e outra prata, com placas de Fortaleza (CE).

As vítimas eram três passageiras do Chevrolet Onix. Além dos óbitos, outras quatro pessoas ficaram feridas com lesões leves, informou a PRF.

A análise da dinâmica do acidente depende do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST), que segue em elaboração.