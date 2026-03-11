51 municípios do Ceará têm aviso de chuvas intensas para quinta (12); veja lista
Precipitações apresentam risco potencial entre 20% e 40% para ocorrência do fenômeno.
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico para ocorrência de chuvas intensas em 51 municípios do Ceará, com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento. O alerta é válido das 3h às 10h desta quinta-feira (12).
De acordo com o aviso meteorológico, divulgado nesta quarta-feira (11), a área em destaque do mapa inclui municípios das regiões do Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité, que apresentam risco potencial entre 20% e 40% para ocorrência do fenômeno.
Municípios que estão sob aviso da Funceme:
Litoral Norte
- Acaraú
- Amontada
- Bela Cruz
- Cruz
- Itarema
- Marco
- Massapê
- Miraíma
- Morrinhos
- Santana do Acaraú
- Sobral
Litoral do Pecém
- Apuiarés
- General Sampaio
- Irauçuba
- Itapajé
- Itapipoca
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
Litoral de Fortaleza
- Aquiraz
- Beberibe
- Cascavel
- Caucaia
- Chorozinho
- Eusébio
- Fortaleza
- Horizonte
- Itaitinga
- Maracanaú
- Maranguape
- Pacajus
- Pacatuba
- Pindoretama
Maciço de Baturité
- Acarape
- Aracoiaba
- Aratuba
- Barreira
- Baturité
- Capistrano
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Itapiúna
- Mulungu
- Ocara
- Pacoti
- Palmácia
- Redenção
Jaguaribana
- Fortim
Sertão Central e Inhamuns
- Canindé
- Caridade
Segundo a Funceme, o aviso meteorológico tem caráter preventivo e indica a possibilidade de fenômenos adversos que podem representar riscos à população. Diferentemente da previsão do tempo, o comunicado é emitido quando há indicativos de eventos meteorológicos mais intensos, como chuvas fortes, ventos e descargas elétricas.
Veja também
A fundação recomenda que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo pelos canais oficiais e siga orientações da Defesa Civil em caso de alertas meteorológicos.
Previsão do tempo para quinta-feira (12)
Conforme a Funceme, a previsão do tempo para a manhã de quinta-feira (12) é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Cariri e no Maciço de Baturité. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, há possibilidade de trovoadas isoladas.
Pela tarde, o céu será parcialmente nublado com chuva isolada na Ibiapaba, no Litoral do Pecém, no Litoral Norte, no Maciço de Baturité na Jaguaribana e no norte do Sertão Central e Inhamuns.
Já no fim do dia, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuva isolada na Ibiapaba, no Cariri e no oeste do Sertão Central e Inhamuns.